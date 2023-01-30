CHP'li Şenal Sarıhan başörtüsüne anayasal güvence getiren teklifi terörle ilişkilendirdi! Cumhuriyet'ten 28 Şubat manşeti: "Teröre fırsat doğar"

Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda 24 Ocak'ta kabul edildi. Teklifin Mart ayı başında Meclis Genel Kurulu'na gelmesi beklenirken CHP yandaşı çukur medyasının başı Cumhuriyet gazetesinde yer alan skandal bir haberde 28 Şubat zihniyetinin hala devam ettiği görüldü.
CHP'nin eski vekillerinden 29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Şenal Sarıhan, Cumhuriyet muhabiri İklim Öngel, "Toplum güvenliği ve yaşam hakkı için sıkıntı yaratacak bir durum mu, terör örgütleri bunu kullanabilir mi?" sorusuyla düzenlemeyi terörle ilişkilendirmeye çalıştı.
SKANDAL MANŞET
28 Şubat'ta Müslümanları terörist gibi gösteren medyayı hatırlatan gazete haberi, "Şenal Sarıhan başörtüsünü anayasa güvencesine alan teklifteki tehlikeye dikkat çekti: 'Teröre fırsat doğar" gibi skandal bir skandal bir başlıkla duyurdu.
Terör örgütü PKK üyelerinin emniyet güçlerinden sıkça kaçmak için kullandığı yöntemi tarif ederek nefret kusan Sarıhan, "Terör örgütleri, uyuşturucu kaçakçıları rahatça kullanır. Suç aletini saklamak isteyen kötü niyetliler bundan yararlanır. Bir suçun saklanması veya gizlenmesi anlamında bir erkek de kadınmış gibi çarşaf giyebilir. Suçlu tespit edilemez. İran'da dahi bu tür aramalarda kadınların arandığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.