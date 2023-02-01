Atina 'ateşle' oynuyor! Sahil güvenlik botumuza gerçek mermilerle ateş açtılar: Yunan basınında 'Ege'de savaş' manşetleri

Ege ve Doğu Akdeniz'de maksimalist hayaller peşinde koşarak Türkiye'nin sabrını sınayan Yunanistan uslanmıyor.
Silahlandırılmaması gereken adaları askeri yığınak haline getirerek uluslararası hukuku tanımayan Atina yönetiminin Ege'deki karasularımızda yürüttüğü provokatif eylemlere bugün bir yenisi daha eklendi.
GERÇEK MERMİLERLE TACİZ ATEŞİ AÇTILAR
Türk Sahil Güvenlik botu, ihlal yapan Yunan Sahil Güvenlik botunu uluslararası sulara kadar kovaladı. Bunun üzerine Yunan askerleri provokasyonun fitilini ateşledi ve Türk askerlerini kışkırtmak için gerçek mermilerle taciz ateşi açtı.
Sahil Güvenlik botumuza ateş edenlerin ise LS-ELAKT devriye botu mürettebatı olduğu öğrenildi.
Fotoğrafta: Yunan unsurlar Türk Sahil Güvenlik botuna ateş ediyor.
O anlara dair görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Atina'ya büyük tepki gösterildi.