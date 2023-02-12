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    • Güncel
    • 13.02.2023 05:02
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    • 13.02.2023 05:02
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    Ali Babacan'ın korumaları "Devlet yok deyin" taleplerini reddeden depremzedeyi tekmeledi!

    Türkiye 6 Şubat’ta yüzyılın felaketini yaşarken, devlet tüm imkanlarıyla milleti ile el ele vererek yaraları sarmak için ilk günden itibaren canla başla çalışmaya devam ediyor. Tüm bunların yayında oy için siyasi provokasyona soyunan muhalefet her geçen gün kirli yüzünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Son örneği olarak Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde aile fertlerini kaybeden bir vatandaşı tekmelediği görüntüler ortaya çıktı. Kıyafetleri ayakkabı tabanı izleriyle dolu olan vatandaş, DEVA Partililerin kendilerine zorla, "Devlet yok deyin" dedirtmeye çalıştığını iddia etti.

    Babacan’ın korumaları depremzedeyi tekmeledi

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 9 saat aralıklı iki deprem 10 ilde büyük bir yıkıma yol açtı.



    Asrın felaketinde şu ana kadar 29 bin 605 kişi hayatını kaybetti.

    Türkiye, tek yürek olup el birliği ile yaralarını sarmaya çalışırken acıdan siyaset devşiren muhalefet partisi temsilcileri algı operasyonlarını devreye soktu.



    İSTEDİKLERİNİ SÖYLEMEYEN DEPREMZEDELERİ TEKMELEDİLER
    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın korumaları, Kahramanmaraş'ta ailesinden birkaç kayıp veren depremzedeyi tekmeledi. Ayakkabının tabanının bıraktığı iz, depremzedenin karnında ve sağ bacağında görüldü.



        MEHMET EMİN EKMEN'DEN SKANDAL SÖZLER
        Olaya şahit olan depremzedeler ise öfke patlaması yaşadı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen'e sert şekilde çıkıştı.



        Ekmen ise saldırıya uğrayan depremzedeye hadsiz bir dille "senin adın ne" diye sorduğu görüntülere yansıdı.



        "'DEVLET YOK DEYİN' DİYORSUNUZ YA"
        Görüntülerde, vatandaşlar DEVA Parti'lerin "'Devlet yok deyin' diyorsunuz ya" dediğini belirtiyor.
            Yüzyılın felaketinde dakika dakika yaşananlar!
            Haberler Güncel Ali Babacan'ın korumaları "Devlet yok deyin" taleplerini reddeden depremzedeyi tekmeledi!
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