Son dakika: Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalanların sosyal medyadan kahreden yardım çığlıkları: Ölüyorum!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 şehri etkileyen depremde enkaz altında kalanlar sosyal medya üzerinden yardım istedi. Sosyal medya kullanıcıları, göçük altında kalanların verdikleri adresleri yetkililere ulaştırabilmek için çok sayıda mesaj attı.
SOSYAL MEDYA PAYAŞIMIYLA HAYATA TUTUNDU
Depreme Malatya'daki evinde yakalanan 20 yaşındaki Boran Kubat ise enkaz altında sosyal medya paylaşımını görenler tarafından kurtarıldı.
Gece yattıktan sonra ilk depreme uykuda yakalandığını anlatan Kubat, dışarı çıktıktan bir süre sonra ikinci bir deprem olmayacağını düşündüğünü ve ailesiyle eve girdiklerini belirtti.
İkinci depreme yine evinde yakalandığını ve binanın yıkılmasıyla enkaz altında kaldığını anlatan Kubat, "Uykuda yakalandık iki depreme de. Birden salladı, gözümü açar açmaz kafamı eğdim. Baktım annem yanıma düştü, simsiyah bir alan oluştu gün ışığında. Ondan sonra telefonum yanıma düştü. Telefonuma sarıldım, hemen arkadaşlarımı aradım." dedi.