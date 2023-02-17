Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 17.02.2023 12:27
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    • 17.02.2023 12:51
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    Halk TV'ye bir şok daha! CHP'li Orhan Sarıbal'ın algı operasyonunu depremzede çürüttü

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerin yararlı sarılırken CHP ve medyası algı peşinde koşuyor. Kahramanmaraş'tan canlı yayın yapan CHP'nin yayın organı Halk TV'de konuşan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal "Yargım gelmiyor" algısını işlemek isterken bir depremzedenin tepkisiyle karşılaştı. Vatandaş, "Yalan söyleme burada gıda kaynıyor. Konteyner da geldi." ifadeleriyle tepkisini gösterince Halk TV yayını kesmek zorunda kaldı.

    takvim.com.tr
    Halk TV’ye bir şok daha! Algı operasyonu çürüdü

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 'Asrın felaketi' olarak tanımlandı.

    Depremler 10 ilde yıkıma sebep olurken yaraları sarmak için harekete geçildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesini karış karış gezip çalışmaları yerinde incelerken depremzedelerle yakından ilgilendi. Tüm bakanlarda bölgede gece gündüz çalışmaları sürdürdü. Türkiye Tek Yürek Kampanyası ile deprem bölgesi için 115 milyardan fazla bağış toplandı.

    CHP MEDYASI YİNE PROVOKASYON PEŞİNDE KOŞTU
    85 milyon el ele verirken CHP ve medyası ise yine provokasyon peşinde koştu.

    Daha önce İsmail Saymaz'ın ve Serhan Asker'in giriştiği algı operasyonları canlı yayında çürürken bu kez benzer bir durum CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın konuşmaları sırasında yaşandı.

    HALK TV'YE CANLI YAYININCA CHP'Lİ ORHAN SARIBAL'A ŞOK
    Sarıbal, Kahramanmaraş'ta canlı yayın yapan CHP'nin yayın organı Halk TV'ye açıklamalarda bulundu.

    Muhabirin, "Burada acilen yapılması gereken nedir?" sorusuna yanıt veren Sarıbal bölgeye yeterli yardımın gelmediğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

    "İnsanlar sağlıklı bir barınma istiyorlar. Yani çadır değil. Öncelikle bir konteyner, arkasından insanların istediği temel şey ise insanların gıdaları yok."

    "YALAN SÖYLEME BURADA GIDA KAYNIYOR"
    Tam o esnada araya giren bir depremzede Sarıbal'ın iddialarını yalanlayarak, "Yalan söyleme burada gıda kaynıyor. Konteyner da geldi." ifadelerini kullandı.

    Halk TV giriştikleri algı çökünce yayını kesti.

    DEPREM BOYUNCA ALGI OPERASYONU ÇEKMEYE ÇALIŞTILAR
    Bu olay CHP ve Halk TV'nin algı operasyonuna giriştiği ve şoka uğradığı ilk olay değil.

    Halk TV deprem süresince aynı operasyonlara girişti.

    Geçtiğimiz gün suncu Serhan Asker mikrofon uzattığı bir depremzededen devleti kötülemesini isterken şoka uğradı.

    DEPREMZEDE, SERHAN ASKER'E AYAR VERDİ
    Serhan Asker depremzedeye yönlendirme sorular sorarak provokasyon yapmak isterken vatandaş, "Depremden sonra bir sıkıntı yok aslında Allah devletimize zeval vermesin. İlk saatinden beri yetiştiler." ifadelerini kullandı.

        Serhan Asker provokasyonu sürdürmek isteyince depremzede ayar üstüne ayar verdi.

        Asker, "Depremden sonra tuvalet yok çadırlar yetişmedi büyük de bir sıkıntı var fotoğrafa baktığımız zaman..." yorumuyla vatandaşa mikrofon uzatınca, "Depremden sonra bir sıkıntı yok aslında Allah devletimize zeval vermesin. İlk saatinden beri yetiştiler." yanıtını aldı.

        Yanıttan memnun olmayan asker "Yardım gelmiyor algısını işlemek" için, "Şu tuvaleti gösterebilir miyiz?" deyince vatandaş, "Şimdi afet zamanında biz bakmayacağız buna birbirimize yardımcı olacağız. Ben kızımı enkaz altından çıkardım köylere erzak taşıyorum. Burada çabalıyoruz. 1 saniye 1 can demektir. 10 ilimiz yerle bir oldu. Allahtan gelen her şeye eyvallah diyeceğiz. Bu doğal afettir." ifadelerini kullandı.

        "SİYASETİ BIRAKIN 15 TANE CENAZEM VAR"
        İstediği yanıtı bir türlü alamayan Asker, "Tedbiri almadık sonra bu yaşananlarda insanlar burada yaşamak zorunda." deyince bir ayar daha yedi.

        Depremzede, "Ben size şunu söyleyeyim olaya siyasi yaklaşmayın Lütfen! Rica ediyorum. Bütün ülke yasta 15 tane cenazem var benim." ifadelerini kullandı.

        ŞİRİN PAYZIN'IN CENAZE YALANI
        Şirin Payzın da deprem bölgesi Hatay'dan bağlandığı Halk TV canlı yayınında, "Burada maalesef düzensiz göçmenler çok fazla. Yedi yüz bin civarı. İlk üç gün inanılmaz yağmalama oldu. Çıkarılan cenazelerin parmaklarından alyansları yüzükleri alındı" iddiasında bulundu.

        Şirin Payzın'a tepkiler yükselince Halk TV geri adım attı.

        Halk TV'den yayın devam ederken yapılan açıklamada Payzın'ın kullandığı ifadelere katılmadıkları belirtilirken, "Biraz önceki yorumlar, yorumcunun kişisel görüşleridir. Halk TV ailesi olarak bunları paylaşmamız mümkün değildir." denildi.

        Yaşananlar CHP medyasının provokasyon amaçlı yayınlarının kendilerini bile birbirlerine düşürdüğünü gösterdi.

        İSMAİL SAYMAZ DA PROVOKASYONA GİRİŞMİŞTİ
        Benzer bir provokasyona İsmail Saymaz da girişmişti.

            Halk TV yorumcusu Saymaz'ın, "Hatay koskoca bir enkaz ve insanların sığınabileceği çadırlar konteynerler kurulmadı. Çadırkentler tuvaletler oluşturulamadı. İnsanlar ayazda bekliyorlar." ifadelerini kullandığı esnada bir vatandaşın sözleri yayına yansıdı.

            "PROVOKATÖRLÜK YAPMA"
            İsmail Saymaz'ın sözünü bastıran vatandaş "Provokatörlük yapmayın... Helikopterlere bak! Provokatörlük yapma kapat onu!" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

            SAYMAZ YAYINDAN KAÇTI
            Tepki sonrası Saymaz "Tamam beyefendi siz devam edin. Ben birazdan devam edeceğim" diyerek yayını kesti.

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            Halk TV’ye bir şok daha! Algı operasyonu çürüdü
            Haberler Güncel Halk TV'ye bir şok daha! CHP'li Orhan Sarıbal'ın algı operasyonunu depremzede çürüttü
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