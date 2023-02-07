Son dakika: Hainler depremi fırsat bildi! Suriye'den hudut karakolumuza saldırı

Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, yıkılan binaların altında kalan yaralıların kurtarılması adına arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Tüm Türkiye'nin seferber olduğu doğal afetin ardından durumu fırsat bilen teröristler sınırdan hudut karakolumuza saldırı gerçekleştirdi

MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almamış olan terör örgütü PKK/YPG, depremi bile fırsat bilerek Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına alçakça bir ÇNRA saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar-zayiat oluşmazken, terör hedeflerine misliyle karşılık verildi." ifadeleri kullanıldı.