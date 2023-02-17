CHP’li Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım: Bakanımıza çok teşekkür ederim hiçbir ayrımcılık görmedik





KILIÇDAROĞLU SAHNEYE ÇIKTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin ilk gününden bu yana yıkımın olduğu illeri gezerek insanları acıları ve enkazlar üzerinden adeta miting yaptı.



Kılıçdaroğlu, 10 ilde yıkıma neden olan otoriteler tarafından da yakın tarihin en yıkıcı karasal depremi olarak işaret edilen Kahramanmaraş depremlerinin sorumlusu olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Bakanları hedef gösterdi.



"AFAD" ve "bürokrat" yalanlarını sıraladı, "Sadece CHP'li belediyeler çalışıyor, başkanlarımız engelleniyor" yaymaya kalkıştı.



"Vakit birlik vakti" deyip kenetlenmek yerine acılar üzerinden siyaset devşiren CHP lideri, bu kez de depremden etkilenen illerden biri olan Diyarbakır'da sahneye çıktı.

İNSANLARIN ACILARINI AYAKLAR ALTINA ALDI: "DEPREMİ BÜYÜTÜYORLAR, ASRIN FELAKETİYMİŞ..."

Birçok yerli ve yabancı bilim insanının 'Böylesi zor görülür', 'Yüzyılın afeti', 'En yıkıcı karasal depremlerden biri' yorumlarını görmezden gelen CHP lideri Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremleri küçümsedi.



CHP lideri, "Depremi büyütüyorlar, asrın felaketiymiş... Başka ülkelerde niye olmuyor?" dedi.



Binlerce insanımızın hayatına mal olan depremi 'Asrın felaketiymiş...' şeklinde alaycı bir üslupla küçümseyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandalı bununla da sınırlı kalmadı.



"CHP'Lİ BELEDİYELER ENGELLENİYOR" İFTİRASINI SÜRDÜRDÜ

Kılıçdaroğlu, yine "CHP'li belediyeler engelleniyor" iftirasını atarak kendisine siyasi alan açma peşine düştü ve şu ifadeleri kullandı;



Bizim belediye başkanlarımız kısa süre içerisinde bütün engellemelere rağmen bütün felaket bölgelerine ulaşmış ve halkla kucaklaşmışsa devleti yönetiyorsun kardeşim neredesin sen? Çekil sarayına otur, bırak bu millet tüm sorunları kucaklaşarak çözer.

BAKANLIĞIN YAPTIĞI YOLLARI KENDİLERİ YAPIYORMUŞ GİBİ GÖSTERİP 'TUTUKLASINLAR' DEDİ

Türkiye'nin felaketle boğuştuğu bugünlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ahlak sınırlarını aşan son skandalı ise ilk günden itibaren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onarıma başlanılan Hatay Havalimanı'nı kendileri yapıyormuş gibi göstermek oldu.



Kılıçdaroğlu, Hatay Havalimanı'nın ABB tarafından onarıldığını paylaştı ancak çalışmayı yapan ekibin İGA'ya bağlı olduğu ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye personelinin depremde zarar görerek kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı'nın pistini onardıklarını Twitter hesabında yaptığı paylaşımla bildirdi.

Fotoğraflar da paylaşan Yavaş'ın tweet'ini Kemal Kılıçdaroğlu alıntıladı.