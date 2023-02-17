Ahmet Davutoğlu'ndan akla ziyan iddia! Deprem üzerinden algı yaptı...

DAVUTOĞLU'NUN İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Ahmet Davutoğlu'nun iddiasının gerçeklikle alakası yok öyle ki devlet ilk günden itibaren sahaya indi ayrıca Milletvekili yakınlarına ayrıcalık iddiası da hem gerçekten uzak hem de büyük bir yüzsüzlük içeriyor.

AK PARTİLİ VEKİL VE VEKİL YAKINLARI HAYATINI KAYBETTİ

Öyle ki AK Parti Milletvekili Yakup Taş ve 28 yakını Adıyaman'da enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Yine AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın 11 yakını enkaz altında hayatını kaybetti.

DEVLET SAHADA

Öte yandan devlet sahada çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Son verilere göre bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 29.160 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden gelen ve görevi devam eden arama kurtarma personeli sayısı 11.488'dir.