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    • 11.02.2023 19:19
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    Son dakika: Hatay’daki 'Rönesans' rezidansının mimarı yurt dışına kaçarken yakalanmıştı! Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı

    Son dakika haberi... Hatay’da 250 konutlu 'Rönesans Rezidans' çifte depremin ardından yerle bir oldu. Yüzlerce kişinin enkaz altında kaldığı rezidansta başlayan arama kurtarma çalışmaları, canla başla devam ediyor. Rezidansın mimarı Mimar Mehmet Yaşar Coşkun yurt dışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şüphelinin yakalanarak Karadağ'a çıkışının engellendiği aktarıldı. Rezidansı yapan 'Antis' yapının sahibi Coşkun kardeşlerin tüm paralarını Karadağ’a taşıdıkları öğrenildi. Mehmet Yaşar Coşkun'un yurt dışına kaçmak isterken yakalanma anına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı. Kaçmaya çalışırken yakalanan Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı.

    takvim.com.tr
    Kaçarken yakalanan müteahhit tutuklandı

    Depremin vurduğu Hatay Antakya'daki en lüks yapılardan biri olarak gösterilen ve Antis Yapı tarafından 2012 yılında yapımı tamamlanan Rönesans Rezidans depremden sonra yerle bir oldu.

    12 katlı 250 konutun yerle bir olduğu yapıdaki daireler yaklaşık 1.5 milyon lira ile 3 milyon lira arasında satışa sunuluyordu. Hüseyin Yalçın Coşkun'un 2017 yılında şirketleri Antis Yapı'nın merkezini taşıdıkları Karadağ'da olduğu iddia edildi.

    Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat'ın müteahhidi paralarla kaçmaya çalışırken yakalandı

    KAÇMA HAZIRLIĞINDA İSTİHBARATI
    Rezidansın yerle bir olması üzerine Coşkun kardeşler hakkında soruşturma başlatılarak yakalama kararı verildi. Soruşturma birimleri, mimar Mehmet Yaşar Coşkun'un yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu yönünde istihbari bilgi edindi.

    HAVALİMANINDA YAKALANDI
    Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, yanına aldığı paralar ile yurt dışına kaçacağı iddiasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat'ın müteahhidi olduğu iddiasıyla şüpheli Mehmet Yaşar Coşkun hakkında ihbar geldiği, şüphelinin paralarla birlikte yurt dışına kaçmak için İstanbul Havalimanı'na geldiği yönünde ihbar geldiği ve şüphelinin yakalanarak Karadağ'a çıkışının engellendiği aktarıldı.

    TUTUKLANDI
    Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, tutuklandı.

    Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla dün İstanbul Havalimanında gözaltına alınan Coşkun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Gaziosmanpaşa Adliyesinin İstanbul Havalimanı'nda bulunan ek hizmet binasında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi yoluyla nöbetçi savcılıkta ifadesi alınan Coşkun'un tutuklanmasına karar verildi.

    Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, üzerinde bir miktar parayla dün Karadağ'a gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

        Rönesans rezidansın sahipleri Coşkun kardeşlerin tüm kazançlarını Karadağ'a taşıdığı ve şirketlere ait tüm site ve sosyal medya hesaplarını kapattıkları belirtildi.

        "CENNETTEN BİR KARE"
        2013 yılında tamamlandığı belirtilen, 250 daireli ve 12 katlı Rönesans Rezidans, deprem sırasında havuzun bulunduğu bölgeye doğru devrildiği, sokaktaki başka binaya da hasar verdiği objektife yansıdı.

        2013 yılında fotoğrafları, "Cennetten bir kare, Rönesans Rezidans" diye basında paylaşılan yapının mimarı ve müteahhiti hakkında soruşturma başaltılmıştı.

        ENKAZDAN ÇIKARDILAR
        Rönesans Rezidansının enkazında arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, yıkıntıların arasından ses geldiğini belirledi.

            Ekiplerin ulaştığı 42 yaşındaki Fatma Karadeniz, 80 saat sonra sağ çıkarıldı. Kurtarma ekipleri sevinç yaşadı.

            Erzurum Arama ve Kurtarma Timi, diğer ekiplerle ses aldıkları 13 katlı Rönesans Rezidans Sitesi'nin enkazında uzun uğraşlar sonucu 9 yaşındaki Ege Yılmaz'ı 72 saat sonra demir ve beton yığınlarının arasından çıkarmıştı.

            İŞTE RÖNESANS REZİDANSI YAPAN FİRMA ANTİS YAPI'NIN DEPREM SONRASI KAPATILAN İNTERNET SİTESİNDE YER ALANLAR
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            Kaçarken yakalanan müteahhit tutuklandı
            Haberler Haberler Son dakika: Hatay’daki 'Rönesans' rezidansının mimarı yurt dışına kaçarken yakalanmıştı! Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı
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