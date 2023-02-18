"Devlet deprem bölgesine gidemedi" yaygarasına en güzel cevap sahadan geldi: Devletimiz baba gibi arkamızda

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 'Asrın felaketi' olarak tanımlanırken felaket sebebiyle 40 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.
10 ilde yıkıma sebep olan deprem sonrası devlet seferber oldu yaraları sarmak için harekete geçildi.
BAŞKAN ERDOĞAN BÖLGEYİ KARIŞ KARIŞ GEZDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan depremden etkilenen bölgeleri karış karış gezip çalışmaları yerinde incelerken depremzedelerle yakından ilgilendi.
BAKANLAR GECE GÜNDÜZ BÖLGEDE
Tüm bakanlarda bölgede gece gündüz çalışmaları sürdürdü. Mehmetçik bölgede arama kurtarma çalışmalarına destek verirken AFAD başta olmak üzere tüm kamu kurumları ve STK'lar sahada çalışmalarını sürdürdü.
Türkiye Tek Yürek Kampanyası ile deprem bölgesi için 115 milyardan fazla bağış toplandı. 84 milyon omuz omuza verirken muhalefet ise deprem üzerinden siyasi yağmacılığa soyundu.
MUHALEFET SİYASİ YAĞMACILIĞA SOYUNDU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na kadar masanın liderleri 'bölgeye yardım gitmiyor, devlet yok' gibi söylemlerle algılaya oynayıp siyaset devşirmeye çalıştı.
EN GÜZEL CEVAP SAHADAN GELDİ
Enkaz üstünde siyaset yapan muhalefete en güzel yanıt yine sahadan geldi. Deprem bölgesinde çalışmalarını yürüten bakanlardan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın ayrı ayrı ziyaret ettiği depremzedeler devletin ilk günden itibaren bölge için seferber olduğuna dikkat çekerek, "Devletimiz baba gibi arkamızda" ifadelerini kullandı.
MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR BÖLGEYİ GEZDİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'ın Hassa ilçesinde çadır kenti ve köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi, yaraların sarılması için yapılan çalışmaları yerinde inceledi.