Son dakika: Hatay’daki 'Rönesans' rezidansının mimarı yurt dışına kaçarken yakalanmıştı! Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı

Depremin vurduğu Hatay Antakya'daki en lüks yapılardan biri olarak gösterilen ve Antis Yapı tarafından 2012 yılında yapımı tamamlanan Rönesans Rezidans depremden sonra yerle bir oldu.

12 katlı 250 konutun yerle bir olduğu yapıdaki daireler yaklaşık 1.5 milyon lira ile 3 milyon lira arasında satışa sunuluyordu. Hüseyin Yalçın Coşkun'un 2017 yılında şirketleri Antis Yapı'nın merkezini taşıdıkları Karadağ'da olduğu iddia edildi.

KAÇMA HAZIRLIĞINDA İSTİHBARATI

Rezidansın yerle bir olması üzerine Coşkun kardeşler hakkında soruşturma başlatılarak yakalama kararı verildi. Soruşturma birimleri, mimar Mehmet Yaşar Coşkun'un yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu yönünde istihbari bilgi edindi.