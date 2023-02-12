Haberler Güncel Videoları Kılıçdaroğlu'ndan "siyasi yağmacılığa" kılıf arama çabası! Acılar üzerinden rant peşinde koştu tepki alınca sıvamaya geçti

Kılıçdaroğlu'ndan "siyasi yağmacılığa" kılıf arama çabası! Acılar üzerinden rant peşinde koştu tepki alınca sıvamaya geçti

Kılıçdaroğlu'ndan "siyasi yağmacılığa" kılıf arama çabası! Acılar üzerinden rant peşinde koştu tepki alınca sıvamaya geçti
12.02.2023 16:22 - Son Güncelleme: 12.02.2023 16:23

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:41
Müteahhit karı-koca yurt...
Güncel 05:58
Hemşireler bebeklere kalkan...
Güncel 00:58
Şirin Payzın'dan deprem...
Güncel 01:26
Takvim.com.tr ekibi Rönesans...
Güncel 00:33
Deprem bölgesine gelen...
Güncel 01:28
Gaziantep'te kepenklerini...
Güncel 03:01
27 yaşındaki Muhammed depremin...
Güncel 00:23
Enkazdan bulduğu 500 bin...
Güncel 00:42
Hatay Antakya'da 5 aylık bebek...
Güncel 09:12
138 saat sonra inanılmaz...
Güncel 01:22
Tutuklanan Rönesans Rezidans...
Güncel 00:36
Kılıçdaroğlu kirli siyasete...

Türkiye, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki depremle sarsıldı. Tarihinin en büyük felaketini yaşayan Türkiye'de devlet vatandaşın tüm yaralarını sarmak için seferber oldu. Afetin ilk anından itibaren gerek bakanlar gerek yetkililer sahaya inerek vatandaşın yanında yer alırken, CHP başta olmak üzere muhalefet ise felaket üzerinden siyaset yapma derdine düştü. Depremin ilk anından itibaren çeşitli yalanlarla siyaset yapan Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de siyaset yaptığını kabul ederek adeta kılıf uydurma derdine düştü.

Güncel Videoları
SON DAKİKA