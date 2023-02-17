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    • Güncel
    • 17.02.2023 22:32
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    • 17.02.2023 22:41
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    CHP’li Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım: Bakanımıza çok teşekkür ederim hiçbir ayrımcılık görmedik

    Türkiye, Kahramanmaraş depremli 7.6 ve 7.7'lik depremlerle asrın felaketini yaşadı. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği felakette tüm Türkiye tek yürek olup yaraları sarmaya çalışırken, muhalefet 'devlet yok, belediyelerimiz engelleniyor' algılarıyla ile siyasi rant devşirmeye çalıştı. Yaşanan bu gelişmelerin gölgesinde CHP Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ın açıklamaları, Kılıçdaroğlu'nun algı ve yalanlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belediyeye 3 milyon yardımda bulunduğunu söyleyen Yıldırım, "(Murat Kurum) Bakanımıza çok teşekkür ederim hiçbir ayrımcılık görmedik. Bakanımız bizden şehrin nereye taşınacağı ile ilgili, şehrin dinamiklerine dair fikirler aldı” ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Hiçbir ayrımcılık görmedik

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi. Türkiye, tek yürek olup el birliği ile yaralarını sarmaya çalışırken acıdan siyaset devşirenler kirli yüzlerini bir kez daha göstermişti.



    KILIÇDAROĞLU SAHNEYE ÇIKTI
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin ilk gününden bu yana yıkımın olduğu illeri gezerek insanları acıları ve enkazlar üzerinden adeta miting yaptı.

    Kılıçdaroğlu, 10 ilde yıkıma neden olan otoriteler tarafından da yakın tarihin en yıkıcı karasal depremi olarak işaret edilen Kahramanmaraş depremlerinin sorumlusu olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Bakanları hedef gösterdi.

    "AFAD" ve "bürokrat" yalanlarını sıraladı, "Sadece CHP'li belediyeler çalışıyor, başkanlarımız engelleniyor" yaymaya kalkıştı.

    "Vakit birlik vakti" deyip kenetlenmek yerine acılar üzerinden siyaset devşiren CHP lideri, bu kez de depremden etkilenen illerden biri olan Diyarbakır'da sahneye çıktı.

    İNSANLARIN ACILARINI AYAKLAR ALTINA ALDI: "DEPREMİ BÜYÜTÜYORLAR, ASRIN FELAKETİYMİŞ..."
    Birçok yerli ve yabancı bilim insanının 'Böylesi zor görülür', 'Yüzyılın afeti', 'En yıkıcı karasal depremlerden biri' yorumlarını görmezden gelen CHP lideri Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremleri küçümsedi.

    CHP lideri, "Depremi büyütüyorlar, asrın felaketiymiş... Başka ülkelerde niye olmuyor?" dedi.

    Binlerce insanımızın hayatına mal olan depremi 'Asrın felaketiymiş...' şeklinde alaycı bir üslupla küçümseyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandalı bununla da sınırlı kalmadı.


    "CHP'Lİ BELEDİYELER ENGELLENİYOR" İFTİRASINI SÜRDÜRDÜ
    Kılıçdaroğlu, yine "CHP'li belediyeler engelleniyor" iftirasını atarak kendisine siyasi alan açma peşine düştü ve şu ifadeleri kullandı;

    Bizim belediye başkanlarımız kısa süre içerisinde bütün engellemelere rağmen bütün felaket bölgelerine ulaşmış ve halkla kucaklaşmışsa devleti yönetiyorsun kardeşim neredesin sen? Çekil sarayına otur, bırak bu millet tüm sorunları kucaklaşarak çözer.

    BAKANLIĞIN YAPTIĞI YOLLARI KENDİLERİ YAPIYORMUŞ GİBİ GÖSTERİP 'TUTUKLASINLAR' DEDİ
    Türkiye'nin felaketle boğuştuğu bugünlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ahlak sınırlarını aşan son skandalı ise ilk günden itibaren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onarıma başlanılan Hatay Havalimanı'nı kendileri yapıyormuş gibi göstermek oldu.

    Kılıçdaroğlu, Hatay Havalimanı'nın ABB tarafından onarıldığını paylaştı ancak çalışmayı yapan ekibin İGA'ya bağlı olduğu ortaya çıktı.

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye personelinin depremde zarar görerek kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı'nın pistini onardıklarını Twitter hesabında yaptığı paylaşımla bildirdi.

    Fotoğraflar da paylaşan Yavaş'ın tweet'ini Kemal Kılıçdaroğlu alıntıladı.



    "ABB ONARIYOR, GELSİN TUTUKLASINLAR"
    Belediyenin onarım yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, bu felaket gününde siyaset yapmaya devam etti.

    Daha önceki felaketlerde belediyelerin kendi başlarına yardım toplamalarının yasaklanmasına atıf yapan CHP Lideri, "Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar." ifadelerini kullandı.



        KILIÇDAROĞLU'NUN YALANLARI ÇÖKTÜ!
        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yeni kurulacak olan şehir merkezi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bir koordinasyon toplantısı düzenledi. Gerçekleştirilen toplantıya CHP'li Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'da davet edilerek fikirleri alındı.



        CHP'li Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Bakan Kurum'un davetiyle katıldığı koordinasyon toplantısında deprem sonrası yapılan çalışmaların yanı sıra şehrin yeni yerleşim alanıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını açıkladı.

        Başkan Yıldırım, koordinasyon toplantısı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Murat Kurum, ilçemizde düzenlediği koordinasyon toplantısında, şehir için neler yapılabileceğine yönelik fikirlerimizi sordu. Şehrin güney tarafının çok tahrip olduğunu anlattık. Bakanımız bizden şehrin nereye taşınacağı ile ilgili şehrin dinamiklerine dair fikirler aldı. Bize yeni yerleşim alanları için mikro bölgeleme haritasından da durumu gösterdi. Bakanımız, fikirlerimizin kıymetli olduğunu, bunu değerlendireceğini belirtti. Karar henüz kesinleşmedi, ama bizim belirttiğimiz yerlere odaklanacağını söyledi, sağ olsun" ifadelerini kullandı.



        "BAKANLIĞIMIZ, BELEDİYEMİZE 3 MİLYON LİRA YARDIMDA BULUNDU"
        Bakanlığın bölgede hayatın bir an önce toparlanabilmesi için ödenek çıkardığını ifade eden Yıldırım, "Bakanlığımız, belediyemize 3 milyon lira yardımda bulundu. Bir çöp kamyonunun hızlı bir şekilde gönderilmesi talimatını verdi. Sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ben Gölbaşı Belediye Başkanı olarak bütün belediyelerimize ve Bakanımızın ilgisinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Hiçbir ayrımcılık görmedik. Milletimizle birlikte inşallah bu zorlu günleri aşacağımızı umuyorum" dedi.



            "DEVLETİMİZİN DESTEKLERİYLE BU SIKINTILARDAN DA KURTULACAĞIMIZA İNANIYORUM"
            Başkan Yıldırım, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun ilçede koordinasyonu sağladığını hatırlatarak, "Valimiz, önceki dönemde Kaymakam olduğu için bölgemize hakim. İlk geldiği gün kendisini burada karşıladık. Birlikte koordinasyon merkezinde bir hafta boyunca çalıştık. Bütün lojistikler, çadır dağıtımı belediye eliyle yapıldı. Valimizin koordinesinde hangi merkezlerde neler yapılabilir bunların istişaresini yaptık. Buradan Tokat İl Özel İdaremize, Tokat Belediyemize, belediye başkanlarımıza, Altınordu Belediyesine, Adana Büyükşehir Belediyesine, Mersin Büyükşehir Belediyemize, Yenişehir Belediyemize hepsine sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu.



            Başkan Yıldırım, deprem nedeniyle vefat eden vatandaşlara rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Çok büyük bir tahribat yaşadık. İnşallah milletimizin, devletimizin destekleriyle bu sıkıntılardan da kurtulacağımıza inanıyorum" dedi.

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            Hiçbir ayrımcılık görmedik
            Haberler Güncel CHP’li Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım: Bakanımıza çok teşekkür ederim hiçbir ayrımcılık görmedik
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