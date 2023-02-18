Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.02.2023 09:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.02.2023 09:58
    ABONE OL

    Depremden kaçarken kalça kemiğini kırdı: Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı

    Kahramanmaraş merkezli depreme Diyarbakır'da yakalanan bir kişi panikleyerek merdivenlerden kaçarken yuvarlandı ve kalça kemiğini kırdı. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Deprem sırasında korku dolu anlar

    Diyarbakır bir kişi deprem sırasında korkup kaçtı, merdivenlerden yuvarlanarak kalça kemiğini kırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

    Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesinde bulunan bir sitede, Kahramanmaraş merkezli deprem sırasında panikleyerek merdivenlerden kaçan bir kişi ayağı kayarak yuvarlanıp yere düştü.

    KORKU DOLU ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
    Acılar içerisinde kıvranan şahıs çevredekilerin haber vermesiyle sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kalça kemiğini kıran şahıs tedavi altına alındı. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

    Depremden kaçarken kalça kemiğini kırdı! O anlar kamerada

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Atsu’nun cansız bedenine ulaşıldı
    Haberler Güncel Depremden kaçarken kalça kemiğini kırdı: Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı
        SON DAKİKA