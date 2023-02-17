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    • Güncel
    • 17.02.2023 15:29
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    • 17.02.2023 15:50
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    Ahmet Davutoğlu'ndan akla ziyan iddia! Deprem üzerinden algı yaptı...

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerin yararlı sarılırken muhalefet enkaz üzerinde siyaset yapmaya devam ediyor! Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, günlerdir deprem bölgesinde mücadele eden ekipleri görmezden gelip bölgeye yardım gitmediğini öne sördü. Ahmet Davutoğlu ayrıca akla ziyan bir iddiada bulunarak "Milletvekili yakını olanlar enkazın başına arama-kurtarma ekiplerini getirttiler, sahipsiz olanlar enkazın altında kaldılar" dedi. İşte Ahmet Davutoğlu'nu çürüten gerçekler...

    Ahmet Davutoğlu’ndan akla ziyan iddia!

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 'Asrın felaketi' olarak tanımlandı.

    DEVLET VE MİLLET EL ELE VERDİ
    Depremler 10 ilde yıkıma sebep olurken yaraları sarmak için harekete geçildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesini karış karış gezip çalışmaları yerinde incelerken depremzedelerle yakından ilgilendi.

    Tüm bakanlarda bölgede gece gündüz çalışmaları sürdürdü. Türkiye Tek Yürek Kampanyası ile deprem bölgesi için 115 milyardan fazla bağış toplandı.

    AHMET DAVUTOĞLU'NDAN AKLA ZİYAN İDDİA
    Devlet millet omuz omuza yaraları sarmak için mücadele ederken muhalefet ise algı operasyonlarının dozunu artırdı.

    Saadet Partisi'nin kanalı TV5 yayınına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, deprem felaketi ile ilgili hükümeti eleştirmeye çalışırken akla ziyan iddialarda bulundu.

    "SADECE MİLLETVEKİLİ YAKINLARI ÇIKARTILDI"
    Deprem bölgesine yardım gitmediği algısını köpürten Davutoğlu iddialarının dozunu artırıp, "Milletvekili yakını olanlar enkazın başına arama-kurtarma ekiplerini getirttiler, sahipsiz olanlar enkazın altında kaldılar" ifadelerini kullandı.

    DAVUTOĞLU'NUN İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR
    Ahmet Davutoğlu'nun iddiasının gerçeklikle alakası yok öyle ki devlet ilk günden itibaren sahaya indi ayrıca Milletvekili yakınlarına ayrıcalık iddiası da hem gerçekten uzak hem de büyük bir yüzsüzlük içeriyor.

    AK PARTİLİ VEKİL VE VEKİL YAKINLARI HAYATINI KAYBETTİ
    Öyle ki AK Parti Milletvekili Yakup Taş ve 28 yakını Adıyaman'da enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

    Yine AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın 11 yakını enkaz altında hayatını kaybetti.

    DEVLET SAHADA
    Öte yandan devlet sahada çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

    Son verilere göre bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 29.160 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden gelen ve görevi devam eden arama kurtarma personeli sayısı 11.488'dir.

        Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Yerel Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri ve 9.908 gönüllü dahil olmak üzere, sahada görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 264.389'dur.

        Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 12.600 araç sevk edilmiştir.

        Afet bölgelerine 38 Vali, 160 Mülki İdare Amiri, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir. Ayrıca, uluslararası yardımların koordinasyonu için 12 büyükelçi ve 16 Dışişleri Bakanlığı personeli bölgede görevlendirilmiştir.

        Bölgeye, personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 121 helikopter ve 78 uçak görev yapmakta olup bugüne toplam 7.940 sorti yapılmıştır.

        Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 24, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 olmak üzere toplam 26 gemi görevlendirilmiştir.

        386.874 ÇADIR
        Bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile uluslararası ülke ve kuruluşlar tarafından 386.874 Çadır sevk edilmiş olup bunların 172.265'i kurulmuştur. Bölgeye 3.282.725 battaniye sevk edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 78.500 kişiye geçici barınma hizmeti, 79.720 barınma malzemesi verilmiştir.

        354 MOBİL MUTFAK
        Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve Sivil Toplum Kuruluşlarından (İHH, Hayrat, Beşir, TDV, İnisiyatif Dernekleri) bölgeye toplam 354 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 38 mobil fırın ve 330 hizmet aracı bölgeye sevk edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2.179.630 beslenme hizmeti verilmiştir.

        Afet bölgesinde 33.908.749 sıcak yemek, 7.499.136 çorba, 20.722.136 su, 37.072.121 ekmek, 14.477.997 ikramlık malzeme, 2.384.785 içecek dağıtımı yapılmıştır.

        AFET PSİKOSOSYAL DESTEK GRUBU
        4 Mobil Sosyal Hizmet merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya illerine gönderilmiştir. Bölgeye deprem bölgesine sevk edilen personel sayısı 2.502, deprem bölgesi dışında 2.722 personel ve 1.154 araç sevk edilmiştir. Deprem bölgesinde 382.565, deprem bölgesi dışında 115.660 olmak üzere toplam 498.225 kişiye psikososyal destek verilmiştir.

        ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
        Öte yandan arama kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Son olarak felaketin 261. saatinde Hatay'da 2 vatnadaşımız enkaz altından çıkarıldı.
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