Yüzyılın felaketi! Millet can derdinde Meral Akşener seçim: 14 Mayıs'ta olmazsa 18 Haziran'da olur

Deprem nedeniyle seçimlerin ertelenmesi konusunu değerlendiren İyi Parti Genel başkanı Meral Akşener, seçimin zamanında yani 18 Haziran'da yapılabileceğini düşündüğünü belirtti.
AKŞENER AFET BÖLGESİNDE
Türkiye bir günde yaşadığı iki büyük depremle sarsıldı.
Son verilere göre 25 bine yakın can kaybının yaşandığı depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor.
Bu kapsamda bölgede sürdürülen çalışmaları yerinde incelemek için siyasiler de deprem bölgesine gidiyor.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'ı ziyaret etti.