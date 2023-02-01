Atina 'ateşle' oynuyor! Sahil güvenlik botumuza gerçek mermilerle ateş açtılar: Yunan basınında 'Ege'de savaş' manşetleri





GERÇEK MERMİLERLE TACİZ ATEŞİ AÇTILAR

Türk Sahil Güvenlik botu, ihlal yapan Yunan Sahil Güvenlik botunu uluslararası sulara kadar kovaladı. Bunun üzerine Yunan askerleri provokasyonun fitilini ateşledi ve Türk askerlerini kışkırtmak için gerçek mermilerle taciz ateşi açtı.



Sahil Güvenlik botumuza ateş edenlerin ise LS-ELAKT devriye botu mürettebatı olduğu öğrenildi.