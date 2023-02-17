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    • Haberler
    • 18.02.2023 00:11
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    • 18.02.2023 00:24
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    CHP'nin Erzin'de yaptığı siyasi yağmacılığa ABD merkezli New York Times gazetesinden skandal destek!

    Takvim.com.tr CHP'li Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu'nun yalanını ortaya çıkarmıştı. Enkaz üzerinden miting yapan CHP'nin skandal algı operasyonuna ABD merkezli New York Times destek verdi. CHP'nin borazanlığına soyunan ABD'li gazete, Elmasoğlu'nu kahraman ilan etti.

    takvim.com.tr
    NYT CHP’nin borazanlığına soyundu!

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'asrın felaketi' olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.

    Enkaz üzerinde siyaset yapıp her fırsatta yürütülen çalışmaları sekteye uğratan Cumhuriyet Halk Partisi, süreçte tüm tepkileri üzerine topladı.

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'Asrın felaketiymiş..' şeklinde alaycı bir üslupla binlerce insanımızın can verdiği depremi küçümsedi, CHP'li Hatay belediye başkanı Lütfü Savaş ise toplantılara katılmayıp 'AFAD'ı hedef gösterdi.



    CHP'NİN SİYASİ YAĞMACI OLDUĞUNU TESCİLLEYEN GERÇEKLER
    CHP'li bir başka isim Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu açıklamalarıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

    Bilindiği üzere Hatay'ın Erzin ilçesinde deprem nedeniyle tek bir bina yıkılmadı. Bu durumdan kendisine siyasi alan açan Ökkeş Elmasoğlu, "Bazen 'Memlekette tek doğru adam sen misin' dediler. Depremden üç gün önce bir vatandaş selamımı almadı. Vicdanım rahat" ifadeleriyle algı yaptı.



    Ancak gerçekler, CHP'nin siyasi yağmacı olduğunu bir kez daha tescilledi.

    3 YILDIR GÖREVDE İZİN VERDİĞİ BİNALARIN ÇOĞU AĞIR HASARLI
    CHP'li Başkan Ökkeş Elmasoğlu'na yakın bir isim, Elmasoğlu'nun henüz 3 yıldır görevde olduğu Erzin'deki binaların ise çoğunun eski yapılar olduğuna dikkat çekti.

    Elmasoğlu'nun görevde olduğu süreçte 10 binaya izin verdiği bu binalarında depremde ağır hasar aldığı, müteahhitlerinin de arandığı öğrenildi.



        SUFLE LÜTFÜ SAVAŞ VE KILIÇDAROĞLU'NDAN
        Erzinli isim, CHP'li Başkan Ökkeş Elmasoğlu'nun Lütfü Savaş ve Kılıçdaroğlu'nun yönlendirmesiyle böyle konuştuğunu ifade etti.



        ABD MERKEZLİ NEW YORK TIMES CHP'LİLERİN YALANLARIYLA HABER YAPTI
        CHP'li ismin yalanlarını Takvim.com.tr ortaya çıkarırken ABD merkezli New York Times, "Bir Türk Kenti Diğerleri Yıkılırken Neden Depreme Dayandı?" başlıklı haberde skandal algı operasyonuna destek verdi.

        New York Times haberinde, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu'nun kendisini kötü inşaatçıları durduran isimsiz bir kahraman olarak tanıttığı ifadelerine yer verildi.

        NEW YORK TIMES'TA CHP BORAZANLIĞI
        CHP'li Belediye Başkanı Elmasoğlu'nun danışmanı Eray Güner'in ifadelerine yer veren gazete adeta CHP'nin borazanlığını yaptı. "Güner, "Belediye başkanı ciddi bir kararlılıkla son dört yılda kaçak inşaatlara izin vermedi" dedi ve makamının hain müteahhitleri savcılığa ihbar ettiğini ve kalitesiz projelerin yıkım emrini verdiğini ileri sürdü." ifadeleri kullanılan haberde haberde CHP'nin de imza attığı imar affı üzerinden hükümet hedef alındı.


        CHP UZATILMASINI TALEP ETMİŞTİ
        6 Şubat'ta yüzyılın felaketini yaşayan Türkiye yaralarını sarmak için canla başla mücadele ederken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu acıları görmezden gelerek siyaset yapma derdine düştü.Kemal Kılıçdaroğlu son olarak depremde yıkılın binaları İmar Barışı düzenlemesiyle ilişkilendirdi. CHP'nin de fonladığı medyaların çanak tutuğu algı oyunu kısa sürede çark etti. Depremde binaların yıkılmasını İmar Barışı düzenlemesiyle ilişkilendiren CHP'nin geçmişte imar affını seçim vaadi olarak yaptığı ve süresinin uzatılmasını talep ettiği ortaya çıkmıştı.
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        NYT CHP’nin borazanlığına soyundu!
        Haberler Haberler CHP'nin Erzin'de yaptığı siyasi yağmacılığa ABD merkezli New York Times gazetesinden skandal destek!
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