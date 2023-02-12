Adıyaman'da depremde yıkılan binanın müteahhitleri Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçarken yakalandı

Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlenen, Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar terminalinde bugün yapılan kimlik kontrolleri sırasında Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş, Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonucu Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlendi.