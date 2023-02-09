Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 09.02.2023 10:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.02.2023 10:54
    ABONE OL

    İsmail Saymaz'a deprem bölgesinde şok: Provokatörlük yapma helikopterlere bak! Yayından kaçtı

    Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki depremle tarihinin en büyük felaketini yaşadı. Devlet ve millet el ele vererek yaraları sararken özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı algı ve yalan siyaseti tepki çekiyor. CHP'nin yayın organlarından Halk TV Hatay'dan canlı yayın yaptığı esnada İsmail Saymaz'ın ifadeleri vatandaşın tepkisini çekti. Hatay'a yardım gelmiyor iddiasını sürdüren İsmail Saymaz'a bir vatandaş "Provokatörlük yapma helikopterlere bal provokatörlük yapma!" ifadelerini kullandı. Canlı yayındaki tepki sonrası Saymaz yayını kesti.

    takvim.com.tr
    Saymaz yayından kaçtı

    Türkiye, 6 Şubat'ta 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Hatay ve Gaziantep ile birlikte toplamda 10 ilde yıkıma neden oldu.

    DEVLET SEFERBER OLDU
    Devlet afet bölgesi için tüm imkanlarını seferber etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar bölgeye gitti. Süreci koordine etmek adına afet illerine çevre illerin valileri geçici görevle atandı.

    Erdoğan deprem bölgesini ziyaret ederek vatandaşların derdini dinledi. "Kimseyi sahipsiz bırakmyacağız" diyerek çalışmaların devam ettiğini belirtti.

    Devlet ve millet el ele vererek seferberlik halinde çalışmalarını sürdürürken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği muhalefet bu acı günde dahi algı yaparak siyaset peşinde koşuyor.

    İSMAİL SAYMAZ'A HATAY'DA ŞOK
    CHP'nin yayın oganı Halk TV deprem bölgesi Hatay'dan bir yayın yaptı. Söz konusu yayında İsmail Saymaz bölgeye yardım gitmediğini idda ederken büyük bir şok yaşadı.

    Saymaz'ın, "Hatay koskoca bir enkaz ve insanların sığınabileceği çadırlar konteynerler kurulmadı. Çadırkentler tuvaletler oluşturulamadı. İnsanlar ayazda bekliyorlar." ifadelerini kullandığı esnada bir vatandaşın sözleri yayına yansıdı.

    "PROVOKATÖRLÜK YAPMA"
    İsmail Saymaz'ın sözünü bastıran vatandaş "Provokatörlük yapmayın... Helikopterlere bak! Provokatörlük yapma kapat onu!" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

    SAYMAZ YAYINDAN KAÇTI
    Tepki sonrası Saymaz "Tamam beyefendi siz devam edin. Ben birazdan devam edeceğim" diyerek yayını kesti.

        DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALAR
        İsmail Saymaz'ın algısının aksine bölgede ekipler yoğun bir çalışma sürdürüyor.

        Resmi rakamlara göre bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 24.727 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı 5.709'dur.

        113 BİN PERSONEL SAHADA
        Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Gönüllüler, Yerel Güvenlik ve Yerel Destek Ekipleri'nden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 113.201'dir.

        Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 5.557 araç sevk edilmiştir.

        Afet bölgelerine 31 vali, 70'in üzerinde kaymakam, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir.

        Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı toplam 160 hava aracı ile bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur.

        Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 20, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 olmak üzere toplam 22 gemi görevlendirilmiştir.

        137.929 ÇADIR SEVK EDİLDİ
        Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 ilimize, AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kızılay tarafından 137.929 Çadır ve 1.255.500 battaniye sevk edilmiştir. 92.738 Aile Yaşam Çadırının kurulumu tamamlanmıştır.

        AFET BESLENME GRUBU
        Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve Sivil Toplum Kuruluşlarından (İHH, Hayrat, Beşir, İnisiyatif Dernekleri) bölgeye toplam 95 mobil mutfak, 79 ikram aracı, 1 mobil aşevi, 4 mobil fırın, 39 sahra mutfak, 1 konteyner mutfak ve 86 hizmet aracı bölgeye sevk edilmiştir.

        Afet bölgesinde 3.307.982 sıcak yemek, 807.662 çorba, 4.619.937 lt. su, 3.249.536 ekmek, 2.694.543 ikramlık malzeme, 395.782 içecek dağıtımı yapılmıştır.
            Bir bölge yerle bir! Uydudan yeni yıkım manzaraları
            Haberler Haberler İsmail Saymaz'a deprem bölgesinde şok: Provokatörlük yapma helikopterlere bak! Yayından kaçtı
                SON DAKİKA