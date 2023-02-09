



"BANA SARILIP GEÇMİŞ OLSUN DEMENİ BEKLERDİM! SENİ DOLDURMUŞLAR"

Bir dönem yan yana milletvekilliği yaptığı Özgür Özel'in bu tepkisi karşısında sinirlenen CHP'li Samandağ Belediye Başkanı Refik Yılmaz, "Bu kadar felaket üzerinden, kendi belediye başkanınıza merhaba demeden 'Seni alanda görmek lazım' demen beni çok üzdü. Özgürcüğüm bak beraber milletvekilliği yaptık. Bana moral vereceğine, bana sarılıp 'geçmiş olsun kardeşim' demeni beklerdim. Birileri doldurdu benim yanıma gönderdi. Ben kan ağlıyorum ya, 24 saat kan ağlıyorum" ifadelerini kullandı.