Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık şiddetli sarsıntılar 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce insanımız yaşamını yitirdi.
Asrın felaketi sonrası devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sarmaya çalışırken CHP'nin başını çektiği bir takım kirli odaklar acı üzerinden siyaset devşirdi.
ELİNDE SİGARA İLE FELAKET ÜZERİNDEN SİYASET DEVŞİRDİ: "SENİ ALANDA GÖRMEK LAZIM"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu deyim yerindeyse enkaz alanında miting yaptı, insanların acıları üzerinden siyaset devşirdi. Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken tutumunun yankıları sürerken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de felaket üzerinden siyaset yapmaya yeltendi.
Elinde sigara kendi partisinden olan Hatay Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'ı hesaba çekmeye yeltenen Özel, daha geçmiş olsun bile demeden Eryılmaz'a "Seni alanda görmek lazım" dedi.
"BANA SARILIP GEÇMİŞ OLSUN DEMENİ BEKLERDİM! SENİ DOLDURMUŞLAR"
Bir dönem yan yana milletvekilliği yaptığı Özgür Özel'in bu tepkisi karşısında sinirlenen CHP'li Samandağ Belediye Başkanı Refik Yılmaz, "Bu kadar felaket üzerinden, kendi belediye başkanınıza merhaba demeden 'Seni alanda görmek lazım' demen beni çok üzdü. Özgürcüğüm bak beraber milletvekilliği yaptık. Bana moral vereceğine, bana sarılıp 'geçmiş olsun kardeşim' demeni beklerdim. Birileri doldurdu benim yanıma gönderdi. Ben kan ağlıyorum ya, 24 saat kan ağlıyorum" ifadelerini kullandı.