CHP'li Şenal Sarıhan başörtüsüne anayasal güvence getiren teklifi terörle ilişkilendirdi! Cumhuriyet'ten 28 Şubat manşeti: "Teröre fırsat doğar"

"İKİNCİ MADDEYE RET VERDİKLERİ ORTAYA ÇIKMASIN DİYE SALONDAN SIVIŞTILAR"

Tekliflerinin kabul edilmemesini bahane eden CHP ve İyi Parti Komisyon görüşmelerini terk etti. 6'lı masanın ortaklarının Komisyon görüşmelerini terk etmelerinin sebebi ise aile birliğini koruyan ikinci madde olduğu ortaya çıktı. Sapkın LGBT'lilerin tepkisini çekmek istemeyen iki partinin görüşmeden kaçtıklarını belirten MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, "İkinci maddeye ret verdikleri ortaya çıkmasın diye salondan sıvıştılar" dedi.

İnsanların başını örtmesi ya da kıyafeti sebebiyle eğitim hakkından, kamu hizmetlerinden yararlanamadığını anlatan Yıldız, bunun insan haklarına, medeni dünyaya yakışmayan davranışlar olduğunu kaydetti.

Tercih yapan nice kadının hayalinden, istikbalinden olduğunu vurgulayan Yıldız, "Şimdi bir yasak yok, doğru, ama 2012'ye kadar bu yasağın etkilerini gördük. Keyfiliklerle, yönetmeliklerle, idari kararlarla buraya geldik. Bir temel hak olan inanma hakkını anayasanın koruması altına almaktan niçin beri duralım, niçin karşı çıkalım. Dini inancı sebebiyle başını örtmenin sakıncasını bana anlatacak, beni ikna edecek bir arkadaşımız var mı?" diye konuştu.