Halk TV'ye bir şok daha! CHP'li Orhan Sarıbal'ın algı operasyonunu depremzede çürüttü

HALK TV'YE CANLI YAYININCA CHP'Lİ ORHAN SARIBAL'A ŞOK

Sarıbal, Kahramanmaraş'ta canlı yayın yapan CHP'nin yayın organı Halk TV'ye açıklamalarda bulundu.

Muhabirin, "Burada acilen yapılması gereken nedir?" sorusuna yanıt veren Sarıbal bölgeye yeterli yardımın gelmediğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar sağlıklı bir barınma istiyorlar. Yani çadır değil. Öncelikle bir konteyner, arkasından insanların istediği temel şey ise insanların gıdaları yok."

"YALAN SÖYLEME BURADA GIDA KAYNIYOR"

Tam o esnada araya giren bir depremzede Sarıbal'ın iddialarını yalanlayarak, "Yalan söyleme burada gıda kaynıyor. Konteyner da geldi." ifadelerini kullandı.

Halk TV giriştikleri algı çökünce yayını kesti.

DEPREM BOYUNCA ALGI OPERASYONU ÇEKMEYE ÇALIŞTILAR

Bu olay CHP ve Halk TV'nin algı operasyonuna giriştiği ve şoka uğradığı ilk olay değil.

Halk TV deprem süresince aynı operasyonlara girişti.

Geçtiğimiz gün suncu Serhan Asker mikrofon uzattığı bir depremzededen devleti kötülemesini isterken şoka uğradı.