İsmail Saymaz'a deprem bölgesinde şok: Provokatörlük yapma helikopterlere bak! Yayından kaçtı

Türkiye, 6 Şubat'ta 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Hatay ve Gaziantep ile birlikte toplamda 10 ilde yıkıma neden oldu.
DEVLET SEFERBER OLDU
Devlet afet bölgesi için tüm imkanlarını seferber etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar bölgeye gitti. Süreci koordine etmek adına afet illerine çevre illerin valileri geçici görevle atandı.
Erdoğan deprem bölgesini ziyaret ederek vatandaşların derdini dinledi. "Kimseyi sahipsiz bırakmyacağız" diyerek çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Devlet ve millet el ele vererek seferberlik halinde çalışmalarını sürdürürken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği muhalefet bu acı günde dahi algı yaparak siyaset peşinde koşuyor.
İSMAİL SAYMAZ'A HATAY'DA ŞOK
CHP'nin yayın oganı Halk TV deprem bölgesi Hatay'dan bir yayın yaptı. Söz konusu yayında İsmail Saymaz bölgeye yardım gitmediğini idda ederken büyük bir şok yaşadı.
Saymaz'ın, "Hatay koskoca bir enkaz ve insanların sığınabileceği çadırlar konteynerler kurulmadı. Çadırkentler tuvaletler oluşturulamadı. İnsanlar ayazda bekliyorlar." ifadelerini kullandığı esnada bir vatandaşın sözleri yayına yansıdı.
"PROVOKATÖRLÜK YAPMA"
İsmail Saymaz'ın sözünü bastıran vatandaş "Provokatörlük yapmayın... Helikopterlere bak! Provokatörlük yapma kapat onu!" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.
SAYMAZ YAYINDAN KAÇTI
Tepki sonrası Saymaz "Tamam beyefendi siz devam edin. Ben birazdan devam edeceğim" diyerek yayını kesti.