Kılıçdaroğlu'ndan "siyasi yağmacılığa" kılıf arama çabası! Acılar üzerinden rant peşinde koştu tepki alınca sıvamaya geçti

Türkiye, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki depremle sarsıldı. Tarihinin en büyük felaketini yaşayan Türkiye'de devlet vatandaşın tüm yaralarını sarmak için seferber oldu. Afetin ilk anından itibaren gerek bakanlar gerek yetkililer sahaya inerek vatandaşın yanında yer alırken, CHP başta olmak üzere muhalefet ise felaket üzerinden siyaset yapma derdine düştü. Depremin ilk anından itibaren çeşitli yalanlarla siyaset yapan Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de siyaset yaptığını kabul ederek adeta kılıf uydurma derdine düştü.