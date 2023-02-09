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    • Güncel
    • 09.02.2023 19:11
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    • 09.02.2023 20:00
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    CHP'li Kılıçdaroğlu'nun deprem üzerinden gümrük algısı elinde patladı: "Yardım ekipmanları gümrük vergisinden muaftır"

    Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından devlet tüm kurumlarıyla bölgede koordinasyonu sağlarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden kirli algı operasyonuna devam ediyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kılıçdaroğlu'nun "deprem bölgesinde kullanılacak kritik araç ve cihazlardan gümrük vergisi alınmaması ve bekleme süresinin kaldırılması" yönündeki paylaşımına yanıt verdi.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’nun algı operasyonu elinde patladı!

    Kahramanmaraş'ta yaşanan yüzyılın deprem felaketlerinin ardından devlet tüm kurumlarıyla bölgede koordinasyonu sağlarken muhalefet kirli siyasi hesaplar uğruna iftira siyasetini sürdürüyor.



    KILIÇDAROĞLU SOSYAL MEDYA ÜZERİNDE İFTİRAYA DEVAM DİYOR
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Deprem bölgesinde kullanılacak ekipman ve iş makinası gibi kritik araç ve cihazların gümrük vergilerini ve bekleme sürelerini hemen kaldırın, yurda girişlerini ivedilikle sağlayın. Ayrıca ülkemizdeki karavanları hızla bölgeye sevk edin, üreticileriyle de görüşün. Kara kıştayız." skandal bir algı operasyonuna daha imza attı.



    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, deprem bölgesinde kullanılmak üzere yurt dışından gelen acil durum ekipmanları ile yardım malzemelerinin gümrük vergisinden muaf olduğunu belirtti.

        Muş, Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "deprem bölgesinde kullanılacak kritik araç ve cihazlardan gümrük vergisi alınmaması ve bekleme süresinin kaldırılması" yönündeki paylaşımına yanıt verdi.

        YURDA GİRİŞ İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI TALİMATINI VERDİK
        Muş yanıtında, "Depremin hemen akabinde acil durum ekipmanlarının yurda giriş işlemlerinin kolaylaştırılması talimatını verdik. Yardım malzemeleri ve bu ekipmanlar gümrük vergisinden muaftır. Bu konuda Gümrüklerde bürokratik engel yoktur. Uygulama, tarafımızca yakinen takip edilmektedir." ifadesini kullandı.




        KILIÇDAROĞLU'NUN "HATAY HAVALİMANI'NI BİZ ONARDIK" YALANI ELİNDE PATLAMIŞTI
        Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu.

        Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar bölgeye gitti. Süreci koordine etmek adına afet illerine çevre illerin valileri geçici görevle atandı.

        Felaketin yaşandığı andan itibaren teyakkuza geçen Türk Silahlı Kuvvetleri yardım ve kurtarma çalışmaları için Mehmetçik'i bölgeye sevk etmeye başladı.

        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın direktifleriyle arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için TSK tarafından "hava yardım koridoru" oluşturuldu.


            SİYASİ PARTİ LİDERLERİYLE TEK TEK GÖRÜŞTÜ
            Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, siyasi parti genel başkanları ile tek tek görüşme gerçekleştirdi.

            Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP lideri Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve diğer parti liderleriyle bölgedeki son durumu ve çalışmaları masaya yatırdı.

            Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmediği tek bir isim vardı, o da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu idi.


            Kılıçdaroğlu 'Vakit birlik vakti' demek yerine deprem üzerinden siyasi rant elde etmeyi planlayarak alçak bir provokasyonun fitilini ateşledi.


            İLK ADIM: AFAD'I HEDEF GÖSTEREN 'RANDEVU' PROVOKASYONU
            CHP lideri ilk olarak, sahada canla başla mücadele gösteren AFAD'ı hedef alarak kolları sıvadı. Yüzyılın felaketinin yaşandığı kritik süreçte AFAD üzerinden 'randevu' provokasyonuna soyunan CHP lideri büyük tepki çekti.


            Deprem üzerinden kendisine siyasi alan açmayı planlayan Kılıçdaroğlu'nun skandalları bununla da sınırlı kalmadı.

            İKİNCİ ADIM: "DEVLET BÜROKRATLARA ENGEL OLUYOR" YALANI
            AFAD'dan sonra provokasyonun ikinci safhasına geçen Kemal Kılıçdaroğlu, "Devlet çalışan bürokratlara" engel oluyor yalanını dolaşıma soktu. Oysa devletin tüm kurum, kuruluş ve bürokratlarının ana gündemi bize yüzyılın felaketini yaşatan Kahramanmaraş merkezli iki deprem idi. Bu kapsamda teyakkuza geçildi, tüm imkanlar afet bölgeleri için seferber edildi.



                Girişilen provokasyonun üçüncü safhası ise Kılıçdaroğlu'nun insani ve ahlaki çöküşünü gözler önüne serecek nitelikte...

                YÜZYILIN FELAKETİNDE BAŞKAN ERDOĞAN'I SORUMLU GÖSTERDİ, BAKANLARI HEDEF ALDI
                AFAD ve bürokratlar üzerinden yaymaya çalıştığı kirli algıdan bir şeyler elde edemeyen CHP lideri, böylesi yüzyılda bir görülebilecek olan ve otoriteler tarafından yakın geçmişin en yıkıcı kara depremi olarak tescillenen felaket üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösterdi.

                Depremin tek sorumlusunun Erdoğan olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, "Bu sürecin başlıca sorumlusu Erdoğan'dır. Bu duruma onun siyaseti getirdi" şeklinde konuştu.

                Kılıçdaroğlu'nun hedefinde afet bölgesinde canhıraş bir mücadele örneği sergileyen Bakanlar da vardı... CHP Genel Başkanı, yürütülen çalışmaları görmezden gelip skandalda zirve yaparak "Bakanlar PR için konvoylarla dolaşıyorlar" dedi.



                3. ADIM: "CHP'Lİ BELEDİYELERE KARŞI SİYASİ TAVIR VAR" YALANI
                Enkaz altında yitip giden canları ve yardıma muhtaç vatandaşları siyasi malzeme haline getiren Kemal Kılıçdaroğlu "Belediyelere karşı siyasi bir tavır var. Askerimiz de yeterince sokulmadı" yalanını söylemekten de geri durmadı.

                Oysa öyle bir kare var ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Belediyelere karşı siyasi bir tavır var" sözlerini çürütecek cinsten.


                Fotoğrafta: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yan yana

                KILIÇDAROĞLU'NUN YALANINI CHP'Lİ ZEYDAN KARALAR ÇÜRÜTTÜ
                AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, deprem sonrası yan yana açıklama yaparak 'dayanışma' örneği sergilemişti.

                Karalar, Ömer Çelik'in sözlerine destek vererek, "Sayın Bakanımız bahsetti. Bir koordinasyon içerisinde hep birlikte çalışıyoruz. Herkes elinden geleni yapıyor. Vali beyin ve belediyede benim başkanlığımda bir koordinasyon kurulu var. AFAD, devlet, valilik, bakanlık, belediyelerin tamamı elinden gelen her şeyi yapıyor. Hep bir aradayız" ifadelerini kullanmıştı.

                Böylelikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP'li belediyelere karşı siyasi tavır var" yalanı elinde patlamış oldu.

                    4. ADIM: BAKANLIĞIN YAPTIĞI YOLLARI KENDİLERİ YAPIYORMUŞ GİBİ GÖSTERİP 'TUTUKLASINLAR' DEDİ
                    Türkiye'nin felaketle boğuştuğu bugünlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ahlak sınırlarını aşan son skandalı ise ilk günden itibaren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onarıma başlanılan Hatay Havalimanı'nı kendileri yapıyormuş gibi göstermek oldu.

                    Kılıçdaroğlu, Hatay Havalimanı'nın ABB tarafından onarıldığını paylaştı ancak çalışmayı yapan ekibin İGA'ya bağlı olduğu ortaya çıktı.

                    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye personelinin depremde zarar görerek kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı'nın pistini onardıklarını Twitter hesabında yaptığı paylaşımla bildirdi.

                    Fotoğraflar da paylaşan Yavaş'ın tweet'ini Kemal Kılıçdaroğlu alıntıladı.

                    "ABB ONARIYOR, GELSİN TUTUKLASINLAR"
                    Belediyenin onarım yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, bu felaket gününde siyaset yapmaya devam etti.

                    Daha önceki felaketlerde belediyelerin kendi başlarına yardım toplamalarının yasaklanmasına atıf yapan CHP Lideri, "Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar." ifadelerini kullandı.

                    ONARIMI İGA'NIN YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI
                    Daha sonra ise İGA (İstanbul Grand Airport) tarafından yapılan bir paylaşımda söz konusu onarımın ABB tarafından değil İGA tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

                    BAKAN'DAN SERT TEPKİ
                    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Hatay Havalimanı'nda ekiplerin ilk andan itibaren çalışmalara başladığını ve onarıma devam ettiğini bildirdi.

                    Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından, Hatay Havalimanı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

                    Buradaki çalışmalara ilişkin iddialara yanıt veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

                    "Hatay Havalimanı'nda ekiplerimiz ilk andan itibaren çalışmalara başlamış, onarıma devam etmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesine ait araçlar moloz toplamak için havalimanına yönlendirilmiştir. Provokasyon için paylaşım yapan 'bilgisiz' Kılıçdaroğlu'nu kale almayınız."




                        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hatay Havalimanı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından onarıldı" algısını yayan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

                        "DEVLET YAPAMAYACAK DA BELEDİYE Mİ YAPACAK? SİM KİMSİNİZ?"
                        "Dönem siyaset yapma dönemi değildir, birlik olmalıyız" diyen Oktay, "Çok basitçe iddialarla siyaset yapmak kadar çirkin bir şey olmaz. Siz kimsiniz, ne olduğunuzu zannediyorsunuz? Bir havalimanını devlet yapamayacak da bir belediye mi yapacak?" şeklinde konuştu.

                        CHP'nin giriştiği rezil provokasyona dikkat çeken Fuat Oktay, "Birkaç araçla moloz toplayıp havalimanı onarıyoruz dediler. Bu kadar mı acizleştiniz. Biz bunları zamanında gördük, Adana'da da gördük." ifadelerini kullandı.

                        Oktay'ın konuya ilişkin açıklamalarından satır başları;

                        Çok büyük bir depremi yönetmeye çalışıyorken bizimle görüşmek isteyenleri bu kadar yoğunluğumuza rağmen sahada tek bir afetzedeyi mağdur etmeme adına gecemizi gündüzümü burada geçirmemize rağmen, tüm bilgileri tüm açıklığı ile paylaştık. Geldiler görüştük. Ne yapıyorsak karşılıklı paylaştık. O nezaket çerçevesinde de ayrıldılar. Ama bu ayrılanların buradan ayrıldıktan sonra ertesi gün çıkıp sahada bu kadar insanın 100 bin 300 kişinin alın terine ve bu kadar 110 bin karede bu kadar alanı kapsayan afet alanından bahsediyoruz.

                        KILIÇDAROĞLU'NA: "SEVİYESİZCE MEYDAN OKUMA"
                        Bunların üzerinden siyaset yapmaya çalışanlara yazıklar olsun. Milletimiz olanları görmekte. Çok ilginç iddialar var. Kendileri de bugün açıkladıkları için benim söylediğim birşey deği. İş makinaları yolda bekletilmekte, içeri alınmamakta diye sosyal medya üzerinden de yoğun bilgi kirliliği yapılması konusu, sosyal medyada yağmalama konusu, "havalimanını biz yapıyoruz kim tutuklarsa tutuklasın", son derece seviyesizce meydan okuma. Biz bu kadar emek verirken, dayanışma içinde olmamız gerektiğini her seferinde ifade etmeme rağmen, son derece dikkatli davranılmasına rağmen gidip son derece basitçe siyaset yapmak kadar çirkin bir olay olamaz.

                        Yok efendim yardımların kabul görmediği ile alakalı, "Bizim belediyemiz geldi havalimanını onardı"... Siz kimsiniz? Ne olduğunuzu zannediyoruzsunuz? 85 milyondan farklı biri misiniz? Devletin yapamadığını bir tane belediye gelip yapacak. Birkaç araçla moloz toplayanlar havaalanı onarıyoruz diyor. Bu kadar mı acizleştiniz. Biz bunları zamanında gördük, Adana'da da gördük.

                        Hatay Havalimanı'nda hasar sonrası DHMİ onarım çalışmalarını başlatıyor. Zaten afet yönetiyoruz ve şunu söylüyoruz Türkiye'deki tüm kuruluşlar tamamının her türlü imkanlar devletin AFAD'ın koordinasyonunda afetzedenin hizmetindedir. Her imkan kullanılır. Şimdi OHAL ilan ediyoruz, hızlı hareket etmek zorundayız, dolayısıyla kimsenin nazıyla uğraşacak durumda değiliz.

                        İskenderun Limanı'nda bir yangın var. Konteynerlerin bulunduğu alanda yangın. Yanıcı maddeler olduğu için yangın şiddetleniyor. Karadan ve havadan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Bunlar ikincil afetlerdir. Deniz Kuveetlerimiz dahil deniz araçlarıyla ilgili kuruluşlar karadan müdahale ediyorlar. İtfaiye ekiplerimizi de buraya davet ediyoruz. Bir an önce bu yangın sönsün diye. Bunlardan sadece bir tanesi de İstanbul Belediyesi. Bunu davet eden de biziz, oraya alan da biziz. Bunun dışında zaten 40 araçla müdahale edilen bir yangındı. Bunların yarısından fazlası da Adana Orman Müdürlüğü'nün araçları. Orada aracın fotoğrafını çekip hem de drone ile çekip ondan sonra da biz yangını söndürdük diye meydan okuma. Bir zihniyet bu kadar ucuz olamaz.

                        Ülkede seçim olabilir fakat şu dönem siyaset yapma dönemi değildir. Birlik beraberlik ve afetzedelere ulaşma onları kurtarma dönemidir. Cumhurbaşkanımız liderliğinde zaten en güçlü olduğumuz alanlardan biri bu. Hep birlikte bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Eksikliklerin olmaması mümkün mü? Her bir bölgede binlerce enkazın olduğu yerden bahsediyorsunuz. Tüm gücümüzle buna müdahale ediyoruz. 04.17'de afet olmuştur hemen akabinde biz buradaydık. Gerek ulusal boyutta gerek uluslararası boyutta tüm kaynakları aktarmaya çalışıyoruz. Bunun üzerinden siyaset yapılmaz. Yapacağınız bir şey varsa sunarsınız biz de değerlendiririz. Her yaptığınız işi dronlarla fotoğraflayıp siyasi çıkar elde etmeye çalışırsanız milletimiz bunun bedelini ödetir size.

                        Dezenformasyonla ilgili bir şey varsa bunun gereğini yapacağız. Dolayısıyla ben bunları şiddetle kınıyorum. Bu tür tavırlar diyorlardı ya güzel hareketler diye çok çirkin yaklaşımlar ümit ediyorum ki bugün itibarıyla bunlar son bulur. Siyaset yapma zamanı değil birlik beraberlik, dayanışma zamanı.

                        AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ
                        Kılıçdaroğlu'nun provokasyonuna AK Partili Hamza Dağ'dan geldi. Dağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

                        Havalimanı onarım çalışması DHMİ tarafından başlatıldı. Kamyon ihtiyacının karşılanması için belediyelerden destek verme talebi gelmiştir.

                        Bu dönemde müşterek şekilde hareket etmek normaldir. Ancak siz, bu konuyu istismar edip siyaset devşirmeye çalışacak kadar zavallısınız.

                        AK PARTİ'DEN TEPKİ
                        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun imza attığı skandala tepki gösterdi.

                        Hamza Dağ, "Tek derdiniz siyasi rant devşirmek! Vicdanınız, merhametiniz kalmamış; kalbiniz kararmış." ifadelerini kullandı.

                        Dağ şunları söyledi;

                        "Dünyanın en büyük doğal afetlerinden biri yaşanırken, tüm kurumlarımız canhıraş bir şekilde çalışıyor, siz yalan ve iftira ile siyasi şov yapıyorsunuz.

                        Bu, acı istismarcılığıdır.

                        Enkazların üstünde miting yapmadığınız kaldı.

                        Tek derdiniz siyasi rant devşirmek! Vicdanınız, merhametiniz kalmamış; kalbiniz kararmış.

                        İnsanlar bir can daha kurtarmak için canını ortaya koyarken ellerini ovuşturan ve akbaba gibi bekleyen bu zehirli zihniyete prim vermeyeceğiz.

                        Yüreğimiz yanarken bu çirkin yüzünü gösterenler, necip milletimizin temsilcisi olamaz.

                        İnsanların acıları varken ölümler üzerinden kendi kifayetsizliğine can suyu arayan bu insanlarla muhatap olmak zorunda kalmaktan utanç duyuyoruz!"

                        Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu.

                        Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar bölgeye gitti. Süreci koordine etmek adına afet illerine çevre illerin valileri geçici görevle atandı.

                        Felaketin yaşandığı andan itibaren teyakkuza geçen Türk Silahlı Kuvvetleri yardım ve kurtarma çalışmaları için Mehmetçik'i bölgeye sevk etmeye başladı.

                        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın direktifleriyle arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için TSK tarafından "hava yardım koridoru" oluşturuldu.


                        SİYASİ PARTİ LİDERLERİYLE TEK TEK GÖRÜŞTÜ
                        Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, siyasi parti genel başkanları ile tek tek görüşme gerçekleştirdi.

                        Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP lideri Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve diğer parti liderleriyle bölgedeki son durumu ve çalışmaları masaya yatırdı.

                        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmediği tek bir isim vardı, o da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu idi.


                            Kılıçdaroğlu 'Vakit birlik vakti' demek yerine deprem üzerinden siyasi rant elde etmeyi planlayarak alçak bir provokasyonun fitilini ateşledi.


                            İLK ADIM: AFAD'I HEDEF GÖSTEREN 'RANDEVU' PROVOKASYONU
                            CHP lideri ilk olarak, sahada canla başla mücadele gösteren AFAD'ı hedef alarak kolları sıvadı. Yüzyılın felaketinin yaşandığı kritik süreçte AFAD üzerinden 'randevu' provokasyonuna soyunan CHP lideri büyük tepki çekti.


                            Deprem üzerinden kendisine siyasi alan açmayı planlayan Kılıçdaroğlu'nun skandalları bununla da sınırlı kalmadı.

                            İKİNCİ ADIM: "DEVLET BÜROKRATLARA ENGEL OLUYOR" YALANI
                            AFAD'dan sonra provokasyonun ikinci safhasına geçen Kemal Kılıçdaroğlu, "Devlet çalışan bürokratlara" engel oluyor yalanını dolaşıma soktu. Oysa devletin tüm kurum, kuruluş ve bürokratlarının ana gündemi bize yüzyılın felaketini yaşatan Kahramanmaraş merkezli iki deprem idi. Bu kapsamda teyakkuza geçildi, tüm imkanlar afet bölgeleri için seferber edildi.



                            Girişilen provokasyonun üçüncü safhası ise Kılıçdaroğlu'nun insani ve ahlaki çöküşünü gözler önüne serecek nitelikte...

                            YÜZYILIN FELAKETİNDE BAŞKAN ERDOĞAN'I SORUMLU GÖSTERDİ, BAKANLARI HEDEF ALDI
                            AFAD ve bürokratlar üzerinden yaymaya çalıştığı kirli algıdan bir şeyler elde edemeyen CHP lideri, böylesi yüzyılda bir görülebilecek olan ve otoriteler tarafından yakın geçmişin en yıkıcı kara depremi olarak tescillenen felaket üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösterdi.

                            Depremin tek sorumlusunun Erdoğan olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, "Bu sürecin başlıca sorumlusu Erdoğan'dır. Bu duruma onun siyaseti getirdi" şeklinde konuştu.

                            Kılıçdaroğlu'nun hedefinde afet bölgesinde canhıraş bir mücadele örneği sergileyen Bakanlar da vardı... CHP Genel Başkanı, yürütülen çalışmaları görmezden gelip skandalda zirve yaparak "Bakanlar PR için konvoylarla dolaşıyorlar" dedi.



                                3. ADIM: "CHP'Lİ BELEDİYELERE KARŞI SİYASİ TAVIR VAR" YALANI
                                Enkaz altında yitip giden canları ve yardıma muhtaç vatandaşları siyasi malzeme haline getiren Kemal Kılıçdaroğlu "Belediyelere karşı siyasi bir tavır var. Askerimiz de yeterince sokulmadı" yalanını söylemekten de geri durmadı.

                                Oysa öyle bir kare var ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Belediyelere karşı siyasi bir tavır var" sözlerini çürütecek cinsten.


                                Fotoğrafta: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yan yana

                                KILIÇDAROĞLU'NUN YALANINI CHP'Lİ ZEYDAN KARALAR ÇÜRÜTTÜ
                                AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, deprem sonrası yan yana açıklama yaparak 'dayanışma' örneği sergilemişti.

                                Karalar, Ömer Çelik'in sözlerine destek vererek, "Sayın Bakanımız bahsetti. Bir koordinasyon içerisinde hep birlikte çalışıyoruz. Herkes elinden geleni yapıyor. Vali beyin ve belediyede benim başkanlığımda bir koordinasyon kurulu var. AFAD, devlet, valilik, bakanlık, belediyelerin tamamı elinden gelen her şeyi yapıyor. Hep bir aradayız" ifadelerini kullanmıştı.

                                Böylelikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP'li belediyelere karşı siyasi tavır var" yalanı elinde patlamış oldu.

                                4. ADIM: BAKANLIĞIN YAPTIĞI YOLLARI KENDİLERİ YAPIYORMUŞ GİBİ GÖSTERİP 'TUTUKLASINLAR' DEDİ
                                Türkiye'nin felaketle boğuştuğu bugünlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ahlak sınırlarını aşan son skandalı ise ilk günden itibaren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onarıma başlanılan Hatay Havalimanı'nı kendileri yapıyormuş gibi göstermek oldu.

                                Kılıçdaroğlu, Hatay Havalimanı'nın ABB tarafından onarıldığını paylaştı ancak çalışmayı yapan ekibin İGA'ya bağlı olduğu ortaya çıktı.

                                Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye personelinin depremde zarar görerek kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı'nın pistini onardıklarını Twitter hesabında yaptığı paylaşımla bildirdi.

                                Fotoğraflar da paylaşan Yavaş'ın tweet'ini Kemal Kılıçdaroğlu alıntıladı.

                                "ABB ONARIYOR, GELSİN TUTUKLASINLAR"
                                Belediyenin onarım yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, bu felaket gününde siyaset yapmaya devam etti.

                                Daha önceki felaketlerde belediyelerin kendi başlarına yardım toplamalarının yasaklanmasına atıf yapan CHP Lideri, "Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar." ifadelerini kullandı.

                                    ONARIMI İGA'NIN YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI
                                    Daha sonra ise İGA (İstanbul Grand Airport) tarafından yapılan bir paylaşımda söz konusu onarımın ABB tarafından değil İGA tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

                                    BAKAN'DAN SERT TEPKİ
                                    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Hatay Havalimanı'nda ekiplerin ilk andan itibaren çalışmalara başladığını ve onarıma devam ettiğini bildirdi.

                                    Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından, Hatay Havalimanı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

                                    Buradaki çalışmalara ilişkin iddialara yanıt veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

                                    "Hatay Havalimanı'nda ekiplerimiz ilk andan itibaren çalışmalara başlamış, onarıma devam etmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesine ait araçlar moloz toplamak için havalimanına yönlendirilmiştir. Provokasyon için paylaşım yapan 'bilgisiz' Kılıçdaroğlu'nu kale almayınız."




                                    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hatay Havalimanı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından onarıldı" algısını yayan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

                                    "DEVLET YAPAMAYACAK DA BELEDİYE Mİ YAPACAK? SİM KİMSİNİZ?"
                                    "Dönem siyaset yapma dönemi değildir, birlik olmalıyız" diyen Oktay, "Çok basitçe iddialarla siyaset yapmak kadar çirkin bir şey olmaz. Siz kimsiniz, ne olduğunuzu zannediyorsunuz? Bir havalimanını devlet yapamayacak da bir belediye mi yapacak?" şeklinde konuştu.

                                    CHP'nin giriştiği rezil provokasyona dikkat çeken Fuat Oktay, "Birkaç araçla moloz toplayıp havalimanı onarıyoruz dediler. Bu kadar mı acizleştiniz. Biz bunları zamanında gördük, Adana'da da gördük." ifadelerini kullandı.

                                    Oktay'ın konuya ilişkin açıklamalarından satır başları;

                                    Çok büyük bir depremi yönetmeye çalışıyorken bizimle görüşmek isteyenleri bu kadar yoğunluğumuza rağmen sahada tek bir afetzedeyi mağdur etmeme adına gecemizi gündüzümü burada geçirmemize rağmen, tüm bilgileri tüm açıklığı ile paylaştık. Geldiler görüştük. Ne yapıyorsak karşılıklı paylaştık. O nezaket çerçevesinde de ayrıldılar. Ama bu ayrılanların buradan ayrıldıktan sonra ertesi gün çıkıp sahada bu kadar insanın 100 bin 300 kişinin alın terine ve bu kadar 110 bin karede bu kadar alanı kapsayan afet alanından bahsediyoruz.

                                    KILIÇDAROĞLU'NA: "SEVİYESİZCE MEYDAN OKUMA"
                                    Bunların üzerinden siyaset yapmaya çalışanlara yazıklar olsun. Milletimiz olanları görmekte. Çok ilginç iddialar var. Kendileri de bugün açıkladıkları için benim söylediğim birşey deği. İş makinaları yolda bekletilmekte, içeri alınmamakta diye sosyal medya üzerinden de yoğun bilgi kirliliği yapılması konusu, sosyal medyada yağmalama konusu, "havalimanını biz yapıyoruz kim tutuklarsa tutuklasın", son derece seviyesizce meydan okuma. Biz bu kadar emek verirken, dayanışma içinde olmamız gerektiğini her seferinde ifade etmeme rağmen, son derece dikkatli davranılmasına rağmen gidip son derece basitçe siyaset yapmak kadar çirkin bir olay olamaz.

                                    Yok efendim yardımların kabul görmediği ile alakalı, "Bizim belediyemiz geldi havalimanını onardı"... Siz kimsiniz? Ne olduğunuzu zannediyoruzsunuz? 85 milyondan farklı biri misiniz? Devletin yapamadığını bir tane belediye gelip yapacak. Birkaç araçla moloz toplayanlar havaalanı onarıyoruz diyor. Bu kadar mı acizleştiniz. Biz bunları zamanında gördük, Adana'da da gördük.

                                    Hatay Havalimanı'nda hasar sonrası DHMİ onarım çalışmalarını başlatıyor. Zaten afet yönetiyoruz ve şunu söylüyoruz Türkiye'deki tüm kuruluşlar tamamının her türlü imkanlar devletin AFAD'ın koordinasyonunda afetzedenin hizmetindedir. Her imkan kullanılır. Şimdi OHAL ilan ediyoruz, hızlı hareket etmek zorundayız, dolayısıyla kimsenin nazıyla uğraşacak durumda değiliz.

                                    İskenderun Limanı'nda bir yangın var. Konteynerlerin bulunduğu alanda yangın. Yanıcı maddeler olduğu için yangın şiddetleniyor. Karadan ve havadan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Bunlar ikincil afetlerdir. Deniz Kuveetlerimiz dahil deniz araçlarıyla ilgili kuruluşlar karadan müdahale ediyorlar. İtfaiye ekiplerimizi de buraya davet ediyoruz. Bir an önce bu yangın sönsün diye. Bunlardan sadece bir tanesi de İstanbul Belediyesi. Bunu davet eden de biziz, oraya alan da biziz. Bunun dışında zaten 40 araçla müdahale edilen bir yangındı. Bunların yarısından fazlası da Adana Orman Müdürlüğü'nün araçları. Orada aracın fotoğrafını çekip hem de drone ile çekip ondan sonra da biz yangını söndürdük diye meydan okuma. Bir zihniyet bu kadar ucuz olamaz.

                                    Ülkede seçim olabilir fakat şu dönem siyaset yapma dönemi değildir. Birlik beraberlik ve afetzedelere ulaşma onları kurtarma dönemidir. Cumhurbaşkanımız liderliğinde zaten en güçlü olduğumuz alanlardan biri bu. Hep birlikte bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Eksikliklerin olmaması mümkün mü? Her bir bölgede binlerce enkazın olduğu yerden bahsediyorsunuz. Tüm gücümüzle buna müdahale ediyoruz. 04.17'de afet olmuştur hemen akabinde biz buradaydık. Gerek ulusal boyutta gerek uluslararası boyutta tüm kaynakları aktarmaya çalışıyoruz. Bunun üzerinden siyaset yapılmaz. Yapacağınız bir şey varsa sunarsınız biz de değerlendiririz. Her yaptığınız işi dronlarla fotoğraflayıp siyasi çıkar elde etmeye çalışırsanız milletimiz bunun bedelini ödetir size.

                                    Dezenformasyonla ilgili bir şey varsa bunun gereğini yapacağız. Dolayısıyla ben bunları şiddetle kınıyorum. Bu tür tavırlar diyorlardı ya güzel hareketler diye çok çirkin yaklaşımlar ümit ediyorum ki bugün itibarıyla bunlar son bulur. Siyaset yapma zamanı değil birlik beraberlik, dayanışma zamanı.

                                    AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ
                                    Kılıçdaroğlu'nun provokasyonuna AK Partili Hamza Dağ'dan geldi. Dağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

                                    Havalimanı onarım çalışması DHMİ tarafından başlatıldı. Kamyon ihtiyacının karşılanması için belediyelerden destek verme talebi gelmiştir.

                                    Bu dönemde müşterek şekilde hareket etmek normaldir. Ancak siz, bu konuyu istismar edip siyaset devşirmeye çalışacak kadar zavallısınız.

                                        AK PARTİ'DEN TEPKİ
                                        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun imza attığı skandala tepki gösterdi.

                                        Hamza Dağ, "Tek derdiniz siyasi rant devşirmek! Vicdanınız, merhametiniz kalmamış; kalbiniz kararmış." ifadelerini kullandı.

                                        Dağ şunları söyledi;

                                        "Dünyanın en büyük doğal afetlerinden biri yaşanırken, tüm kurumlarımız canhıraş bir şekilde çalışıyor, siz yalan ve iftira ile siyasi şov yapıyorsunuz.

                                        Bu, acı istismarcılığıdır.

                                        Enkazların üstünde miting yapmadığınız kaldı.

                                        Tek derdiniz siyasi rant devşirmek! Vicdanınız, merhametiniz kalmamış; kalbiniz kararmış.

                                        İnsanlar bir can daha kurtarmak için canını ortaya koyarken ellerini ovuşturan ve akbaba gibi bekleyen bu zehirli zihniyete prim vermeyeceğiz.

                                        Yüreğimiz yanarken bu çirkin yüzünü gösterenler, necip milletimizin temsilcisi olamaz.

                                        İnsanların acıları varken ölümler üzerinden kendi kifayetsizliğine can suyu arayan bu insanlarla muhatap olmak zorunda kalmaktan utanç duyuyoruz!"
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