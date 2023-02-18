"Devlet deprem bölgesine gidemedi" yaygarasına en güzel cevap sahadan geldi: Devletimiz baba gibi arkamızda

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremlerin hemen ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay'a gelen Akar, Mehmetçiğin kentteki nöbet, devriye, arama kurtarmanın yanı sıra yaşam destek faaliyetlerini, ilk günden itibaren yerinde takip ediyor.

Antakya, Kırıkhan, İskenderun, Samandağ ilçelerindeki çalışmaları inceleyen Akar, dün de beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hassa ilçesine geçerek depremin ardından yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı, talimat verdi.

"DEVLETİMİZ BABA GİBİ ARKAMIZDA"

Söğüt, Ardıç ve Hacılar köylerine giden Akar, depremzede vatandaşlarla bir araya geldi, geçmiş olsun dileklerini iletti. Asrın felaketinin ardından yaraları sarmak için herkesin canla başla çalıştığını ifade eden Akar, Milli Savunma Bakanlığının ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin de bu kapsamda görevlerini yerine getirmeye devam ettiğini söyledi. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Akar, yaralanan vatandaşlara şifa dileklerini iletti.

Köydeki bazı vatandaşlar da "Devlet baba gibi arkamızda", "Askerimizden, devletimizden, milletimizden Allah bin kere razı olsun" ifadelerini kullanarak yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.