CHP'nin Erzin'de yaptığı siyasi yağmacılığa ABD merkezli New York Times gazetesinden skandal destek!

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'asrın felaketi' olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.
Enkaz üzerinde siyaset yapıp her fırsatta yürütülen çalışmaları sekteye uğratan Cumhuriyet Halk Partisi, süreçte tüm tepkileri üzerine topladı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'Asrın felaketiymiş..' şeklinde alaycı bir üslupla binlerce insanımızın can verdiği depremi küçümsedi, CHP'li Hatay belediye başkanı Lütfü Savaş ise toplantılara katılmayıp 'AFAD'ı hedef gösterdi.
CHP'NİN SİYASİ YAĞMACI OLDUĞUNU TESCİLLEYEN GERÇEKLER
CHP'li bir başka isim Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu açıklamalarıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.
Bilindiği üzere Hatay'ın Erzin ilçesinde deprem nedeniyle tek bir bina yıkılmadı. Bu durumdan kendisine siyasi alan açan Ökkeş Elmasoğlu, "Bazen 'Memlekette tek doğru adam sen misin' dediler. Depremden üç gün önce bir vatandaş selamımı almadı. Vicdanım rahat" ifadeleriyle algı yaptı.
Ancak gerçekler, CHP'nin siyasi yağmacı olduğunu bir kez daha tescilledi.
3 YILDIR GÖREVDE İZİN VERDİĞİ BİNALARIN ÇOĞU AĞIR HASARLI
CHP'li Başkan Ökkeş Elmasoğlu'na yakın bir isim, Elmasoğlu'nun henüz 3 yıldır görevde olduğu Erzin'deki binaların ise çoğunun eski yapılar olduğuna dikkat çekti.
Elmasoğlu'nun görevde olduğu süreçte 10 binaya izin verdiği bu binalarında depremde ağır hasar aldığı, müteahhitlerinin de arandığı öğrenildi.