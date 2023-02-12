CHP'nin müteahhidi Hasan Alpargün'den pişkin savunma! Yaptığı bina 70 kişiye mezar oldu "mukadderat" dedi

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Adana'nın Çukurova ilçesinde yerle bir olan ve 70 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün yakalandığı KKTC'den Adana'ya getirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen Alpargün, yaptığı binada 70 kişinin öldüğünün hatırlatılması üzerine "Mukadderat" dedi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı da yerle bir oldu.
92 kişinin yaşadığı saptanan ve enkaza dönen binadan şu ana kadar 70 kişinin cesedi çıkartıldı. 15 kişinin daha enkaz altında olduğu belirtilen binanın müteahhidi Hasan Alpargün'ün, depremin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçtığı öğrenildi.