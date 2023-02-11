Enkaz üzerinde miting yapan Kılıçdaroğlu alçaldıkça alçaldı! 7,7 ve 7,6'lık depremleri küçümsedi: Asrın felaketiymiş...

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Türkiye, tek yürek olup el birliği ile yaralarını sarmaya çalışırken acıdan siyaset devşirenler kirli yüzlerini bir kez daha gösterdi.