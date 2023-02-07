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    • 07.02.2023 09:29
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    • 07.02.2023 09:42
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    Son dakika: Türkiye Kahramanmaraş'taki depremin ardından yardıma koşarken onlar yağma yaptı!

    Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7'lik deprem, 10 ili birden vurdu. Türkiye'yi yasa boğan olayda binlerce kişi hayatını kaybetti onbinlerce kişi yaralandı. Türkiye tek yürek olup dünyadan yardım ekipleri gelirken bazı vicdansızlar depremi fırsat bilip yağma yaptı.

    Depremin ardından yardıma koşarken onlar yağma yaptı!

    Türkiye dün gece 04:17'de Kahramanmaraş'taki 7,7'lik depremle yasa boğuldu. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla devlet teyakkuza geçerken ülkede 7 günlük yas ilan edildi.

    AFAD'dan açıklanan son bilançoya göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2921'e yükseldi. Kahramanmaraş'taki depremden etkilenen illerden biri de Hatay'dı.

    Hatay'da göçük altında kalanlar yardım eli beklerken bazı vicdansızlar yağma yaptı.

        Görüntülerde göçük altında kalan vatandaşları arama çalışmaları sürerken yağmacıların, boş ev ve marketlere girerek bazı eşyaları alıp götürdüğü görüldü.

        Sosyal medyada da bazı kullanıcıların yaptığı depremle iligili paylaşımlar tepki çekti.

        OTOBÜS BİLETİ VE BATTANİYEDE FAHİŞ FİYATA İNCELEME
        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, depremi fırsat bilen bazı otobüs firmalarının bilet fiyatlarını 2-3 kat artırdığı, depremden etkilenen vatandaşların kullanımı için hayati öneme haiz battaniye başta olmak üzere birçok eşyanın fiyatlarının fahiş oranda artırıldığı ihbarları üzerine inceleme başlatıldığı açıklandı.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremi fırsat bilen, AŞTİ'de faaliyet gösteren bazı otobüs firmalarının bilet fiyatlarını 2-3 kat artırdığı, depremden etkilenen vatandaşların kullanımı için hayati öneme haiz battaniye başta olmak üzere birçok eşyanın fiyatlarının ilgili satıcılar tarafından fahiş oranda artırıldığı yönünde gelen ihbarlar üzerine 'fiyatları etkileme', 'mal veya hizmet satımından kaçınma' suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca inceleme başlatılmış olup, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir" denildi.

            HAYATİ MESAJLAR
            Yapılan paylaşımlar AFAD tarafından yakından takip edilerek, ilgili kurtarma ekiplerine yönlendirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Depremin ilk anından itibaren bakanlığımız ve AFAD Başkanlık yetkililerinin olduğu iletişim grubu, sosyal medyada yardım çağrısı içeriklerini, kurumlara yazılan direk mesajlar da dahil olmak üzere toplayıp hızla ilgili bölgedeki arama kurtarma ekiplerine bildirmektedir" denildi. Emniyet Genel Müdürlüğü de adres ve konum belirtilmeden yardım çağrısında bulunan vatandaşların adres bilgilerinin ivedilikle tespit edilerek, ilgili birimlere aktarıldığını duyurdu.

            13 HESAP TESPİT EDİLDİ
            Emniyet Genel Müdürlüğü depremle ilgili provokatif paylaşımda bulunduğu değerlendirilen 13 hesap yöneticisinin tespit edildiğini bildirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise vatandaşlara "Afet bölgesinde yer alan AFAD İl Müdürlüklerinin irtibat numaralarına ilişkin dezenformatif içeriklerin yayıldığı tespit edilmiştir. Deprem anında yalnızca yetkili kurumlarımızın açıklamalarını takip edin. Panik yapmadan yalnızca 112'yi arayın" uyarısı yapıldı.
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            Depremin ardından yardıma koşarken onlar yağma yaptı!
            Haberler Güncel Son dakika: Türkiye Kahramanmaraş'taki depremin ardından yardıma koşarken onlar yağma yaptı!
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