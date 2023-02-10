Son dakika: Hatay’daki 'Rönesans' rezidansının mimarı yurt dışına kaçarken yakalanmıştı! Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı

Depremin vurduğu Hatay Antakya'daki en lüks yapılardan biri olarak gösterilen ve Antis Yapı tarafından 2012 yılında yapımı tamamlanan Rönesans Rezidans depremden sonra yerle bir oldu.
12 katlı 250 konutun yerle bir olduğu yapıdaki daireler yaklaşık 1.5 milyon lira ile 3 milyon lira arasında satışa sunuluyordu. Hüseyin Yalçın Coşkun'un 2017 yılında şirketleri Antis Yapı'nın merkezini taşıdıkları Karadağ'da olduğu iddia edildi.
KAÇMA HAZIRLIĞINDA İSTİHBARATI
Rezidansın yerle bir olması üzerine Coşkun kardeşler hakkında soruşturma başlatılarak yakalama kararı verildi. Soruşturma birimleri, mimar Mehmet Yaşar Coşkun'un yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu yönünde istihbari bilgi edindi.
HAVALİMANINDA YAKALANDI
Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, yanına aldığı paralar ile yurt dışına kaçacağı iddiasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat'ın müteahhidi olduğu iddiasıyla şüpheli Mehmet Yaşar Coşkun hakkında ihbar geldiği, şüphelinin paralarla birlikte yurt dışına kaçmak için İstanbul Havalimanı'na geldiği yönünde ihbar geldiği ve şüphelinin yakalanarak Karadağ'a çıkışının engellendiği aktarıldı.
TUTUKLANDI
Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, tutuklandı.
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla dün İstanbul Havalimanında gözaltına alınan Coşkun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Gaziosmanpaşa Adliyesinin İstanbul Havalimanı'nda bulunan ek hizmet binasında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi yoluyla nöbetçi savcılıkta ifadesi alınan Coşkun'un tutuklanmasına karar verildi.
Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, üzerinde bir miktar parayla dün Karadağ'a gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.