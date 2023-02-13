Vav TV İzle
Haberler Trend Kahramanmaraş merkezli depremde gözaltına alınan, tutuklanan müteahhitler! Depremde yıkılan apartmanların müteahhitleri isim isim sıralı tam LİSTE!

Kahramanmaraş merkezli depremde gözaltına alınan, tutuklanan müteahhitler! Depremde yıkılan apartmanların müteahhitleri isim isim sıralı tam LİSTE!

Son dakika haberi... 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve toplam 10 ilde büyük yıkıma uğratan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremin ardından binaları çöken müteahhitler ve diğer sorumluların süratle tespit edilmesi ve kaçmamaları için de tedbir alınması için harekete geçildi. Bu kapsamda Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulacak. Deprem Suçları Soruşturma Büroları'nda görev alacak savcılara başka bir iş verilmeyecek. Öte yandan kaçan müteahhitler için alarma geçildi. Tek tek yakalanıyorlar. İşte depremde yıkılan apartmanların müteahhitlerden gözaltına alınanlar, tutuklananlar isim isim sıralı tam LİSTE!

13.02.2023 23:10 - Son Güncelleme: 13.02.2023 23:10
Kahramanmaraş merkezli depremde gözaltına alınan, tutuklanan müteahhitler! Depremde yıkılan apartmanların müteahhitleri isim isim sıralı tam LİSTE!

Depremden etkilenen illerde etkin soruşturma için Cumhuriyet başsavcılıklarına Adalet Bakanlığı tarafından duyuru yayımlandı. Yıkılan binalarla ilgili "Deprem Suçları Soruşturma Büroları" kurulması istendi. Peki Kahramanmaraş merkezli depremde gözaltına alınan, tutuklanan müteahhitler kimler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kahramanmaraş merkezli depremde gözaltına alınan, tutuklanan müteahhitler! Depremde yıkılan apartmanların müteahhitleri isim isim sıralı tam LİSTE!

SAVCILIKLARA TALİMAT!

Adalet Bakanlığı binaları çöken müteahhitler ve diğer sorumluların süratle tespit edilmesi ve kaçmamaları için de tedbir alınmasını istedi.

Kahramanmaraş merkezli depremde gözaltına alınan, tutuklanan müteahhitler! Depremde yıkılan apartmanların müteahhitleri isim isim sıralı tam LİSTE!

Soruşturmaların selameti bakımından binalarla ilgili delil toplama işlemlerinin ve şüphelilerle ilgili koruma tedbirlerinin süratle yerine getirilmesi de talep edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremde gözaltına alınan, tutuklanan müteahhitler! Depremde yıkılan apartmanların müteahhitleri isim isim sıralı tam LİSTE!

Kurulacak Deprem Suçları Soruşturma Büroları'nda görev alacak savcılara başka bir iş verilmeyecek. Aynı müteahhit tarafından yapılan sitede birden fazla yapı yıkılmış olması durumunda işlemler tek bir soruşturma dosyası üzerinden yürütülecek. Duyuru özetle şöyle:

Kahramanmaraş merkezli depremde gözaltına alınan, tutuklanan müteahhitler! Depremde yıkılan apartmanların müteahhitleri isim isim sıralı tam LİSTE!

NÖBET TUTACAKLAR

- Deprem Suçları Soruşturma Bürolar'ında görev yapacak Cumhuriyet savcılarının kendi iç nöbet listeleri oluşturularak, sadece bu büroya mahsus olmak üzere nöbet tutmaları sağlanacak.

SON DAKİKA