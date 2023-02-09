İsmail Saymaz'a deprem bölgesinde şok: Provokatörlük yapma helikopterlere bak! Yayından kaçtı

Türkiye, 6 Şubat'ta 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Hatay ve Gaziantep ile birlikte toplamda 10 ilde yıkıma neden oldu.

DEVLET SEFERBER OLDU

Devlet afet bölgesi için tüm imkanlarını seferber etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar bölgeye gitti. Süreci koordine etmek adına afet illerine çevre illerin valileri geçici görevle atandı.