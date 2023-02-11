Hatay'da CHP'li Ali Şeker ve Sibel Özdemir'e halktan büyük tepki! Siyasi yağmacılık peşinde koşanlar belediye aracıyla kaçtı

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki depremle sarsıldı. 10 ili ve yaklaşık 13,5 milyon kişiyi etkileyen deprem sonrası 21 bini aşkın vatandaşımız hayatını kaybederken, 80 binden fazla vatandaşımız ise yaralandı. Türkiye deprem sonrası bölgede hızla arama kurtarma faaliyetlerine ve depremzedelere destek çalışmalarına başladı.

DEVLET BÖLGE İÇİN SEFERBER

Devletin tüm imkanları bölge için seferber edilirken, bakanlar da bölgeye gönderilerek vatandaşın dertlerine çare olmak için görevlendirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da deprem bölgesini il il gezerek vatandaşların dertlerine çare olmak için çalışma yürütürken, bölgede yapılan yardımları ve çadırkentleri de inceledi.