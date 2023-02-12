CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "siyasi yağmacılığa" kılıf arama çabası! Acılar üzerinden rant peşinde koştu tepki alınca sıvamaya geçti

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Afetin ilk gününden bu yana başlatılan seferberliği görmezden gelen CHP yandaşı gazetecilere bölgede bulunan vatandaşlar gereken yanıtı verirken, siyasi yağmacılık yapan CHP'li vekiller de vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. CHP'li vekillere vatandaşın tepkisini sadece takvim.com.tr görüntüledi.

SİYASİ YAĞMACILIĞA KILIF ARAMA ÇABASINA GİRDİ

Siyasi rant peşinde koşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, acılar üzerinden siyaset yaptığı gerekçesiyle tepki çekince bu kez de siyaset yaptığını kabul ederek yaptığı manipülasyonlara kılıf arama peşine düştü. Deprem üzerinden siyasi yağmacılığına kılıf arayan CHP lideri, "'Şimdi siyaset zamanı mıdır?' diyenler oldu. Vatandaşlarıma seslenmek isterim; yediğiniz ekmeğin, içtiğiniz suyun fiyatını belirleyen siyasettir. Bir sorun var ve bu sorunu halk yaşıyorsa ben onun sesi olmak zorundayım. Aksi halde ben niye siyaset yapıyorum?" ifadelerini kullandı.