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    • 08.02.2023 04:21
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    • 08.02.2023 04:40
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    Deşifre| 3 adımda Kılıçdaroğlu'nun ahlaki çöküşü! "AFAD" ve "bürokrat" yalanı tutmadı: Yüzyılın felaketinden Başkan Erdoğan'ı sorumlu tuttu

    Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki depremle tarihinin en büyük felaketini yaşadı. Otoriteler tarafından yakın geçmişin en yıkıcı kara depremi olarak tescillenen kara depremi sonrası Başkan Erdoğan liderliğinde devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla yaraları sarmak için harekete geçti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise 'Vakit birlik vakti' demek yerine deprem üzerinden siyasi rant elde etmeyi planladı. "AFAD" ve "bürokrat" yalanlarını sıraladı. Depremin tek sorumlusunun Başkan Erdoğan olduğunu öne sürdü, Bakanları hedef gösterdi, "CHP'li belediyelere karşı siyasi tavır var" iftirasını attı. CHP'li Zeydan Karalar'ın sözleri ise Kılıçdaroğlu'nun ipliğini pazara çıkardı. Takvim.com.tr, Kılıçdaroğlu'nun 3 adımda insani ve ahlaki çöküşünü sizler için analiz etti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    3 adımda Kılıçdaroğlu’nun ahlaki çöküşü!

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu.

    Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar bölgeye gitti. Süreci koordine etmek adına afet illerine çevre illerin valileri geçici görevle atandı.

    Felaketin yaşandığı andan itibaren teyakkuza geçen Türk Silahlı Kuvvetleri yardım ve kurtarma çalışmaları için Mehmetçik'i bölgeye sevk etmeye başladı.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın direktifleriyle arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için TSK tarafından "hava yardım koridoru" oluşturuldu.


    SİYASİ PARTİ LİDERLERİYLE TEK TEK GÖRÜŞTÜ
    Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, siyasi parti genel başkanları ile tek tek görüşme gerçekleştirdi.

    Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP lideri Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve diğer parti liderleriyle bölgedeki son durumu ve çalışmaları masaya yatırdı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmediği tek bir isim vardı, o da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu idi.


        Kılıçdaroğlu 'Vakit birlik vakti' demek yerine deprem üzerinden siyasi rant elde etmeyi planlayarak alçak bir provokasyonun fitilini ateşledi.


        İLK ADIM: AFAD'I HEDEF GÖSTEREN 'RANDEVU' PROVOKASYONU
        CHP lideri ilk olarak, sahada canla başla mücadele gösteren AFAD'ı hedef alarak kolları sıvadı. Yüzyılın felaketinin yaşandığı kritik süreçte AFAD üzerinden 'randevu' provokasyonuna soyunan CHP lideri büyük tepki çekti.


        Deprem üzerinden kendisine siyasi alan açmayı planlayan Kılıçdaroğlu'nun skandalları bununla da sınırlı kalmadı.

        İKİNCİ ADIM: "DEVLET BÜROKRATLARA ENGEL OLUYOR" YALANI
        AFAD'dan sonra provokasyonun ikinci safhasına geçen Kemal Kılıçdaroğlu, "Devlet çalışan bürokratlara" engel oluyor yalanını dolaşıma soktu. Oysa devletin tüm kurum, kuruluş ve bürokratlarının ana gündemi bize yüzyılın felaketini yaşatan Kahramanmaraş merkezli iki deprem idi. Bu kapsamda teyakkuza geçildi, tüm imkanlar afet bölgeleri için seferber edildi.



        Girişilen provokasyonun üçüncü safhası ise Kılıçdaroğlu'nun insani ve ahlaki çöküşünü gözler önüne serecek nitelikte...

        YÜZYILIN FELAKETİNDE BAŞKAN ERDOĞAN'I SORUMLU GÖSTERDİ, BAKANLARI HEDEF ALDI
        AFAD ve bürokratlar üzerinden yaymaya çalıştığı kirli algıdan bir şeyler elde edemeyen CHP lideri, böylesi yüzyılda bir görülebilecek olan ve otoriteler tarafından yakın geçmişin en yıkıcı kara depremi olarak tescillenen felaket üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösterdi.

        Depremin tek sorumlusunun Erdoğan olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, "Bu sürecin başlıca sorumlusu Erdoğan'dır. Bu duruma onun siyaseti getirdi" şeklinde konuştu.

        Kılıçdaroğlu'nun hedefinde afet bölgesinde canhıraş bir mücadele örneği sergileyen Bakanlar da vardı... CHP Genel Başkanı, yürütülen çalışmaları görmezden gelip skandalda zirve yaparak "Bakanlar PR için konvoylarla dolaşıyorlar" dedi.



            "CHP'Lİ BELEDİYELERE KARŞI SİYASİ TAVIR VAR" YALANI
            Enkaz altında yitip giden canları ve yardıma muhtaç vatandaşları siyasi malzeme haline getiren Kemal Kılıçdaroğlu "Belediyelere karşı siyasi bir tavır var. Askerimiz de yeterince sokulmadı" yalanını söylemekten de geri durmadı.

            Oysa öyle bir kare var ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Belediyelere karşı siyasi bir tavır var" sözlerini çürütecek cinsten.


            Fotoğrafta: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yan yana

            KILIÇDAROĞLU'NUN YALANINI CHP'Lİ ZEYDAN KARALAR ÇÜRÜTTÜ
            AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, deprem sonrası yan yana açıklama yaparak 'dayanışma' örneği sergilemişti.

            Karalar, Ömer Çelik'in sözlerine destek vererek, "Sayın Bakanımız bahsetti. Bir koordinasyon içerisinde hep birlikte çalışıyoruz. Herkes elinden geleni yapıyor. Vali beyin ve belediyede benim başkanlığımda bir koordinasyon kurulu var. AFAD, devlet, valilik, bakanlık, belediyelerin tamamı elinden gelen her şeyi yapıyor. Hep bir aradayız" ifadelerini kullanmıştı.

            Böylelikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP'li belediyelere karşı siyasi tavır var" yalanı elinde patlamış oldu.
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