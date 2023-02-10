Peki, ya erteleme? Anayasa'nın 78. maddesi savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse, TBMM'nin seçimlerin bir yıl ertelenmesine karar verebileceğini yazıyor.

Akşener Meclis'ten öyle bir karar çıkacağına ihtimal vermiyor. Şunu da ekliyor: "Biz siyasiler seçimin yapılması için üzerimize düşeni yapmak zorundayız."