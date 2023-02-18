Dünyanın yerinden oynadığı gün! Uluslararası uzmanlardan 'asrın felaketi' için çarpıcı analiz: 300 kilometre boyunca kırıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.
Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen depremlerin ardından sahada incelemelerde bulunan ulusal ve uluslararası uzmanlar felaketin büyüklüğünün ender görüldüğü fikrinde birleşti.
YÜZLERCE KİLOMETRE UZANIYOR
Reuturs'te hazırlanan incelemede yaşanan depremin büyüklüğüne ilişkin dikkat çekici veriler ortaya konuldu.
6 Şubat'ta meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntıların ardından Türkiye ve Suriye'nin kuzeyinde zemin yarıldı, çatladı ve farklı yönlere sürüklendi.
Arazinin zıt yönlerde 7 metreye (23 fit) kadar hareket ettiği iki net kırılma şimdi yüzlerce kilometre uzanıyor.
OLAĞANÜSTÜ ÇATLAKLAR
Daha büyük kırılmanın güney ucunda, ilk 7.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünden yaklaşık 150 km uzakta, Hatay ilinin Tepehan köyünde bile yüzeyde olağanüstü çatlaklar oluştu.
10 Şubat'ta çekilen drone görüntüleri, köydeki bir zeytinliği ikiye bölen çatlakları gösteriyordu.