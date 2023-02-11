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    • Haberler
    • 11.02.2023 13:21
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    • 11.02.2023 13:48
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    65 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi kaçtı! Kendisini 'sıra dışı mimar' olarak pazarlamış

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma neden olduğu kentlerden biri de Adana. Onlarca kişiye mezar olan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi ve oğlunun kaçtığı öne sürüldü. Şirketin genç patronunun reklam çalışması olarak hazırlanan haberde, "Sıra dışı bir mimar, Hasan Can Alpargün" diye kendini tanıttığı ortaya çıktı. Alpargün'ün Instagram profil fotoğrafına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile el sıkıştığı bir pozunu koyduğu görüldü. Asrın felaketinde yaralar henüz sarılamdan siyasete sarılan Kılıçdaroğlu'nun, bu fotoğrafı nasıl yorumlayacağı merak konusu oldu.

    takvim.com.tr
    65 kişinin katili ’sıra dışı mimar’

    Adana Çukurova Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı depremde çöktü. Çöken 32 daireli binada arama kurtarma çalışmaları halen sürerken şu ana kadar 65 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

    En az 65 kişinin yaşamını yitirdiği binanın müteahhit firması Alpargün İnşaat'ın sahibi Hasan Can Alpargün'ün 7 yıl önce verdiği röportajda aile şirketi olduklarını aktarırken yapılan binaları da, "Projelerde her şeyden önce dikkat ettiğimiz şey güvenilirlik ve depreme dayanıklılık" sözleriyle pazarladığı belirtildi.

    KIBRIS'A KAÇTILAR
    Şirketin genç patronu bir reklam çalışması olarak verdiği röportajda ise, "Sıra dışı bir mimar, Hasan Can Alpargün" diye kendini anlatılmıştı.

    İnşaat şirketinin internetteki sayfasına girilemezken, baba Hasan Alpargün ve oğlu Hasan Can Alpargün'ün yakınları, ikilinin deprem günü apar topar Kıbrıs'a kaçtığını öne sürdü.

        16 katlı apartmanda 32 daireli apartman da toplam da 92 kişinin yaşadığı da öğrenildi.

        KILIÇADROĞLU BUNA NE DİYECEK?
        Öte yandan 65 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve deprem günü soluğu Kıbrıs'ta alan Alpargün'ün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.

        Sosyal medya hesabını gizleyen Alpargün'ün profil resmi ise Kılıçdaroğlu ile olan o fotoğraf.

            RÖNESANS REZİDANSIN MİMARI YAKALANDI
            Depremin vurduğu Hatay Antakya'daki en lüks yapılardan biri olarak gösterilen ve Antis Yapı tarafından 2012 yılında yapımı tamamlanan Rönesans Rezidans depremden sonra yerle bir oldu.

            Rezidansın yerle bir olması üzerine Coşkun kardeşler hakkında soruşturma başlatılarak yakalama kararı verildi. Soruşturma birimleri, mimar Mehmet Yaşar Coşkun'un yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu yönünde istihbari bilgi edindi.

            HAVALİMANINDA YAKALANDI
            Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, yanına aldığı paralar ile yurt dışına kaçacağı iddiasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

            Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat'ın müteahhidi olduğu iddiasıyla şüpheli Mehmet Yaşar Coşkun hakkında ihbar geldiği, şüphelinin paralarla birlikte yurt dışına kaçmak için İstanbul Havalimanı'na geldiği yönünde ihbar geldiği ve şüphelinin yakalanarak Karadağ'a çıkışının engellendiği aktarıldı.
                Yüzyılın felaketinde dakika dakika tüm detaylar!
                Haberler Haberler 65 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi kaçtı! Kendisini 'sıra dışı mimar' olarak pazarlamış
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