Bakan Akar’dan TCG Sancaktar'daki depremzedelere ziyaret!

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen asrın çifte depremlerin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) çıkarma gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, İzmir Foça'dan iş makinelerini İskenderun'a taşıdı.
BAKAN AKAR DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ
Çıkarma gemileri, daha sonra sahra hastanesi olarak görev yapmaya başladı. Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile TCG Sancaktar Gemisi'ni ziyaret etti. Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Yalçın Payal'dan çalışmalara ilişkin brifing alan Akar, daha sonra yaralıları ziyaret etti. İskenderun'da 102 saat sonra enkazdan çıkarılan Yasemin Oktay'ın da aralarında bulunduğu yaralılarla konuşan Akar, sağlık durumları ile ilgili bilgi aldı.
"TCG İSKENDERUN İLE 545 KİŞİNİN NAKLİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK"
Personele hitap eden Bakan Akar, asrın felaketi sonrası meydana gelen sıkıntıları gidermek için TSK'nın bir bütün halinde, ilk andan itibaren milletinin yanında olduğunu belirtti. Depremin hemen ardından faaliyetlerin koordinasyonu için karargahlarda Afet Acil Durum Merkezleri'nin faaliyete geçirildiğini vurgulayan Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Bayraktar, Sancaktar ve İskenderun gemilerini, bölgede bulunan iki fırkateyn ile iki helikoptere İskenderun'a gitmeye hazır olmaları talimatını verdiğini söyledi. Oluşturulan 'deniz yardım koridoru' ile deprem bölgesine yönlendirilen yardımlara büyük katkılar sağlandığını aktaran Akar, "TCG İskenderun ile şu ana kadar 328'i yaralı olmak üzere 545 kişinin naklini gerçekleştirdik" dedi. Bakan Akar, "Burada ciddi bir emek, gayret var. Bütün personelimiz büyük bir istekle ülkemize, milletimize, vatandaşlarımıza yardım edebilmek, onların acısını bir nebze de olsa dindirebilmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar" diye konuştu.
"ŞU ANA KADAR 421 VATANDAŞIMIZA SAĞLIK HİZMETİ VERDİK"
Şuana kadar 421 vatandaşa sağlık hizmeti verdiklerini belirten Bakan Akar, "Bu konuda Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin uçakları, gemileri, helikopterleri önemli görevler üstlendi. TCG Bayraktar, TCG Sancaktar rol-2 düzeyinde hasta kabulüne devam ediyor. Şu ana kadar 421 vatandaşımıza sağlık hizmeti verdik, vermeye devam ediyoruz. İskenderun Üs Komutanlığı'mız depreme maruz kalmalarına rağmen, onlar da ellerindeki imkanları seferber etti. Şu anda İskenderun'daki arama-kurtarma faaliyetlerine, sağlık konusundaki tahliye faaliyetlerine azami düzeyde yardımcı olmaya devam ediyorlar. Gemilerimiz hem personel hem malzeme nakli için hazır bekliyor. İlgili kuruluşlarla koordinasyonumuz devam ediyor, ihtiyaç oldukça katkı sağlamaya devam ediyoruz." diye konuştu. Bakan Akar, Milli Savunma Bakanlığı'nın bölgede karadan 63 uçak, 57 helikopter; denizden de 24 gemi, 5 helikopter ile faaliyetlere katıldığını bildirdi.