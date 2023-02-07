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    • 07.02.2023 08:31
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    • 07.02.2023 08:57
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    Son dakika: Hainler depremi fırsat bildi! Suriye'den hudut karakolumuza saldırı

    Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ederken; durumu fırsat bilen teröristler saldırı gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolu'na çok namlulu roketatarlı saldırı gerçekleştirdiğini, terör hedeflerine misliyle karşılık verildiğini duyurdu.

    AJANSLAR
    Hainler depremi fırsat bildi!

    Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, yıkılan binaların altında kalan yaralıların kurtarılması adına arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Tüm Türkiye'nin seferber olduğu doğal afetin ardından durumu fırsat bilen teröristler sınırdan hudut karakolumuza saldırı gerçekleştirdi

    MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ!
    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almamış olan terör örgütü PKK/YPG, depremi bile fırsat bilerek Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına alçakça bir ÇNRA saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar-zayiat oluşmazken, terör hedeflerine misliyle karşılık verildi." ifadeleri kullanıldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Hainler depremi fırsat bildi! Suriye'den hudut karakolumuza saldırı
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