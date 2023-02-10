Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
Bu depremlerin ardından 1509 artçı sarsıntı meydana geldi.
Depremler, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.
Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
KILIÇDAROĞLU PROVOKASYONU
Devlet-millet el ele afetin yaraları sarmaya çalışırken; seçimin üzerinden siyasi rant elde etmek isteyen muhalefet çirkin bir kampanyaya başladı.