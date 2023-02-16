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    • 17.02.2023 00:10
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    • 17.02.2023 00:21
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    6'lı masa deprem sonrası siyasi yağmacılıkta yeni yol haritası için toplanıyor

    Asrın deprem felaketi sonrası muhalefet siyasi enkaz altında kaldı. CHP enkaz üzerinde miting yaptı, İYİ Parti millet can derdindeyken seçim derdine düştü, DEVA Partisi ise 'Devlet yok' propagandasına soyundu. Siyasi yağmacıların kısır gündemlerle birlik ve beraberliği zedeleyen tutumları toplum nezdinde de tepkiyle karşılandı. Öte yandan adaylık gündeminin rafa kalktığı masa 18 Şubat'ta 'siyasi yağmacılıkta yeni yol haritası' için toplanıyor.

    takvim.com.tr
    Siyasi yağmacılar yeni yol haritası için toplanıyor

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.

    81 il tek yürek olup el birliği ile yaralarını sarmaya çalışırken acıdan siyaset devşirenler sahneye çıkmış kirli yüzlerini göstermişti.


    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu otoritelerce yakın tarihin en yıkıcı kara depremi olarak işaret edilen depremler üzerinden Başkan Erdoğan'ı ve hükümeti yıpratma girişiminde bulunmuştu.

    "CHP'li belediyelere siyasi tavır var" algısını işleyip çalışmaları sekteye uğratan açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, binlerce insanımızın yaşamını yitirdiği depremleri de "Asrın felaketiymiş..." şeklinde alaycı bir üslupla küçümsemişti.

    Aynı Kılıçdaroğlu, masadaki gizli ittifak ortağı HDPKK'nın "Başkan Erdoğan'ı hedef gösteren söylemlerine de destek vermişti.


    Enkaz üzerinde siyaset yapan sadece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu değildi...

    Masanın baş aktörlerinden İYİ Parti lideri Merak Akşener de bu kervana katılmış, millet can derdindeyken o ve ekibi seçim derdine düşmüştü.

    Akşener seçimlerle ilgili "14 Mayıs'a yetişeceğini sanmıyorum. Ama 18 Haziran'a kalacağını sanıyorum" demişti.


        Bir de masanın küçük ortağı Ali Babacan var...

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da depremden siyaset devşiren isimler arasında yerini almıştı. Babacan, gittiği yerler 'Devlet Yok' algısını yaymak istemiş, bu girişimi vatandaş nezdinde tepkiyle karşılanmıştı.



        18 ŞUBAT'TA, 'DEPREM' MASKESİYLE...
        Asrın felaketi sonrası 6'lı masanın içerisinde düştüğü siyasi enkaz hala etkilerini sürdürürken CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, DEVA ve Demokrat 18 Şubat'ta bir araya geleceği öğrenildi.

        Adaylık gündeminin rafa kalktığı masa 'deprem' maskesiyle toplanıyor.



        SİYASİ YAĞMACILIKTA YENİ YOL HARİTASI
        6'lı masa bileşenlerinin asrın felaketinin yaşandığı kritik süreçte enkaz üzerinde miting yapan ve birlik beraberliği bozan eylemleri sonrası yapılacak bu toplantı "6'lı masa siyasi yağmacılıkta yeni yol haritası için toplanıyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.
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