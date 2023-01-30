Kapana kısılan Kandil'den Avrupa'daki teröristlere peş peşe talimatlar: İhanetİ kıtalararasına taşıyacaklar

Avrupa kadrolarına, bu kurumlara baskı yapılabilmesi için kurumların rolü, misyonu, bağlı oldukları devlet veya kurumlar ile finansmanını sağlayanlar hakkında bilgi toplanması talimatı verildi.

İMRALI'YI ZİYARET PLANI

Örgüte destek veren Avrupalı parlamenter ve avukatların da 2023 yılında örgüt elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşebilmek için Türkiye'yi ziyaret etme planları olduğu öğrenildi.