Ahmet Davutoğlu'ndan akla ziyan iddia! Deprem üzerinden algı yaptı...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 'Asrın felaketi' olarak tanımlandı.
DEVLET VE MİLLET EL ELE VERDİ
Depremler 10 ilde yıkıma sebep olurken yaraları sarmak için harekete geçildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesini karış karış gezip çalışmaları yerinde incelerken depremzedelerle yakından ilgilendi.
Tüm bakanlarda bölgede gece gündüz çalışmaları sürdürdü. Türkiye Tek Yürek Kampanyası ile deprem bölgesi için 115 milyardan fazla bağış toplandı.
AHMET DAVUTOĞLU'NDAN AKLA ZİYAN İDDİA
Devlet millet omuz omuza yaraları sarmak için mücadele ederken muhalefet ise algı operasyonlarının dozunu artırdı.
Saadet Partisi'nin kanalı TV5 yayınına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, deprem felaketi ile ilgili hükümeti eleştirmeye çalışırken akla ziyan iddialarda bulundu.
"SADECE MİLLETVEKİLİ YAKINLARI ÇIKARTILDI"
Deprem bölgesine yardım gitmediği algısını köpürten Davutoğlu iddialarının dozunu artırıp, "Milletvekili yakını olanlar enkazın başına arama-kurtarma ekiplerini getirttiler, sahipsiz olanlar enkazın altında kaldılar" ifadelerini kullandı.
DAVUTOĞLU'NUN İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR
Ahmet Davutoğlu'nun iddiasının gerçeklikle alakası yok öyle ki devlet ilk günden itibaren sahaya indi ayrıca Milletvekili yakınlarına ayrıcalık iddiası da hem gerçekten uzak hem de büyük bir yüzsüzlük içeriyor.
AK PARTİLİ VEKİL VE VEKİL YAKINLARI HAYATINI KAYBETTİ
Öyle ki AK Parti Milletvekili Yakup Taş ve 28 yakını Adıyaman'da enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.
Yine AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın 11 yakını enkaz altında hayatını kaybetti.
DEVLET SAHADA
Öte yandan devlet sahada çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Son verilere göre bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 29.160 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden gelen ve görevi devam eden arama kurtarma personeli sayısı 11.488'dir.