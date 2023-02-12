Ali Babacan'ın korumaları "Devlet yok deyin" taleplerini reddeden depremzedeyi tekmeledi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 9 saat aralıklı iki deprem 10 ilde büyük bir yıkıma yol açtı.
Asrın felaketinde şu ana kadar 29 bin 605 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye, tek yürek olup el birliği ile yaralarını sarmaya çalışırken acıdan siyaset devşiren muhalefet partisi temsilcileri algı operasyonlarını devreye soktu.
İSTEDİKLERİNİ SÖYLEMEYEN DEPREMZEDELERİ TEKMELEDİLER
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın korumaları, Kahramanmaraş'ta ailesinden birkaç kayıp veren depremzedeyi tekmeledi. Ayakkabının tabanının bıraktığı iz, depremzedenin karnında ve sağ bacağında görüldü.