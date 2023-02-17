Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerine teşekkür videosu





DEPREM BÖLGELERİNDE HALEN 5 BİN 753 YABANCI PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Dışişleri Bakanlığından edinilen bilgiye göre, aktif olarak sahada 67 ülkeden 5 bin 753 yabancı personel, arama kurtarma faaliyetlerinde yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye bugüne kadar 101 ülke yardım teklifinde bulundu. Bunun yanı sıra 2 ülkenin daha ekip göndermesi beklenirken, 455 yabancı arama kurtarma ve yardım ekibinin gelmesi bekleniyor.