6'lı masa deprem sonrası siyasi yağmacılıkta yeni yol haritası için toplanıyor

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.
81 il tek yürek olup el birliği ile yaralarını sarmaya çalışırken acıdan siyaset devşirenler sahneye çıkmış kirli yüzlerini göstermişti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu otoritelerce yakın tarihin en yıkıcı kara depremi olarak işaret edilen depremler üzerinden Başkan Erdoğan'ı ve hükümeti yıpratma girişiminde bulunmuştu.
"CHP'li belediyelere siyasi tavır var" algısını işleyip çalışmaları sekteye uğratan açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, binlerce insanımızın yaşamını yitirdiği depremleri de "Asrın felaketiymiş..." şeklinde alaycı bir üslupla küçümsemişti.
Aynı Kılıçdaroğlu, masadaki gizli ittifak ortağı HDPKK'nın "Başkan Erdoğan'ı hedef gösteren söylemlerine de destek vermişti.
Enkaz üzerinde siyaset yapan sadece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu değildi...
Masanın baş aktörlerinden İYİ Parti lideri Merak Akşener de bu kervana katılmış, millet can derdindeyken o ve ekibi seçim derdine düşmüştü.
Akşener seçimlerle ilgili "14 Mayıs'a yetişeceğini sanmıyorum. Ama 18 Haziran'a kalacağını sanıyorum" demişti.