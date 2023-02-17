Halk TV'ye bir şok daha! CHP'li Orhan Sarıbal'ın algı operasyonunu depremzede çürüttü

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 'Asrın felaketi' olarak tanımlandı.
Depremler 10 ilde yıkıma sebep olurken yaraları sarmak için harekete geçildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesini karış karış gezip çalışmaları yerinde incelerken depremzedelerle yakından ilgilendi. Tüm bakanlarda bölgede gece gündüz çalışmaları sürdürdü. Türkiye Tek Yürek Kampanyası ile deprem bölgesi için 115 milyardan fazla bağış toplandı.
CHP MEDYASI YİNE PROVOKASYON PEŞİNDE KOŞTU
85 milyon el ele verirken CHP ve medyası ise yine provokasyon peşinde koştu.
Daha önce İsmail Saymaz'ın ve Serhan Asker'in giriştiği algı operasyonları canlı yayında çürürken bu kez benzer bir durum CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın konuşmaları sırasında yaşandı.
HALK TV'YE CANLI YAYININCA CHP'Lİ ORHAN SARIBAL'A ŞOK
Sarıbal, Kahramanmaraş'ta canlı yayın yapan CHP'nin yayın organı Halk TV'ye açıklamalarda bulundu.
Muhabirin, "Burada acilen yapılması gereken nedir?" sorusuna yanıt veren Sarıbal bölgeye yeterli yardımın gelmediğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:
"İnsanlar sağlıklı bir barınma istiyorlar. Yani çadır değil. Öncelikle bir konteyner, arkasından insanların istediği temel şey ise insanların gıdaları yok."
"YALAN SÖYLEME BURADA GIDA KAYNIYOR"
Tam o esnada araya giren bir depremzede Sarıbal'ın iddialarını yalanlayarak, "Yalan söyleme burada gıda kaynıyor. Konteyner da geldi." ifadelerini kullandı.
Halk TV giriştikleri algı çökünce yayını kesti.
DEPREM BOYUNCA ALGI OPERASYONU ÇEKMEYE ÇALIŞTILAR
Bu olay CHP ve Halk TV'nin algı operasyonuna giriştiği ve şoka uğradığı ilk olay değil.
Halk TV deprem süresince aynı operasyonlara girişti.
Geçtiğimiz gün suncu Serhan Asker mikrofon uzattığı bir depremzededen devleti kötülemesini isterken şoka uğradı.
DEPREMZEDE, SERHAN ASKER'E AYAR VERDİ
Serhan Asker depremzedeye yönlendirme sorular sorarak provokasyon yapmak isterken vatandaş, "Depremden sonra bir sıkıntı yok aslında Allah devletimize zeval vermesin. İlk saatinden beri yetiştiler." ifadelerini kullandı.