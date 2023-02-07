Deşifre| 3 adımda Kılıçdaroğlu'nun ahlaki çöküşü! "AFAD" ve "bürokrat" yalanı tutmadı: Yüzyılın felaketinden Başkan Erdoğan'ı sorumlu tuttu





Girişilen provokasyonun üçüncü safhası ise Kılıçdaroğlu'nun insani ve ahlaki çöküşünü gözler önüne serecek nitelikte...



YÜZYILIN FELAKETİNDE BAŞKAN ERDOĞAN'I SORUMLU GÖSTERDİ, BAKANLARI HEDEF ALDI

AFAD ve bürokratlar üzerinden yaymaya çalıştığı kirli algıdan bir şeyler elde edemeyen CHP lideri, böylesi yüzyılda bir görülebilecek olan ve otoriteler tarafından yakın geçmişin en yıkıcı kara depremi olarak tescillenen felaket üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösterdi.



Depremin tek sorumlusunun Erdoğan olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, "Bu sürecin başlıca sorumlusu Erdoğan'dır. Bu duruma onun siyaseti getirdi" şeklinde konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun hedefinde afet bölgesinde canhıraş bir mücadele örneği sergileyen Bakanlar da vardı... CHP Genel Başkanı, yürütülen çalışmaları görmezden gelip skandalda zirve yaparak "Bakanlar PR için konvoylarla dolaşıyorlar" dedi.