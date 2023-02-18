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    • 18.02.2023 17:09
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    • 18.02.2023 17:32
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    "Devlet deprem bölgesine gidemedi" yaygarasına en güzel cevap sahadan geldi: Devletimiz baba gibi arkamızda

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin yararlı sarılırken enkaz üstünde siyaset yapan muhalefete en güzel yanıt yine sahadan geldi. Deprem bölgesinde çalışmalarını yürüten bakanlardan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın ayrı ayrı ziyaret ettiği depremzedeler devletin ilk günden itibaren bölge için seferber olduğuna dikkat çekerek, "Devletimiz baba gibi arkamızda" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
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    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 'Asrın felaketi' olarak tanımlanırken felaket sebebiyle 40 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.

    10 ilde yıkıma sebep olan deprem sonrası devlet seferber oldu yaraları sarmak için harekete geçildi.

    BAŞKAN ERDOĞAN BÖLGEYİ KARIŞ KARIŞ GEZDİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan depremden etkilenen bölgeleri karış karış gezip çalışmaları yerinde incelerken depremzedelerle yakından ilgilendi.

    BAKANLAR GECE GÜNDÜZ BÖLGEDE
    Tüm bakanlarda bölgede gece gündüz çalışmaları sürdürdü. Mehmetçik bölgede arama kurtarma çalışmalarına destek verirken AFAD başta olmak üzere tüm kamu kurumları ve STK'lar sahada çalışmalarını sürdürdü.

    Türkiye Tek Yürek Kampanyası ile deprem bölgesi için 115 milyardan fazla bağış toplandı. 84 milyon omuz omuza verirken muhalefet ise deprem üzerinden siyasi yağmacılığa soyundu.

    MUHALEFET SİYASİ YAĞMACILIĞA SOYUNDU
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na kadar masanın liderleri 'bölgeye yardım gitmiyor, devlet yok' gibi söylemlerle algılaya oynayıp siyaset devşirmeye çalıştı.

    EN GÜZEL CEVAP SAHADAN GELDİ
    Enkaz üstünde siyaset yapan muhalefete en güzel yanıt yine sahadan geldi. Deprem bölgesinde çalışmalarını yürüten bakanlardan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın ayrı ayrı ziyaret ettiği depremzedeler devletin ilk günden itibaren bölge için seferber olduğuna dikkat çekerek, "Devletimiz baba gibi arkamızda" ifadelerini kullandı.

    MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR BÖLGEYİ GEZDİ
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'ın Hassa ilçesinde çadır kenti ve köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi, yaraların sarılması için yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

        Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremlerin hemen ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay'a gelen Akar, Mehmetçiğin kentteki nöbet, devriye, arama kurtarmanın yanı sıra yaşam destek faaliyetlerini, ilk günden itibaren yerinde takip ediyor.

        Antakya, Kırıkhan, İskenderun, Samandağ ilçelerindeki çalışmaları inceleyen Akar, dün de beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hassa ilçesine geçerek depremin ardından yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı, talimat verdi.

        "DEVLETİMİZ BABA GİBİ ARKAMIZDA"
        Söğüt, Ardıç ve Hacılar köylerine giden Akar, depremzede vatandaşlarla bir araya geldi, geçmiş olsun dileklerini iletti. Asrın felaketinin ardından yaraları sarmak için herkesin canla başla çalıştığını ifade eden Akar, Milli Savunma Bakanlığının ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin de bu kapsamda görevlerini yerine getirmeye devam ettiğini söyledi. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Akar, yaralanan vatandaşlara şifa dileklerini iletti.

        Köydeki bazı vatandaşlar da "Devlet baba gibi arkamızda", "Askerimizden, devletimizden, milletimizden Allah bin kere razı olsun" ifadelerini kullanarak yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

        Bir güvenlik korucusu da Bakan Akar'ın elini öpmek isterken Akar, "El öpmek yok, sarılacağız…" dedi.

        Hassa'da Mehmetçik tarafından kurulumu gerçekleştirilen Aktepe çadır kenti de ziyaret eden Akar, buradaki çalışmalara ilişkin bilgi aldı, vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Akar, çadır kentte kalan çocuklarla da yakından ilgilendi.

        Akar da vatandaşlara "Umutsuzluk yok korku yok şüphe yok. Çalışacağız ve başaracağız." ifadeleriyle güven verdi.

        MÜZİK ÖĞRETMENİ BAKAN BOZDAĞ'LA KONUŞTU: HİÇ YALNIZ BIRAKMADINIZ

        Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden getirilen yaralıları Diyarbakır'da tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

        Depremzedeler ziyaret sırasında Bozdağ'a deprem anında yaşadıklarını anlattı. Yakınlarını kaybeden bazı depremzedeler, Bozdağ ile görüşürken duygulu anlar yaşadı.

        Bozdağ, yaralıların sağlık durumuyla ilgili hastane yetkililerinden ve doktorlardan da bilgi aldı.

        Bir müzik öğretmeni ise verilen desteğe dikkat çekerek, "Hiç yalnız bırakmadınız" dedi.

        Adıyamanlı müzik öğretmeni şunları söyledi;

        "Başhekimimiz hastane personelimiz A'dan Z'ye kadar aile şevkati gösterdiler. Siz odadayken ben babama yemek almaya gitmiştim. Bu devletin bakanı ile sadece tokalaşmak için geldim.

        İyi ki varsınız Allah size yardım etsin. Ben Adıyamanlıyım müzik öğretmeniyim. Bundan sonra ne iş yaparım bilmiyorum. İnşallah öğrencilerime kavuşurum. Yeni evliyim çocuğum yok ama 600 tane dersine girdiğim talebe vardı. İnşallah yine onlara ders anlatırım. İyi ki varsınız hiç yalnız bırakmadınız. Hastaneleri açtınız o da yetmedi A'dan Z'ye bütün personeller geldi. Bir şey var mı bir şey lazım mı… Buraya gelmeniz bile yetti."

        Bozdağ daha sonra tüm depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Rabb'im böyle bir felaketi bir daha göstermesin. Bir yıl içinde bütün yaraları saracağız inşallah. Çok büyük bir felaket. Dünyada benzeri olmayan bir felaketle karşı karşıya kaldık. Yaralılarımıza Allah'tan şifa diliyoruz." dedi.

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