Bakan Akar’dan TCG Sancaktar'daki depremzedelere ziyaret!

Personele hitap eden Bakan Akar, asrın felaketi sonrası meydana gelen sıkıntıları gidermek için TSK'nın bir bütün halinde, ilk andan itibaren milletinin yanında olduğunu belirtti. Depremin hemen ardından faaliyetlerin koordinasyonu için karargahlarda Afet Acil Durum Merkezleri'nin faaliyete geçirildiğini vurgulayan Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Bayraktar, Sancaktar ve İskenderun gemilerini, bölgede bulunan iki fırkateyn ile iki helikoptere İskenderun'a gitmeye hazır olmaları talimatını verdiğini söyledi. Oluşturulan 'deniz yardım koridoru' ile deprem bölgesine yönlendirilen yardımlara büyük katkılar sağlandığını aktaran Akar, "TCG İskenderun ile şu ana kadar 328'i yaralı olmak üzere 545 kişinin naklini gerçekleştirdik" dedi. Bakan Akar, "Burada ciddi bir emek, gayret var. Bütün personelimiz büyük bir istekle ülkemize, milletimize, vatandaşlarımıza yardım edebilmek, onların acısını bir nebze de olsa dindirebilmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar" diye konuştu.

"ŞU ANA KADAR 421 VATANDAŞIMIZA SAĞLIK HİZMETİ VERDİK"