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    • 01.02.2023 20:38
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    Atina 'ateşle' oynuyor! Sahil güvenlik botumuza gerçek mermilerle ateş açtılar: Yunan basınında 'Ege'de savaş' manşetleri

    Uluslararası hukuku tanımayıp adaları askeri yığınak haline getiren Yunanistan'ın Ege'de tansiyonu yükselten eylemleri hız kesmeden sürüyor. Karasularımızı ihlal eden LS-ELAKT dolu Yunan devriye botu, Türk Sahil Givenliği'ne gerçek mermilerle taciz ateşi açtı. Gelişmeyi manşetten duyuran Yunan medyası ise skandal bir algı operasyonuna soyundu. Sınır ihlali yapan Yunan kuvvetleri görmezden gelen Dimokratia Ege'deki krizin Yunanistan'ın soğukkanlılığı ve profesyonelliği sayesinde önlendiğini iddia etti. 5 Ocak 2023 günü yaşanan bu hadise 'Ege'de Savaş' manşeti ile duyuruldu. Takvim.com.tr detayları sizler için ele aldı.

    Ahmet Zeren
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Atina ’ateşle’ oynuyor!

    Ege ve Doğu Akdeniz'de maksimalist hayaller peşinde koşarak Türkiye'nin sabrını sınayan Yunanistan uslanmıyor.

    Silahlandırılmaması gereken adaları askeri yığınak haline getirerek uluslararası hukuku tanımayan Atina yönetiminin Ege'deki karasularımızda yürüttüğü provokatif eylemlere bugün bir yenisi daha eklendi.



    GERÇEK MERMİLERLE TACİZ ATEŞİ AÇTILAR
    Türk Sahil Güvenlik botu, ihlal yapan Yunan Sahil Güvenlik botunu uluslararası sulara kadar kovaladı. Bunun üzerine Yunan askerleri provokasyonun fitilini ateşledi ve Türk askerlerini kışkırtmak için gerçek mermilerle taciz ateşi açtı.

    Sahil Güvenlik botumuza ateş edenlerin ise LS-ELAKT devriye botu mürettebatı olduğu öğrenildi.


    Fotoğrafta: Yunan unsurlar Türk Sahil Güvenlik botuna ateş ediyor.

    O anlara dair görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Atina'ya büyük tepki gösterildi.




        YUNAN MEDYASINDAN SKANDAL ALGI OPERASYONU: EGE'DE 'SAVAŞ' MANŞETLERİ
        Gelişmeyi manşetten duyuran Yunan medyası skandal bir algı operasyonuna soyundu.

        Sınır ihlali yapan Yunan kuvvetleri görmezden gelen Dimokratia isimli medya kuruluşu, Türkiye'ye karalamaya yeltendi. Ege'deki krizin Yunanistan'ın soğukkanlılığı ve profesyonelliği sayesinde önlendiğini iddia etti.



        Oysa ki Ege'de başından bu yanan maksimalist hayallerle gerilimi artıran Atina yönetimiydi...

        Dimokratia, Türkiye ve Yunanistan unsurları arasında 5 Ocak 2023 günü yaşanan bu hadiseyi 'Ege'de Savaş' manşeti ile duyurdu.

        "EGE'DE SICAK OLAY, KURŞUNLAR..."
        Koutipandoras.gr uzantılı internet sitesi "Ege'de sıcak olay: Türk botunun tehlikeli manevraları ve sivil Sahil Güvenlik personelinin kurşunları" başlığıyla gelişmeyi okuyucularına aktardı.
            Bay Kemal’e saydırdı
            Haberler Güncel Atina 'ateşle' oynuyor! Sahil güvenlik botumuza gerçek mermilerle ateş açtılar: Yunan basınında 'Ege'de savaş' manşetleri
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