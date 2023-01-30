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    • 30.01.2023 13:51
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    CHP'li Şenal Sarıhan başörtüsüne anayasal güvence getiren teklifi terörle ilişkilendirdi! Cumhuriyet'ten 28 Şubat manşeti: "Teröre fırsat doğar"

    CHP yandaşı çukur medyasının başı Cumhuriyet gazetesinde yer alan skandal bir haberde 28 Şubat zihniyetinin hala devam ettiği görüldü. Gazeteye konuşan CHP'nin eski vekillerinden 29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Şenal Sarıhan, başörtüsü düzenlemesini terörle ilişkilendirmeye çalıştı. CHP'nin 6'lı masadaki gizli ortağı HDPKK'ya destek verenlerin kullandığı etek giyip terör eylemine katılmayı başörtüsü düzenlemesi ile ilişkilendirmeye çalışan Sarıhan, "Suç aletini saklamak isteyen kötü niyetliler bundan yararlanır. Bir suçun saklanması veya gizlenmesi anlamında bir erkek de kadınmış gibi çarşaf giyebilir." dedi.

    takvim.com.tr
    Cumhuriyet’ten 28 Şubat manşeti: Teröre fırsat doğar

    Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda 24 Ocak'ta kabul edildi. Teklifin Mart ayı başında Meclis Genel Kurulu'na gelmesi beklenirken CHP yandaşı çukur medyasının başı Cumhuriyet gazetesinde yer alan skandal bir haberde 28 Şubat zihniyetinin hala devam ettiği görüldü.

    CHP'nin eski vekillerinden 29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Şenal Sarıhan, Cumhuriyet muhabiri İklim Öngel, "Toplum güvenliği ve yaşam hakkı için sıkıntı yaratacak bir durum mu, terör örgütleri bunu kullanabilir mi?" sorusuyla düzenlemeyi terörle ilişkilendirmeye çalıştı.


    SKANDAL MANŞET
    28 Şubat'ta Müslümanları terörist gibi gösteren medyayı hatırlatan gazete haberi, "Şenal Sarıhan başörtüsünü anayasa güvencesine alan teklifteki tehlikeye dikkat çekti: 'Teröre fırsat doğar" gibi skandal bir skandal bir başlıkla duyurdu.



    Terör örgütü PKK üyelerinin emniyet güçlerinden sıkça kaçmak için kullandığı yöntemi tarif ederek nefret kusan Sarıhan, "Terör örgütleri, uyuşturucu kaçakçıları rahatça kullanır. Suç aletini saklamak isteyen kötü niyetliler bundan yararlanır. Bir suçun saklanması veya gizlenmesi anlamında bir erkek de kadınmış gibi çarşaf giyebilir. Suçlu tespit edilemez. İran'da dahi bu tür aramalarda kadınların arandığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Daha önce terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin sözcülüğün yaptığı halde düzenlemeyi terörle ilişkilendirmeye çalışan gazetenin provokatör muhabiri, Sarıhan'a "Terör örgütlerine eylem yapabilmeleri için fırsat hatta kolaylık mı sağlıyor yani?" sorusunu yöneltti. Skandal açıklamalarına devam Sarıhan, "Açıkça böyledir. Bu kasıt belki yok ama yasa koyucunun, öneride bulunan devlet yetkililerinin bunu göz önünde bulundurmaları gerekir." diyerek teklifi getiren AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı tehdit etmeye kalktı.

        Başörtüsü düzenlemesiyle ilgili Müslümanları hedef alarak nefret kusan Sarıhan, "Temel hak ve özgürlüklerin kullanılması, başın örtülü veya açık olması koşuluna bağlanamaz. Bu teklif özgürlükleri kısıtlıyor. Dini tercihi sebebiyle kadınlar çarşaf giyecek. Çarşaflı bir kadının herhangi bir suç iddiasıyla üstünün aranması söz konusu olduğunda "Dini inancım nedeniyle böyle giyiniyorum, üzerimi arayamazsınız, anayasa bana bu hakkı veriyor" diyecek. Hiçbir temel hak ve özgürlük sınırsız değildir." diyerek özgürlükler konusunda CHP'nin yıllardır değişmeyen zihniyetini bir kez daha ortaya koydu.

        SARIHAN'IN BAHSETTİĞ TAKTİKLERİ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK UYGULUYOR
        Bilindiği gibi Sarıhan'ın sözünü ettiği etek giyerek toplumda bozgunculuk çıkarma, terör eylemlerinde kamufle olma gibi taktikleri terör örgütü PKK kullanıyor. Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin de CHP ile sürekli dirsek temasında olduğu, partinin içinde HDP'yi açıkça destekleyen isimler olduğu da biliniyor.

        24 OCAK'TA KOMİSYONDA KABUL EDİLMİŞTİ
        TBMM Anayasa Komisyonunda, başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri 24 Ocak'ta gerçekleştirilmişit.

        CHP VE İYİ PARTİ ÜYELERİ KOMİSYONDAN SIVIŞTI | VİDEO İZLE



        CHP VE İYİ PARTİ'NİN "İNANCI GEREĞİ" İFADESİ ÇIKARILSIN TEKLİFİ REDDEDİLDİ
        Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişikliği teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi. Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmelerde İYİ Parti ve CHP milletvekilleri, teklifin, başörtüsüne yönelik olan ilk maddesinde ortak değişiklik önergesi vererek, metinden "dini inancı sebebiyle" ifadelerinin çıkarılmasını talep etti. CHP ve İYİ Parti tarafından yapılan, başörtüsü ile ilgili değişiklik önergesi reddedildi.

            "İKİNCİ MADDEYE RET VERDİKLERİ ORTAYA ÇIKMASIN DİYE SALONDAN SIVIŞTILAR"
            Tekliflerinin kabul edilmemesini bahane eden CHP ve İyi Parti Komisyon görüşmelerini terk etti. 6'lı masanın ortaklarının Komisyon görüşmelerini terk etmelerinin sebebi ise aile birliğini koruyan ikinci madde olduğu ortaya çıktı. Sapkın LGBT'lilerin tepkisini çekmek istemeyen iki partinin görüşmeden kaçtıklarını belirten MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, "İkinci maddeye ret verdikleri ortaya çıkmasın diye salondan sıvıştılar" dedi.

            İnsanların başını örtmesi ya da kıyafeti sebebiyle eğitim hakkından, kamu hizmetlerinden yararlanamadığını anlatan Yıldız, bunun insan haklarına, medeni dünyaya yakışmayan davranışlar olduğunu kaydetti.

            Tercih yapan nice kadının hayalinden, istikbalinden olduğunu vurgulayan Yıldız, "Şimdi bir yasak yok, doğru, ama 2012'ye kadar bu yasağın etkilerini gördük. Keyfiliklerle, yönetmeliklerle, idari kararlarla buraya geldik. Bir temel hak olan inanma hakkını anayasanın koruması altına almaktan niçin beri duralım, niçin karşı çıkalım. Dini inancı sebebiyle başını örtmenin sakıncasını bana anlatacak, beni ikna edecek bir arkadaşımız var mı?" diye konuştu.

            "KURGU VE TİYATRO" ELEŞTİRİSİ
            AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP ve İYİ Parti'nin komisyon üyesi olan ve olmayan milletvekilleriyle komisyondan ayrıldığını ifade ederek, emir ve talimatla hareket ettiklerini söyledi.

            Bir kurgu ve tiyatroya şahit olduklarını ifade eden Akbaşoğlu, 337 milletvekilinin vermiş olduğu teklifin birinci maddesini okudu.

            Teklife göre, her ne sebeple olursa olsun başını örten veya açan kişinin her türlü temel hak ve özgürlüklerini kullanma ehliyetine sahip olduğunu ve kısıtlamaya tabi tutulamayacağını vurgulayan Akbaşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

            "CHP ve İYİ Parti'nin, müştereken vermiş olduğu önerge çerçevesinde, güya ortaya koymaya çalıştıkları hususların hepsini bu bizim teklifimizin birinci fıkrası zaten teminat altına alıyor. Bu konuda istismarlara hiçbir şekilde kapı aralamıyor. İki partinin temsilcilerinin şu tavır ikircikli bir tavırdır, samimiyetsiz bir tavırdır; aslında siyasi istismar tavrıdır. Net şekilde ortaya çıkmıştır. Ailenin ve evlilik birliğinin teminat altına alınması, çocukların üstün yararının gözetilmesi gerektiğine dair 41'inci madde ile ilgili de gündem olmasın diye kaçıp sıvışmak için gittikleri nettir. Bir siyasi atraksiyon ve operasyon içindedirler."

            Akbaşoğlu, bu konuyu siyasi istismar meselesi yapanların da İYİ Parti ve CHP olduğunu ifade etti.

            MHP'li Feti Yıldız da CHP ve İYİ Parti milletvekillerine konuşmaları için istedikleri kadar süre tanındığını ancak söyleyecekleri fazla bir şey bulunmadığını belirterek, "Bir cümle üzerine, bir kelime üzerine kurgulanmış bir tertip. İkinci maddeye geçildiğinde salonu terk edeceklerini biliyorduk. Öyle bir hazırlıkları vardı. Başka türlü bir davranış bekleyemezdik. Anlattıklarının hiçbir mantığı olmadığını uzun uzun anlatmaya gerek yok. Elbette başörtüsü dini inanç gereğidir. Dini inanç gereğinin çıkarılmasının herhangi bir noktasında MHP yoktur." dedi.

            Daha sonra, teklifin "evlilik birliğinin" tanımlandığı maddesi üzerinde müzakereye geçildi. Maddelerin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yapılan oylamada teklif komisyonda kabul edildi.

            TARİH BELLİ OLDU
            Komisyon'da kabul edilen teklifin Mart ayı başında Genel Kurul'da oylanması bekleniyor.

            24'ÜNCÜ VE 41'İNCİ MADDEDE DEĞİŞİKLİK
            Teklifle Anayasa'nın 24'üncü maddesine, başörtüsüne anayasal güvence getiren hükümler ekleniyor. Buna göre, temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanılması, hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamayacak.

            Hiçbir kadın; dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim ve öğrenim, çalışma, seçme, seçilme, siyasi faaliyette bulunma, kamu hizmetlerine girme ile diğer herhangi bir temel hak ve hürriyeti kullanmaktan ya da kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmaktan hiçbir surette yoksun bırakılamayacak, bu nedenle kınanamayacak, suçlanamayacak ve herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulamayacak.

            Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda devlet, ancak dini inancı sebebiyle kadının başını örtmesini ve tercih ettiği kıyafetini, hiçbir surette engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alabilecek.

            EVLİLİK BİRLİĞİ
            Anayasa'nın 41'inci maddesinin, "Ailenin korunması ve çocuk hakları" şeklindeki birinci kenar başlığı, "Ailenin korunması, evlilik birliği ve çocuk hakları" olarak değiştiriliyor.

            Ailenin toplumun temeli olduğunu düzenleyen maddeye, evlilik birliği şartı da ekleniyor. Teklif, evlilik birliğini, "Ancak kadın ile erkeğin evlenmesi ile kurulabilir" şeklinde yeniden tanımlıyor.

                MUHALEFET İPE UN SERECEKTİ
                60 yıllık mağduriyete son veren anayasa değişikliğinin görüşmeleri geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Muhalefet ise "örtülü" bir oyunla "evet" der gibi görünüp yine ipe un sermeye hazırlanıyordu. Başörtüsü konusunda "varız" deyip aileyi koruyacak ve LGBT sapkınlığını durduracak olan düzenlemeye 'yok' çekmek üzerine bir oyun kurgulamıştı.

                HDP, Anayasa Komisyonu'nun ilk günlerde yaptığı toplantılara katılmadı. Görüşmelerin başladığı günlerde iki gün üst üste toplantılar yapan CHP ve İYİ Parti'nin yönetici ve komisyon üyeleri ise toplantıya ilerleyen günlerde katıldı.

                CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "Keşke 2008'de Anayasa Mahkemesi'ne gitmeseydik, bu tutumlar ne yazık ki size hak etmediğiniz 12 yıllık ilave iktidar verdi" diyerek günah çıkarmıştı.

                Tezcan'ın yanı sıra komisyonda söz alan CHP'liler, başörtüsü ile ilgili bir değişiklik yapılmasına sıcak baktıklarını, ancak teklifin bazı bölümlerinin değiştirilmesine ilişkin bir önerge hazırladıkları mesajı vermişti. İYİ Parti Grup başkanvekili Erhan Usta, "Bu meseleyi çözme niyetindeyseniz İYİ Parti ve CHP olarak biz varız, çalışmamız burada, biz buradayız" demişti.

                CHP ve İyi Partililer komisyonda destek mesajları verirken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Parlamento'da düzenlediği basın toplantısında oynanan oyunu gözler önüne sermişti. Özkoç, İYİ Parti'nin başörtüsü ile ilgili anayasa değişiklik önergesi hazırladığının hatırlatılması üzerine, "Bu, İYİ Parti'nin değil, 6'lı masanın teklifidir" demişti.

                Özkoç, "Sizin teklifiniz kabul edilmezse tavrınız ne olur" sorusuna, "Teklifimizin arkasındayız" diyerek önümüzdeki günlerde nasıl ipe un sereceklerinin de mesajını vermişti.

                    ARALARINDA ANLAŞAMADILAR
                    Özkoç, 6'lı masanın metninden bahsetse de henüz böyle bir metin ne komisyona ne de AK Parti'ye sunuldu. 6'lı masada içerik ile ilgili görüş ayrılıklarının aşılamadığı konuşuluyor.

                    LGBT'Yİ KORUMAK İÇİN AİLE DÜZENLEMESİNE DESTEK YOK
                    CHP ve İYİ Parti, komisyondaki görüşmeler sırasında aileye ilişkin düzenlemeye gerek olmadığını ifade etmişti.

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                    Haberler Güncel CHP'li Şenal Sarıhan başörtüsüne anayasal güvence getiren teklifi terörle ilişkilendirdi! Cumhuriyet'ten 28 Şubat manşeti: "Teröre fırsat doğar"
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