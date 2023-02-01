BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den babası Ali İhsan Destici son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde oturan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici, dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı.
Ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürülen baba Destici'nin kalp krizi geçirdiği belirlenirken, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Ali İhsan Destici'nin cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Gecek Mahallesi'ndeki evine getirildi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, evinin önünde taziyeleri kabul ederken, babasının araçtaki cenazesi başında dua etti.
"HOCAMIZI DA KAYBETTİK"
Babasının kendisi ve kardeşlerine ve arkadaşlarına hocalık yaptığını ifade eden Mustafa Destici, "Babam bana, kardeşlerine, pek çok arkadaşına, köy sakinlerine ve ilçede yaşayanlara hocalık yaptı. İlçemizde ve köyümüzde pek çok talebeleri vardı. Biz aynı zamanda hocamızı da kaybettik. Babam hayatını dümdüz, dosdoğru yaşamış bir insandı. Ben 5-6 yaşımdan itibaren hatırlıyorum. O yaşlarda tabii biraz daha böyle hayal meyal ama daha sonrasında berrak bir şekilde hatırlıyorum. 50 senesine şahitlik ettim. Elhamdülillah, hiçbir yanlışını görmedik. Hayatını inandığı gibi, emrolunduğu gibi, yüce Allah suresinde 'emrolunduğu gibi dosdoğru yaşayın' diyor. Babamız da emrolunduğu gibi dosdoğru hayatını yaşadı. Buradaki bütün köylülerimizde, arkadaşları da talebeleri de tanıyan herkes, onun şahididir" dedi.