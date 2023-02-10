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    • Haberler
    • 10.02.2023 16:24
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    • 10.02.2023 17:27
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    Millet can muhalefet rant peşinde! Peş peşe rezil açıklamalar: Meral, Koray, Ümit...! Provokasyona Alman da katıldı

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremin ardından devlet-millet el ele yaraları sarmak için bir olurken; karanlık zihinler vatandaşların acılarının üzerinden siyasi fırsatçılığa soyundu. Afetin ardından 3 gün sonra ortaya çıkan İP lideri Meral Akşener, verdiği demeçte seçimlerle ilgili bir değerlendirmede bulunarak, “14 Mayıs’a yetişeceğini sanmıyorum. 18 Haziran’a kalacağını sanıyorum.” açıklamasında bulundu. Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın da, “Erdoğan buradan bir şamar yer” diyerek yaptığı çirkin açıklama pes dedirtti. Ancak rezalet bununla sınırlı kalmadı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir Youtube yayınında AK Partililerin enkazdan önce çıkartıldığını söyleyecek kadar zıvanadan çıktı. Provokasyona bir Alman kanalı da 'Aleviler' üzerinden katıldı.

    takvim.com.tr
    Millet can muhalefet rant peşinde!

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

    Bu depremlerin ardından 1509 artçı sarsıntı meydana geldi.

    Depremler, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.

    Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

    KILIÇDAROĞLU PROVOKASYONU
    Devlet-millet el ele afetin yaraları sarmaya çalışırken; seçimin üzerinden siyasi rant elde etmek isteyen muhalefet çirkin bir kampanyaya başladı.

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sahada büyük bir emek veren ekiplerin mücadelesini hiçe sayarak devleti ve hükümeti hedef alan provokatif söylemlere sarıldı.

        MERAL HANIM'DAN SEÇİM HESABI
        Kılıçdaroğlu'nun ortağı Akşener de afetin 3. gününde ortaya çıkara seçim hesaplarına başladı.

        Murat Yetkiner'in sorularını yanıtlayan Akeşener ve yardımcısı Koray Aydın'ın sözleri şaşkına çevirdi.

        Röportaj'daki açıklamalar çirkin diyalog şu şekilde:
        Soruyoruz: Deprem seçim tarihini etkiler mi? Erdoğan OHAL'den sonra seçimin ertelenmesini zorlar mı? Kafalardaki sorular…

        Akşener sorudan pek de memnun olmamış bir ifadeyle yanıtlıyor:

        "14 Mayıs'a yetişeceğini sanmıyorum. Ama 18 Haziran'a kalacağını sanıyorum."

            Peki, ya erteleme? Anayasa'nın 78. maddesi savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse, TBMM'nin seçimlerin bir yıl ertelenmesine karar verebileceğini yazıyor.

            Akşener Meclis'ten öyle bir karar çıkacağına ihtimal vermiyor. Şunu da ekliyor: "Biz siyasiler seçimin yapılması için üzerimize düşeni yapmak zorundayız."

            AYDIN'DAN ÇİRKİN SÖZLER
            Depremin Erdoğan'ın seçim desteğine etkisi be olur peki?

            Akşener susuyor ama Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın "Buradan bir şamar yer" diye bir özet veriyor.

            PROVOKATÖR ÜMİT ZIVANADAN ÇIKTI
            Muhalefetin rezillikleri bu kadarla sınırlı değil. Irkçı provokatör Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da, açıklamalarıyla zıvandan çıkan muhaliflere eklendi.

                Bir Youtube yayınına katılan Özdağ, "Ortada devlet yok, koordinasyon yok" ve "Asker daha dün ortada görünmeye başlamış" yok diyerek ilk günden bu yana tüm gücüyle arama-kurtarma çalışmaları ve yardım organizasyonlarına katılan Mehmetçik'e iftira atmaktan çekinmedi.

                Bununla yetinmeyen Özdağ, büyük bir provokasyona kalkıştı. Rezil sözlerle algı operasyonu kalkışan Özdağ, (Enkazdan) "Önce AKP'liler çıkartılıyor." dedi.

                ÖZTRAK HATAY'I UNUTTU!
                Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak da, depreme ilişkin konuşurken, Kahramanmaraş'ı merkeze alan bir değerlendirmede bulundu. Öztrak, CHP'li bir belediye tarafından yönetilen Hatay ile ilgili konuşmaması tepki çekti.

                PROVOKASYONA ALMAN DESTEĞİ
                Provokasyona kalkışanlara yurt dışından destek geldi. Alman devlet televizyonu, Hatay'da bulunan Alevi vatandaşlara kasıtlı olarak yardım gönderilmediğini öne sürdü. Almanlar, Kılıçdaroğlu'nun ekiplerimiz engelliniyor yalanına da sahip çıktı.

                    'BÖLÜCÜLÜK' OPERASYONU
                    Almanya'da internet üzerinden yayın yapan ZEIT Online da provokasyona 'bölücülük' üzerinden destek çıktı.

                    Haberinde 'Kürdistan' ifadesini kullanan site, vatandaşların kaderine terk edildiği yalanının yanında, bölgede Alevi ve Kürt vatandaşların yaşadığı gerekçesiyle yardım ulaştırılmadığını öne sürdü.

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