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    • Güncel
    • 11.02.2023 18:18
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    • 11.02.2023 18:20
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    Enkaz üzerinde miting yapan Kılıçdaroğlu alçaldıkça alçaldı! 7,7 ve 7,6'lık depremleri küçümsedi: Asrın felaketiymiş...

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yıkımın olduğu illeri gezerek insanların acıları ve enkazlar üzerinden miting yapmaya devam ediyor. "AFAD" ve "bürokrat" yalanlarını sıralayıp, "Sadece CHP'li belediyeler çalışıyor, başkanlarımız engelleniyor" iftirasını yayan Kılıçdaroğlu yine Başkan Erdoğan'ı ve Bakanları hedef gösterdi. Binlerce insanımızın hayatına mal olan depremi 'Asrın felaketiymiş...' şeklinde alaycı bir üslupla küçümseyen Kılıçdaroğlu, birçok yerli ve yabancı bilim insanının 'Böylesi zor görülür', 'Yüzyılın afeti', 'En yıkıcı karasal depremlerden biri' yorumlarını da görmezden geldi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu alçaldıkça alçaldı!

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.

    Türkiye, tek yürek olup el birliği ile yaralarını sarmaya çalışırken acıdan siyaset devşirenler kirli yüzlerini bir kez daha gösterdi.


    KILIÇDAROĞLU SAHNEYE ÇIKTI
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin ilk gününden bu yana yıkımın olduğu illeri gezerek insanları acıları ve enkazlar üzerinden miting yapmaya devam ediyor.

    Kılıçdaroğlu, 10 ilde yıkıma neden olan otoriteler tarafındanda da yakın tarihin en yıkıcı karasal depremi olarak işaret edilen Kahramanmaraş depremlerinin sorumlusu olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Bakanları hedef gösterdi.

    "AFAD" ve "bürokrat" yalanlarını sıraladı, "Sadece CHP'li belediyeler çalışıyor, başkanlarımız engelleniyor" yaymaya kalkıştı.



    "Vakit birlik vakti" deyip kenetlenmek yerine acılar üzerinden siyaset devşiren CHP lideri, bu kez de depremden etkilenen illerden biri olan Diyarbakır'da sahneye çıktı.

    İNSANLARIN ACILARINI AYAKLAR ALTINA ALDI: "DEPREMİ BÜYÜTÜYORLAR, ASRIN FELAKETİYMİŞ..."
    Birçok yerli ve yabancı bilim insanının 'Böylesi zor görülür', 'Yüzyılın afeti', 'En yıkıcı karasal depremlerden biri' yorumlarını görmezden gelen CHP lideri Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremleri küçümsedi.

    CHP lideri, "Depremi büyütüyorlar, asrın felaketiymiş... Başka ülkelerde niye olmuyor?" dedi.

    Binlerce insanımızın hayatına mal olan depremi 'Asrın felaketiymiş...' şeklinde alaycı bir üslupla küçümseyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandalı bununla da sınırlı kalmadı.



        "CHP'Lİ BELEDİYELER ENGELLENİYOR" İFTİRASINI SÜRDÜRDÜ
        Kılıçdaroğlu, yine "CHP'li belediyeler engelleniyor" iftirasını atarak kendisine siyasi alan açma peşine düştü ve şu ifadeleri kullandı;

        Bizim belediye başkanlarımız kısa süre içerisinde bütün engellemelere rağmen bütün felaket bölgelerine ulaşmış ve halkla kucaklaşmışsa devleti yönetiyorsun kardeşim neredesin sen? Çekil sarayına otur, bırak bu millet tüm sorunları kucaklaşarak çözer.

        Oysa öyle bir kare var ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Belediyelere karşı siyasi bir tavır var" sözlerini çürütecek cinsten.



        Fotoğrafta: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yan yana

        KILIÇDAROĞLU'NUN YALANINI CHP'Lİ ZEYDAN KARALAR ÇÜRÜTTÜ
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, deprem sonrası yan yana açıklama yaparak 'dayanışma' örneği sergilemişti.

        Karalar, Ömer Çelik'in sözlerine destek vererek, "Sayın Bakanımız bahsetti. Bir koordinasyon içerisinde hep birlikte çalışıyoruz. Herkes elinden geleni yapıyor. Vali beyin ve belediyede benim başkanlığımda bir koordinasyon kurulu var. AFAD, devlet, valilik, bakanlık, belediyelerin tamamı elinden gelen her şeyi yapıyor. Hep bir aradayız" ifadelerini kullanmıştı.
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        Haberler Güncel Enkaz üzerinde miting yapan Kılıçdaroğlu alçaldıkça alçaldı! 7,7 ve 7,6'lık depremleri küçümsedi: Asrın felaketiymiş...
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