Enkaz üzerinde miting yapan Kılıçdaroğlu alçaldıkça alçaldı! 7,7 ve 7,6'lık depremleri küçümsedi: Asrın felaketiymiş...

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.
Türkiye, tek yürek olup el birliği ile yaralarını sarmaya çalışırken acıdan siyaset devşirenler kirli yüzlerini bir kez daha gösterdi.
KILIÇDAROĞLU SAHNEYE ÇIKTI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin ilk gününden bu yana yıkımın olduğu illeri gezerek insanları acıları ve enkazlar üzerinden miting yapmaya devam ediyor.
Kılıçdaroğlu, 10 ilde yıkıma neden olan otoriteler tarafındanda da yakın tarihin en yıkıcı karasal depremi olarak işaret edilen Kahramanmaraş depremlerinin sorumlusu olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Bakanları hedef gösterdi.
"AFAD" ve "bürokrat" yalanlarını sıraladı, "Sadece CHP'li belediyeler çalışıyor, başkanlarımız engelleniyor" yaymaya kalkıştı.
"Vakit birlik vakti" deyip kenetlenmek yerine acılar üzerinden siyaset devşiren CHP lideri, bu kez de depremden etkilenen illerden biri olan Diyarbakır'da sahneye çıktı.
İNSANLARIN ACILARINI AYAKLAR ALTINA ALDI: "DEPREMİ BÜYÜTÜYORLAR, ASRIN FELAKETİYMİŞ..."
Birçok yerli ve yabancı bilim insanının 'Böylesi zor görülür', 'Yüzyılın afeti', 'En yıkıcı karasal depremlerden biri' yorumlarını görmezden gelen CHP lideri Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremleri küçümsedi.
CHP lideri, "Depremi büyütüyorlar, asrın felaketiymiş... Başka ülkelerde niye olmuyor?" dedi.
Binlerce insanımızın hayatına mal olan depremi 'Asrın felaketiymiş...' şeklinde alaycı bir üslupla küçümseyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandalı bununla da sınırlı kalmadı.