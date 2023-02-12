CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "siyasi yağmacılığa" kılıf arama çabası! Acılar üzerinden rant peşinde koştu tepki alınca sıvamaya geçti

Türkiye, tarihinin en büyük felaketini yaşıyor. Kahramanmaraş merkez üslü meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki deprem çevrede bulunan tam 10 ili etkiledi. 13,5 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi etkileyen depremde binlerce ev enkaz haline dönerken, binlerce ev ise oturulamaz hale geldi. Türkiye deprem felaketinin ilk anından itibaren yaraları sarmak için tek yürek oldu. Devlet ve millet el ele vererek bölgede çalışmalara başlarken, Başkan Erdoğan başta olmak üzere bakanlar afet bölgesinde sahada yer alarak vatandaşın yanında bulundu.
ENKAZ ÜZERİNDE SİYASİ RANT ÇABASI
CHP başta olmak üzere muhalefet kanadı ise afetin ilk anından itibaren enkaz üzerinde siyaset yaparak, oy devşirme peşine düştü. Türkiye acısını yaşarken ve bölgede arama kurtarma çalışmaları başta olmak üzere depremzedelerin yaralarını sarmak için seferberlik sürerken; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise çeşitli yalanlarla ve manipülasyonlarla süreci sürekli olarak baltalamaya çalıştı.
DEVLETİ HEDEF ALDI YALANLARI SIRALADI
Siyasi rant peşinde koşan Kemal Kılıçdaroğlu, önce AFAD ve bürokratları hedef alarak yalanlarını sıraladı. Depremin sorumlusu olarak Erdoğan'ı öne süren CHP lideri, bakanları da hedef göstererek "CHP'li belediyelere karşı siyasi tavır var" iftirasını attı. Ardından depremde zarar gören Hatay Havalimanı'nı Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin onardığı yalanını ortaya atan Kılıçdaroğlu, havalimanındaki molozları toplayan belediye ekipleriyle ilgili "tamir görevlileri" algısı yaratmaya çalıştı.