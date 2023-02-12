Yüzyılın felaketi! Millet can derdinde Meral Akşener seçim: 14 Mayıs'ta olmazsa 18 Haziran'da olur

Akşener, şunları söyledi:

Ben ailelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesini doğru bulmuyorum. Yurtlar genellikle altı kişiliktir. Bir aile düşünün, ister beş, ister altı, ister yedi kişilik olsun, tek bir yerde kapatıyorsun, o olmaz. KYK yurtlarını tahsis etmek yerine turizmin dışında kalan oteller tahsis edilebilir.