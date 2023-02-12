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    • Yaşam
    • 12.02.2023 21:47
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    • 12.02.2023 22:01
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    CHP'nin müteahhidi Hasan Alpargün'den pişkin savunma! Yaptığı bina 70 kişiye mezar oldu "mukadderat" dedi

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan çifte depremden etkilenen Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden firmanın sahibi olan Hasan Alpargün, KKTC'de yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Yaptığı binada 70 kişinin öldüğü Alpargün, kendisini "Mukadderat" diyerek savundu. Öte yandan Hasan Alpargün'ün oğlu Hasan Can Alpargün'ün CHP üyesi olduğu öğrenilirken, Kılıçdaroğlu ile fotoğrafları da ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP’nin müteahhidinden pişkin savunma

    Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Adana'nın Çukurova ilçesinde yerle bir olan ve 70 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün yakalandığı KKTC'den Adana'ya getirildi.

    Sağlık kontrolünden geçirilen Alpargün, yaptığı binada 70 kişinin öldüğünün hatırlatılması üzerine "Mukadderat" dedi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı da yerle bir oldu.

    92 kişinin yaşadığı saptanan ve enkaza dönen binadan şu ana kadar 70 kişinin cesedi çıkartıldı. 15 kişinin daha enkaz altında olduğu belirtilen binanın müteahhidi Hasan Alpargün'ün, depremin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçtığı öğrenildi.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak" suçundan yakalama kararı çıkartılan Hasan Alpargün, KKTC'de gözaltına alındı.

        Türkiye'den KKTC'ye 990 bin dolar, 890 bin euro, 500 bin TL transfer etmeye çalıştığı, ayrıca Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın aldığı belirlenen Alpargün Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün Adana'ya getirildi.

        Adli tıp kurumunda sağlık kontrolünden geçirilen Alpargün, gazetecilerin "Yaptığınız binanın çökmesiyle 70 kişi öldü ne diyeceksiniz?" şeklindeki sorusuna, "Mukadderat" dedi. Alpargün, sağlık kontrolünün ardından ifadesinin alınması için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

            Öte yandan deprem günü yıkılan binalar sonrası soluğu Kıbrıs'ta alan Alpargün'ün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı. Sosyal medya hesabını gizleyen Alpargün'ün profil resmi ise Kılıçdaroğlu ile olan o fotoğraf.
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            Haberler Yaşam CHP'nin müteahhidi Hasan Alpargün'den pişkin savunma! Yaptığı bina 70 kişiye mezar oldu "mukadderat" dedi
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