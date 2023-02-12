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    • 12.02.2023 14:36
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    • 12.02.2023 15:12
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    Yüzyılın felaketi! Millet can derdinde Meral Akşener seçim: 14 Mayıs'ta olmazsa 18 Haziran'da olur

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından harekete geçen devlet, tüm kurumlarıyla bölgede milletin yardımılarıyla birlikte yaraları sarmaya başladı. Yaşanan felaketin üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışan, muhalefet sahadaki çalışmaları baltalayacak ve afetzedelerin morali bozacak söylemler geliştirmekten vazgeçmiyor. Depremin 3. günü ortaya çıkan İP lideri bir kez daha seçim kaygısına düştü. Akşener, seçimin 14 Mayıs'ta değil 18 Haziran yapılmasını beklediği söyledi.

    takvim.com.tr
    Meral Akşener: Seçim zamanında olur

    Deprem nedeniyle seçimlerin ertelenmesi konusunu değerlendiren İyi Parti Genel başkanı Meral Akşener, seçimin zamanında yani 18 Haziran'da yapılabileceğini düşündüğünü belirtti.

    AKŞENER AFET BÖLGESİNDE
    Türkiye bir günde yaşadığı iki büyük depremle sarsıldı.

    Son verilere göre 25 bine yakın can kaybının yaşandığı depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

    Bu kapsamda bölgede sürdürülen çalışmaları yerinde incelemek için siyasiler de deprem bölgesine gidiyor.

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'ı ziyaret etti.

        "SEÇİM ZAMANINDA OLUR"
        Akşener, temaslarının ardından İsmail Saymaz'a konuştu.

        Durumu değerlendiren Akşener, yaklaşan seçim tarihi konusundaki tartışmalara ilişkin, "14 Mayıs'ta olmayabilir, yetişmeyebilir ama zamanında olur diye düşünüyorum. Öyle olması gerektiğini de düşünüyorum" dedi.

        "OTELLERE YERLEŞTİRİN"
        Akşener, depremzedelerin yerleştirilmesi için üniversitelerin uzaktan eğitime geçirilmesi ve KYK yurtlarından öğrencilerin çıkarılmaları konusuna da değindi.

            Akşener, şunları söyledi:
            Ben ailelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesini doğru bulmuyorum. Yurtlar genellikle altı kişiliktir. Bir aile düşünün, ister beş, ister altı, ister yedi kişilik olsun, tek bir yerde kapatıyorsun, o olmaz. KYK yurtlarını tahsis etmek yerine turizmin dışında kalan oteller tahsis edilebilir.

            Evler tahsis edilebilir. Doğru bulmuyorum. Bu bölgede 285 bin öğrenci var, bu çocukların durumunu ne yapacaksınız? Halbuki onları alın, deprem dışındaki üniversitelerde okumak istiyorsa.

            DOĞRU BULMUYORUM
            Zaten pandemide iki yıl gitti. Üniversitede sadece öğrenim olmaz ki bir de eğitim denir adına. Üniversite mezunu olmak ne demek, o hocayı tanımak demek. Korkularınızdan, yüklerinizden veya önyargılarınızdan sıyrılmanız demek.

                Farklı farklı hocalardan ders almanız demek. Eski bir üniversite hocası olarak söylüyorum. Ben doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Hele ki ailelerin KYK yurtlarına tıkılması.

                O çocukları buraya getirmek yerine hem buradakileri, hem buralı olup da başka okullarda okuyanların devamını sağlamak lazım. Bula bula üniversite kapatıldı. Bu bence çok yanlış"

                MERAL HANIM'DAN SEÇİM HESABI
                Akşener afetin ardından ilk kez bölgeye geldiğinde de fondaş gazetecilerle seçim hesaplarına başlamıştı.

                Murat Yetkiner'in sorularını yanıtlayan Akeşener ve yardımcısı Koray Aydın'ın sözleri şaşkınlığa neden olmuştu.

                    Röportaj'daki çirkin diyalog şu şekilde:
                    Soruyoruz: Deprem seçim tarihini etkiler mi? Erdoğan OHAL'den sonra seçimin ertelenmesini zorlar mı? Kafalardaki sorular…

                    Akşener sorudan pek de memnun olmamış bir ifadeyle yanıtlıyor:

                    "14 Mayıs'a yetişeceğini sanmıyorum. Ama 18 Haziran'a kalacağını sanıyorum."

                    Peki, ya erteleme? Anayasa'nın 78. maddesi savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse, TBMM'nin seçimlerin bir yıl ertelenmesine karar verebileceğini yazıyor.

                    Akşener Meclis'ten öyle bir karar çıkacağına ihtimal vermiyor. Şunu da ekliyor: "Biz siyasiler seçimin yapılması için üzerimize düşeni yapmak zorundayız."

                    AYDIN'DAN ÇİRKİN SÖZLER
                    Depremin Erdoğan'ın seçim desteğine etkisi be olur peki?

                    Akşener susuyor ama Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın "Buradan bir şamar yer" diye bir özet veriyor.

                        Afetzedelerin can kaygısı taşıdığı, devlet ve milletin el ele depremin yaralarını sarmaya çalıştığı dönemde kirli siyasi hesaplar toplumun tepkisine neden oldu.

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                        Haberler Güncel Yüzyılın felaketi! Millet can derdinde Meral Akşener seçim: 14 Mayıs'ta olmazsa 18 Haziran'da olur
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