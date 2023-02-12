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    • 12.02.2023 16:07
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    • 12.02.2023 16:07
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    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "siyasi yağmacılığa" kılıf arama çabası! Acılar üzerinden rant peşinde koştu tepki alınca sıvamaya geçti

    Türkiye, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki depremle sarsıldı. Tarihinin en büyük felaketini yaşayan Türkiye'de devlet vatandaşın tüm yaralarını sarmak için seferber oldu. Afetin ilk anından itibaren gerek bakanlar gerek yetkililer sahaya inerek vatandaşın yanında yer alırken, CHP başta olmak üzere muhalefet ise felaket üzerinden siyaset yapma derdine düştü. Depremin ilk anından itibaren çeşitli yalanlarla siyaset yapan Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de siyaset yaptığını kabul ederek adeta kılıf uydurma derdine düştü.

    takvim.com.tr
    Siyasi yağmacılığa kılıf arama çabası

    Türkiye, tarihinin en büyük felaketini yaşıyor. Kahramanmaraş merkez üslü meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki deprem çevrede bulunan tam 10 ili etkiledi. 13,5 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi etkileyen depremde binlerce ev enkaz haline dönerken, binlerce ev ise oturulamaz hale geldi. Türkiye deprem felaketinin ilk anından itibaren yaraları sarmak için tek yürek oldu. Devlet ve millet el ele vererek bölgede çalışmalara başlarken, Başkan Erdoğan başta olmak üzere bakanlar afet bölgesinde sahada yer alarak vatandaşın yanında bulundu.

    ENKAZ ÜZERİNDE SİYASİ RANT ÇABASI
    CHP başta olmak üzere muhalefet kanadı ise afetin ilk anından itibaren enkaz üzerinde siyaset yaparak, oy devşirme peşine düştü. Türkiye acısını yaşarken ve bölgede arama kurtarma çalışmaları başta olmak üzere depremzedelerin yaralarını sarmak için seferberlik sürerken; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise çeşitli yalanlarla ve manipülasyonlarla süreci sürekli olarak baltalamaya çalıştı.

    DEVLETİ HEDEF ALDI YALANLARI SIRALADI
    Siyasi rant peşinde koşan Kemal Kılıçdaroğlu, önce AFAD ve bürokratları hedef alarak yalanlarını sıraladı. Depremin sorumlusu olarak Erdoğan'ı öne süren CHP lideri, bakanları da hedef göstererek "CHP'li belediyelere karşı siyasi tavır var" iftirasını attı. Ardından depremde zarar gören Hatay Havalimanı'nı Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin onardığı yalanını ortaya atan Kılıçdaroğlu, havalimanındaki molozları toplayan belediye ekipleriyle ilgili "tamir görevlileri" algısı yaratmaya çalıştı.

        Sosyal medya üzerinden iftiralarına devam eden Kılıçdaroğlu, deprem sonrası Türkiye'ye gönderilen yardım malzemeleri ve ekipmanlarından "gümrük vergisi" alındığını ve bu ekipmanların Türkiye'ye girişinin aksatıldığı iddiasında bulundu. CHP liderinin bu iddiasının da yalan olduğunu bizzat Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı. Bakan Muş, "Depremin hemen akabinde acil durum ekipmanlarının yurda giriş işlemlerinin kolaylaştırılması talimatını verdik. Yardım malzemeleri ve bu ekipmanlar gümrük vergisinden muaftır. Bu konuda Gümrüklerde bürokratik engel yoktur. Uygulama, tarafımızca yakinen takip edilmektedir." ifadesini kullandı.

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        VATANDAŞIN ACILARINI AYAKLAR ALTINA ALDI
        Tüm bunların ardından 10 ilde yıkıcı etkiye neden olan ve 13,5 milyon insanı etkileyen, yerli ve yabancı uzmanlar tarafından "yüzyılın felaketi" şeklinde tanımlanan depremle ilgili olarak "Depremi büyütüyorlar. Asrın felaketiymiş..." sözleriyle alaycı bir dil kullanarak afeti küçümsedi. Depremin etkilediği illerden olan Diyarbakır'da sahneye çıkan Kılıçdaroğlu, "Vakit birlik vakti" diyerek kenetlenmek yerine enkaz üzerinde siyasi rant peşinde koşmayı sürdürdü. İnsanların acılarını adeta ayaklar altına alan CHP lideri, on binlerce insanımızın hayatını kaybettiği felaketle ilgili olarak "Depremi büyütüyorlar, asrın felaketiymiş... Başka ülkelerde niye olmuyor?" ifadelerini kullandı.

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        Acılar üzerinden siyaset derdine düşen CHP'lilerin bu tavırları deprem bölgesinde afetten etkilenen vatandaşların da büyük tepkisini çekti. CHP'li vekiller başta olmak üzere muhalif gazeteciler de bölgede büyük tepkiyle karşılaştı.

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            Afetin ilk gününden bu yana başlatılan seferberliği görmezden gelen CHP yandaşı gazetecilere bölgede bulunan vatandaşlar gereken yanıtı verirken, siyasi yağmacılık yapan CHP'li vekiller de vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. CHP'li vekillere vatandaşın tepkisini sadece takvim.com.tr görüntüledi.

            SİYASİ YAĞMACILIĞA KILIF ARAMA ÇABASINA GİRDİ
            Siyasi rant peşinde koşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, acılar üzerinden siyaset yaptığı gerekçesiyle tepki çekince bu kez de siyaset yaptığını kabul ederek yaptığı manipülasyonlara kılıf arama peşine düştü. Deprem üzerinden siyasi yağmacılığına kılıf arayan CHP lideri, "'Şimdi siyaset zamanı mıdır?' diyenler oldu. Vatandaşlarıma seslenmek isterim; yediğiniz ekmeğin, içtiğiniz suyun fiyatını belirleyen siyasettir. Bir sorun var ve bu sorunu halk yaşıyorsa ben onun sesi olmak zorundayım. Aksi halde ben niye siyaset yapıyorum?" ifadelerini kullandı.
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            Haberler Güncel CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "siyasi yağmacılığa" kılıf arama çabası! Acılar üzerinden rant peşinde koştu tepki alınca sıvamaya geçti
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