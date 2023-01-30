Kapana kısılan Kandil'den Avrupa'daki teröristlere peş peşe talimatlar: İhanetİ kıtalararasına taşıyacaklar

Türkiye'nin düzenlediği sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla ağır kayıplar veren PKK/KCK'nın Kandil'deki sözde üst yönetimi, Avrupa alanındaki örgüt yapısını uyarırken; Hindistan, Afrika ve ABD'ye yönelik çalışma yapılması talimatı verdi.
ULUSLARASI ÖRGÜTLERE BASKI
PKK üst yönetimi ayrıca Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Uluslararası Af Örgütü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, CPT, OPCW, IPPNW gibi kurumların örgüt lehine kararlar alması için yapılan çalışmaların artırılmasını da istedi.
Avrupa kadrolarına, bu kurumlara baskı yapılabilmesi için kurumların rolü, misyonu, bağlı oldukları devlet veya kurumlar ile finansmanını sağlayanlar hakkında bilgi toplanması talimatı verildi.
İMRALI'YI ZİYARET PLANI
Örgüte destek veren Avrupalı parlamenter ve avukatların da 2023 yılında örgüt elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşebilmek için Türkiye'yi ziyaret etme planları olduğu öğrenildi.
İADE EDİLME KORKUSU
Öte yandan, PKK ile iltisaklı şüphelileri Türkiye'ye iade edilme korkusu sardığı öğrenildi. 2 Aralık 2022'de İsveç'ten sınır dışı edilen Mahmut Tat'ın Türkiye'ye iade edilmesinin diğer örgüt mensuplarında çekincelere neden oldu belirtildi.