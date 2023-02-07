Deşifre| 3 adımda Kılıçdaroğlu'nun ahlaki çöküşü! "AFAD" ve "bürokrat" yalanı tutmadı: Yüzyılın felaketinden Başkan Erdoğan'ı sorumlu tuttu

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu.
Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar bölgeye gitti. Süreci koordine etmek adına afet illerine çevre illerin valileri geçici görevle atandı.
Felaketin yaşandığı andan itibaren teyakkuza geçen Türk Silahlı Kuvvetleri yardım ve kurtarma çalışmaları için Mehmetçik'i bölgeye sevk etmeye başladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın direktifleriyle arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için TSK tarafından "hava yardım koridoru" oluşturuldu.
Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP lideri Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve diğer parti liderleriyle bölgedeki son durumu ve çalışmaları masaya yatırdı.
SİYASİ PARTİ LİDERLERİYLE TEK TEK GÖRÜŞTÜ
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, siyasi parti genel başkanları ile tek tek görüşme gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmediği tek bir isim vardı, o da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu idi.