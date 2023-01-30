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    • Güncel
    • 30.01.2023 13:33
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    • 30.01.2023 13:52
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    Kapana kısılan Kandil'den Avrupa'daki teröristlere peş peşe talimatlar: İhanetİ kıtalararasına taşıyacaklar

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlarla dağılma noktasına gelen PKK terör örgütü çaresizce çıkış yolu arıyor. MİT'in nokta operasyonlarının ardından telaşa kapılan örgütün elebaşları Avrupa'daki teröristlere Hindistan, Afrika ve ABD'ye yönelik çalışmalarını artırması talimatı verdi. Uluslararası organizyonlarda çalışmaların büyütülmesi talimatını veren Kandil'in, İsveç'ten Türkiye'ye gerçekleşen ilk iadenin ardından paniğe kapılan teröristleri bir arada tutma çabası gösterdiği öğrenildi.

    AJANSLAR
    Kandil’den örgütün Avrupa yapılanmasına uyarı

    Türkiye'nin düzenlediği sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla ağır kayıplar veren PKK/KCK'nın Kandil'deki sözde üst yönetimi, Avrupa alanındaki örgüt yapısını uyarırken; Hindistan, Afrika ve ABD'ye yönelik çalışma yapılması talimatı verdi.

    ULUSLARASI ÖRGÜTLERE BASKI
    PKK üst yönetimi ayrıca Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Uluslararası Af Örgütü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, CPT, OPCW, IPPNW gibi kurumların örgüt lehine kararlar alması için yapılan çalışmaların artırılmasını da istedi.

    Avrupa kadrolarına, bu kurumlara baskı yapılabilmesi için kurumların rolü, misyonu, bağlı oldukları devlet veya kurumlar ile finansmanını sağlayanlar hakkında bilgi toplanması talimatı verildi.

    İMRALI'YI ZİYARET PLANI
    Örgüte destek veren Avrupalı parlamenter ve avukatların da 2023 yılında örgüt elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşebilmek için Türkiye'yi ziyaret etme planları olduğu öğrenildi.

    İADE EDİLME KORKUSU
    Öte yandan, PKK ile iltisaklı şüphelileri Türkiye'ye iade edilme korkusu sardığı öğrenildi. 2 Aralık 2022'de İsveç'ten sınır dışı edilen Mahmut Tat'ın Türkiye'ye iade edilmesinin diğer örgüt mensuplarında çekincelere neden oldu belirtildi.

        MİT PKK'YA DA AĞIR DARBELER VURDU
        MİT son dönemde terör örgütü PKK'ya da ağır darbeler vurarak büyük operasyonlara imza attı.

        İşte MİT'in yakaladığı hainlerden bazıları;

        2 Haziran 2022 Süleymaniye
        PKK'nın sözde yöneticilerinden terörist Mehmet Doğan

        19 Haziran 2022 Süleymaniye
        PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli

        24 Haziran 2022 Süleymaniye
        PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist Delal Azizoğlu

        4 Temmuz 2022 Gara
        Sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi terörist Hanım Demir

        17 Temmuz 2022 Gara/ Duhok
        PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist İzzettin İnan

        22 Temmuz 2022 Suriye
        YPG'nin sözde Ortak Operasyon Odası Genel Komutanı terörist Selva Yusuf

        24 Temmuz 2022 Aynularab
        PKK-YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlusu terörist Şahin Tekintanğaç

        28 Temmuz 2022 Süleymaniye
        PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi terörist Hatice Hazer

        30 Temmuz 2022 Suriye
        Güngören saldırısının faillerinden PKK'lı terörist Nüsret Tebiş

            1 Ağustos 2022 Aynularab
            PKK-YPG'nin sözde PKK-YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi terörist Erhan Arman

            9 Ağustos 2022 Gara
            Sözde Gara lojistik sorumlusu terörist Azad Yandı

            12 Ağustos 2022 Kamışlı
            Terör örgütü PKK/PJAK'ın sözde komutanı terörist Yusif Mehmud Rebani

            16 Ağustos 2022 Kamışlı
            PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi terörist Muhsin Yağan

            31 Ağustos Gara
            PKK/KCK'nın sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan

            4 Eylül Sincar
            PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Darav Gevda' kod adlı Bedirhan Abi

            12 Eylül Erbil
            PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç

            18 Eylül Ayn İsa
            PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz

            23 Eylül Sınır hattı
            PKK/KCK'lı Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım

            26 Eylül
            PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol

            29 Eylül Afrin-Azez karayolu
            PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen

            28 Eylül Halep
            PKK/KCK'nın sözde orman yangını eylemleri sorumlusu Sabah Oğur

                6 Ekim Aynularap
                PKK/YPG'nin sözde Kobani sorumlusu Hasan Demertaş

                9 Ekim Gara
                PKK'nın Gara Sağlık Komitesi Sorumlusu Ökkeş Deveri

                10 Ekim Sincar
                PKK'nın sözde lojistik sorumlusu Çekdar Kaya

                21 Ekim Sincar
                PKK'nın sözde suikast birimi sorumlusu Burhan Piçak

                24 Ekim Suriye
                PKK/YPG'nin sözde Çavreş tugayı sabotaj taburu sorumlusu "Amed Dorşin" kod adlı terörist Eyyüp Yakut

                1 Kasım Suriye
                PKK'nın Sabotaj sorumlularından Ersin Şahin

                5 Kasım Suriye
                PKK-YPG'nin sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu "Serdem Pir-Serhat Harun" kod adlı Ersin Şahin

                30 Kasım Sincar
                PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi 'Kinda Maraş' kod adlı Fatma Onur

                5 Aralık Suriye
                PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa sorumlusu "Mizgin Kobani" kod isimli Silam Mislih

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                Haberler Güncel Kapana kısılan Kandil'den Avrupa'daki teröristlere peş peşe talimatlar: İhanetİ kıtalararasına taşıyacaklar
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