Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.02.2023 12:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.02.2023 12:32
    ABONE OL

    Adıyaman'da depremde yıkılan binanın müteahhitleri Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçarken yakalandı

    Son dakika haberi! Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlenen, Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yıkılan binaların müteahhitleri kaçarken yakalandı!

    Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlenen, Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

    İstanbul Havalimanı Dış Hatlar terminalinde bugün yapılan kimlik kontrolleri sırasında Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş, Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonucu Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlendi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Katar’dan deprem ziyareti
    Haberler Güncel Adıyaman'da depremde yıkılan binanın müteahhitleri Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçarken yakalandı
        SON DAKİKA