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    • 29.01.2023 01:20
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    Başkan Erdoğan'dan Denizli'deki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar | 18 milyar lira değerindeki 232 tesis hizmete girdi

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli Çevre Yolu 2. Kısım ve Honaz Tüneli, TOKİ 1449 Konut 50 Dükkan, Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Aday çıkaramadığı için kendisinin adaylığını hedef alan 6'lı masaya sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Masayı kurdular ama aday çıkaramadılar. Baktılar aday çıkaramıyorlar bize çamur atmaya başladılar. Kendi sünepeliklerinin üstünü örtmek için şimdi istikameti başka tarafa çevirdiler." dedi. Slogan hırsızlığı yapan CHP'yi hedef alan Erdoğan, "Rahmetli Menderes bu sözü onların ağababalarına karşı söyleyerek milletin gönlüne girmişti. Menderes tek parti faşizmine yeter demişti. Aynı faşizmi hortlatmaya çalışanlara yeter diyoruz." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Hizmet siyasetinden Denizli’ye 232 imza

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dün sivil ve askeri vesayet düzenine, darbe ve terör ihanetlerine nasıl son verdiysek 14 Mayıs'ta masa vesayetini sandığa gömecek, ülkemizi uzaktan yönetme hevesinde olanları hüsrana uğratacağız." dedi.

    Erdoğan, Denizli Çevre Yolu 2. Kısım ve Honaz Tüneli, TOKİ 1449 Konut 50 Dükkan, Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 6'LI MASA VE CHP'YE SERT TEPKİ | VİDEO İZLE

    Buradaki konuşmasına vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan, yaklaşık 3,5 yıllık bir aranın, hasretin ardından bir kez daha Denizli'de olduğunu söyledi.

    "Denizli'yi özlemişiz ama yol boyu baktım ki Denizli de bizi özlemiş. Şehre ayak bastığımız andan itibaren gösterdiğiniz muhabbet, sizlerin de bizi özlediğini gösteriyor." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

    "Denizli'ye son gelişimde sizlerle sohbet ederken, Pensilvanya ve Kandil destekli dörtlü çeteden bahsetmiştik. Baktılar 4 yetmiyor, sayıyı 6'ya çıkartıp, bir masa kurdular. Masayı kurdular ama masadan bir türlü aday çıkartamadılar. Baktılar kendileri masadan aday çıkartamıyor, bu defa bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar. Halbuki biz, aylardır 'Siyaset er meydanıdır, biz adayız, karşımıza kimi çıkartacaksanız çıkartın, söyleyin de milletin huzurunda, er meydanında yarışalım.' dedik. Bir yılda, bir aday çıkartmayı beceremeyenler, kendi sünepeliklerinin üzerini örtmek için şimdi istikameti başka tarafa çevirdiler. Bunca zamandır bizim adaylığımıza karşı çıkmak akıllarına gelmemiş, hep seçim sandığını işaret etmişlerdi. 4,5 yıldır Cumhurbaşkanı'yız, öncesi var, aklınız neredeydi? Niye şimdiye kadar bunları söylemediniz? Milletimizin takdiriyle 2017 yılında kabul edilen Anayasa değişikliği en küçük bir tereddüde, en küçük bir tartışmaya mahal vermeyecek kadar açıktır. Türkiye, 2018 seçimleri ile birlikte yeni bir yönetim sistemine geçti. Yani bu bakımdan kronometreyi sıfırladı. Aklen de hukuken de fiilen de 2018'de seçilen Cumhurbaşkanı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanıdır."

    Siyasi gelenekte kabul gören bir kavram olduğu için yeni sistemdeki devlet başkanının sıfatını "Cumhurbaşkanı" olarak muhafaza ettiklerini belirten Erdoğan, "Zaten bugüne kadar da 3-5 medya şovmeni hariç, yeni yönetim sisteminin ilk cumhurbaşkanı olduğumuza dair hiçbir itiraz yapamadılar." diye konuştu.

    "KORKMALARINA HİÇ GEREK YOK"
    "Altılı masadakiler 1 yıl sonra nasıl olduysa bir anda aydınlanma yaşamışlar. Şimdiden seçim günü ile ilgili kaos senaryolarına sarılmaları, kaybetme korkusunun bir kez daha yüreklerini sardığını gösteriyor." diyen Erdoğan, şunları ifade etti:

    "Halbuki korkmalarına hiç gerek yok. Biz, milli iradenin üstünlüğü dışında bir yol ve yöntem kabul etmediğimiz için bugüne kadar tüm rakiplerimizi sandıkta yendik. Hazır mısınız? 14 Mayıs'ta da zaferi sandıktan çıkarmaya hazır mıyız? Tabii tarihleri vesayetle, darbeyle, krizle, ayak oyunlarıyla dolu olanlar, milli iradenin gücüne akıl erdirmekte zorlanıyor. Bir de utanmadan çıkıp, partilerinin binasına ne yaptılar? 'Yeter söz milletindir' afişi astılar. Rahmetli Menderes, bu sözü onların ağa babalarına karşı söyleyerek, milletin gönlüne girmiştir. Menderes, dün tek parti faşizmine 'yeter' demişti. Biz de bugün, küresel vesayet odaklarının desteğiyle aynı faşizmi tekrar hortlatma peşinde koşanlara 'yeter' diyoruz. Menderes, dün milli iradeyi hiçe sayarak masa başında ülkenin siyasi ve ekonomik kaynaklarının sömürülmesine, baskı ve zulüm düzenine ne demişti? 'Yeter' demişti. Biz de bugün milli iradenin tercihleri yerine altılı masada çevrilen dış destekli film, fırıldaklarla siyaset mühendisliğine soyunanlara 'yeter' diyoruz."

    Milletin iradesinden umudu kesenlerin masanın iradesinden medet umduğuna işaret eden Erdoğan, "Zavallılar, ne olacak sizin haliniz? Yazık, hem de çok yazık." dedi.

        "BAKALIM MİLLİ İRADENİN GÜCÜNÜN KARŞISINDA BUNLAR NE İFADE EDECEK"
        Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Dün sivil ve askeri vesayet düzenine, darbe ve terör ihanetlerine nasıl son verdiysek 14 Mayıs'ta masa vesayetini sandığa gömecek, ülkemizi uzaktan yönetme hevesinde olanları hüsrana uğratacağız. Altılı masanın etrafında yer alanların hepsini toplayın, üstüne PKK'sından FETÖ'süne tüm terör örgütlerinin gizli, açık uzantılarını koyun, yetmezse buna küresel medyasından eski istihbaratçı ve siyasetçi bozuntularına kadar emperyalistlerin sözcülerini de ekleyin, daha da eksik kalırsa paşa gönlünüz kimi istiyorsa onu da ekleyin, bakalım hepsi birden milli iradenin gücünün karşısında bunlar ne ifade edecek. Bunların tamamı bir araya gelse, geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin Türkiye Yüzyılı vizyonunun yanında ne ifade eder? Hiç."

        Başkan Erdoğan, tören alanına gelirken, yol boyu Denizlilerin kendini karşıladığını belirterek yol boyu olanlar hariç meydana gelenlerin resmi rakamının 80 bin olduğunu söyledi.

        BIRAKIN TEK PARTİ FAŞİZMİ ÖZENTİSİ DALAVERELERİ DE SANDIĞA GELİN
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, altılı masaya çağrıda bulunarak, "Bırakın bu eski Türkiye oyunlarını da meydana çıkın, zaman kaybediyorsunuz. Bırakın tek parti faşizmi özentisi dalavereleri de sandığa gelin. Küresel emperyalizmin vesayet aracı olma hevesinden vazgeçin de millete gidin." dedi.

        Altılı masaya eleştiriler yönelten Erdoğan, "İstiklal ve istikbal mücadelemizde Türkiye Yüzyılı iradesinin karşısında, rakamın soluna konan sıfırlar gibidir bunlar. Hiçbiri de karşımızdaki altılı masanın kifayetsizliğini, beceriksizliğini, içi boş tenekeden ibaret olduğu gerçeğini değiştirmeye kafi gelmez. Bırakın bu eski Türkiye oyunlarını da meydana çıkın. Zaman kaybediyorsunuz. Bırakın bu tek parti faşizmi özentisini, dalavereleri de sandığa gelin. Küresel emperyalizmin vesayet aracı olma hevesinden vazgeçin de millete gidin." değerlendirmesini yaptı.

        Muhalefetin, Meclis'i kilitlemeye, devre dışı bırakmaya çalıştığını ancak başaramadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

        "FETÖ'cülerin kumpaslarına alet oldunuz başaramadınız. PKK'nın çukur eylemlerine umut bağladınız hüsrana uğradınız. Güney sınırlarımızdaki karmaşadan 'bir şey çıkar mı?' diye beklediniz o da olmadı. En son ekonomik tetikçilerin faiz-kur-enflasyon operasyonlarından medet umdunuz, hamdolsun bu badireyi de atlattık. Amerikası'ndan Avrupası'na kadar ülkemizin siyasi ve ekonomik etki alanını genişletmesinden rahatsızlık duyanların gözlerine bakıyorsunuz ama oradan da bir şey bulamıyorsunuz. Tüm bu süreçte bakmadıkları tek yer milletin gönlüydü, milletin gözüydü, milletin beklentisiydi, milletin talepleriydi. Biz hep milletimizle birlikte yol yürüdük. En sıkıntılı anlarda bile milli iradenin gücünün üzerinde güç tanımadığımızı söyledik. Derdimizi sadece milletimize anlattık, desteği sadece milletimizden istedik. Ülkemiz yeni bir süreç, yeni bir seçime doğru giderken biz bir yandan devlet işini yürüttük bir yandan da şehir şehir dolaşıyoruz, milletimizle dertleşiyoruz, kucaklaşıyoruz. Onların bir yuvarlak masanın etrafında dönüp durdukları son bir yılda biz ne yaptık biliyor musunuz? 49 il ziyareti yaparak ülkemizin yarısından fazlasını gezdik. Bununla kalmadık. 27 yurt dışı ziyaretiyle ülkemizin hak ve çıkarlarını dünyanın dört bir yanında savunan programlar gerçekleştirdik. Biz Türkiye'yi dört dolandık, dünyayı dört dolandık. Onlar bir masanın çevresinde tur atmanın ötesine geçemediler."

        "DEDİK Kİ BUNLARA TÜM BU ZIRVALARI BIRAKIN"
        Başkan Erdoğan, dün Bilecik'te olduğunu hatırlatarak, "Baktım Bilecik de gümbür gümbür geliyor. Çıkmışlar bir de 'biz altı kişi bir cumhurbaşkanını yöneteceğiz. O da ülkeyi yönetecek.' diye kabahatleriyle övünüyorlar. 'Türkiye'yi milli irade yerine kendi vesayet düzenimizle yönetmek istiyoruz.' dediler. Dedik ki bunlara tüm bu zırvaları bırakın. Denizli'ye bakın, şu anda sadece bu meydanda 80 bin kişi var. İşte tüm bu zırvalara, tüm bu ihtiras fırtınalarına karşı ne diyoruz? 'Yeter' diyoruz. Sözün de kararın da geleceğin de millete ait olduğunu söylüyorum." diye konuştu.

        Erdoğan, alandakilere, "Denizli'den öyle bir ses verin ki altında ve üstündekiyle masadakilerin kulakları çınlasın. Denizli, bu vesayet heveslisi muhterislere 14 Mayıs'ta bir kez daha 'Yeter' diyor muyuz? Denizli, ülkemize diz çöktürmek için yanıp tutuşan küresel vesayetçilere ve onların içerideki maşalarına 14 Mayıs'ta bir kez daha 'Yeter söz milletindir.' diyor muyuz? Denizli, 14 Mayıs'ta 'Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir.' diyerek Türkiye Yüzyılını birlikte inşa ediyor muyuz? Denizli, güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu 14 Mayıs'ta bir kez daha açıyor muyuz? Denizli, Cumhuriyetimizin yeni asrını, bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak hep birlikte Türkiye olarak kucaklamaya hazır mıyız?" diye seslendi.

        Alandakilerin hep bir ağızdan "Evet" karşılığını vermesinin ardından Erdoğan, "Rabbim hepinizden razı olsun." dedi.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını, her şehir gibi Denizli'nin de bu eser ve hizmet siyasetinin en yakın şahidi olduğunu belirterek, son 20 yılda Denizli'ye 35 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptıklarını aktardı.

        "İCRAATTAN BAHSEDİYORUM, BAY KEMAL SEN NE ANLATACAKSIN?"
        Denizli'ye, 4 bin 264 yeni derslik inşa ettiklerini, toplam 8 bin 104 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtıklarını, 53 spor tesisi kazandırdıklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

        "İcraattan bahsediyorum. Laf değil, icraat. Bay Kemal sen ne anlatacaksın Denizli'ye? Söyleyeceğin bir şey var mı? Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 3 milyar lira tutarında kaynakla destek olduk. Sağlıkta 14'ü hastane olmak üzere 38 sağlık tesisini hizmete aldık. Yatak sayısı bin olan Şehir Hastanemizin şu anda yapımı devam ediyor. Çevre ve Şehircilik'te TOKİ vasıtasıyla 11 bin 649 konut inşa ettik. Şimdi de Denizli'de İlk Evim Projemizle 3 bin 150 konut daha inşa edecek, İlk Arsam Projemizle 16 bin altyapılı arsa verecek, İlk İşyerim Projemizle esnafımıza 300 iş yeri yapacağız. Şehrimizde 5 bin 960 riskli yapının kentsel dönüşümünü gerçekleştirdik. Daha önce hiç olmayan 42 atık su arıtma tesisi yaparak belediye nüfusunun yüzde 90'ından fazlasına hizmet verir hale getirdik."

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE

        Denizli'de 6 millet bahçesi projesinin birinin tamamlandığını, 3'ünün inşasının sürdüğünü, 2'siyle ilgili çalışmalara da yakında başlanacağını bildiren Erdoğan, "65 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu toplam 442 kilometreye çıkardık. Aydın-Denizli-Antalya Otoyolunu da inşallah seneye tamamlıyoruz. Ankara- İzmir Yüksek Hızlı Tren Projemiz kapsamında planladığımız Selçuk-Ortaklar hattının yapımına yakında başlıyoruz. Yeni bir terminal binası yaparak Çardak Havalimanı'mızı büyüttük." dedi.

        Erdoğan, Denizli'ye ayrıca 18 baraj, bir içme suyu tesisi, 75 sulama tesisi, 6 arazi toplulaştırma, 91 taşkın koruma tesisi, 10 gölet, 3 yer altı depolama tesisi ve 11 hidroelektrik santrali tesisini inşa ettiklerini söyledi.

            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tamamladıkları projelerle Denizli'de 881 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını belirterek, yapımı devam eden 9 tesisle, 95 bin dekar araziyi suyla buluşturacaklarını kaydetti.

            Erdoğan, "Çiftçilerimize 3,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide Denizli Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni, bir teknopark, 15 araştırma geliştirme merkezi ve 12 tasarım merkezi kurduk. Denizlili iş insanlarımıza, yaklaşık 4 milyar lira tutarında prim teşviki verdik." diye konuştu.

            Denizli'nin 14 ilçesine de doğal gaz arzını sağladıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

            "Bugün de şehrimize kazandırdığımız güncel bedeliyle 18 milyar lirayı bulan, 232 ayrı yatırımın resmi açılışını buradan gerçekleştireceğiz. Eğitimde, anaokulundan liseye, bilim merkezinden sınav merkezine, 25 ayrı yatırımı resmen hizmete açıyoruz. Pamukkale Üniversitemizin fizik tedavi hastanesi ve diğer yatırımlarının resmi açılışını da buradan yapıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 2 bin 796 kişilik Pamukkale Öğrenci Yurdu ile Buldan Gençlik Merkezi'ni hizmete alıyoruz. Sağlıkta, Merkez Halk Sağlığı Laboratuvarı ile aile sağlığı merkezlerinin açılışını yapıyoruz. Ulaştırmada, şehrimiz için önemli bir yatırım olan 3 milyar 400 milyon liralık maliyetle tamamladığımız Denizli Çevreyolu'nun 14 kilometrelik ikinci etabı ile 2 bin 640 metrelik Honaz Tüneli'ni hizmete açıyoruz. Böylece günde 30 bin aracın geçtiği Denizli şehir içi trafiğine rahat bir nefes aldırıyoruz. Bu tür yatırımlarla yolculuk sürelerinin kısalması, konforun ve güvenliğin artması, Denizli'mizin sanayisine, ticaretine, turizmine önemli katkılar sağlayacaktır."

            Erdoğan, TOKİ'nin yaptığı Kayaköy'deki 1173 konutu, 50 dükkanı ve diğer altyapı yatırımlarını ayrıca Tilkilik'teki 118 konut ile İnceler'deki 158 konutu resmen hizmete açacaklarını belirtti.

            İller Bankası'nın 2 milyar liraya yakın finansmanıyla hayata geçirilen, aralarında Pamukkale Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nın da olduğu 39 ayrı altyapı yatırımının resmi açılışını da yapacaklarını bildiren Erdoğan, Devlet Su İşlerinin tamamladığı Buldan Aktaş Barajı ve sulamasını, Honaz Ovası sulamasını, Tavas Kızılca Göleti'ni ve sulamasını, Denizli içme suyu arıtma tesisini ve diğer yatırımları bugün resmen hizmete aldıklarını aktardı.

            Başkan Erdoğan, "Bugün altyapısı tamamlanan 7 ilçemizin doğal gazını da resmen veriyoruz." dedi.

            Büyükşehir belediyesinde tamamlanan ve açılışı yapılacak yatırımlara ilişkin de bilgi veren Erdoğan, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi ile çok sayıda yol, asfaltlama, kaldırım, sosyal tesis, çevre düzenlemesi, spor tesisi, park, altyapı projesi ve diğer yatırımların açılışlarını yapacaklarını söyledi.

            İlçe belediyelerince tamamlanan yatırımlarının resmi açılışını da yapacaklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm yatırımların şehre hayırlı olmasını diledi, yatırımları Denizli'ye kazandıran bakanlıkları, kurumları, belediyeleri ve yüklenici firmaları da tebrik etti.

            Alandakilerden, seçim sandığı önlerine geldiğinde yapılanlara bakarak, "Durmak yok yola devam" demelerini isteyen Erdoğan, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Sağ olun, var olun. Ana kademe, kadın kolları, gençler durmak yok. Gümbür gümbür, sandığa koşacağız." diye konuştu.

                TÖRENDEN NOTLAR
                Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Çardak Havalimanında, Altaş Denizlispor Başkanı Mehmet Uz tarafından "53" numaralı "Recep Tayyip Erdoğan" yazılı forma hediye edildi.

                Erdoğan, alandaki konuşmasının ardından Bozkurt ve Güney ilçelerinde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarında hak sahibi ailelere anahtarları teslim etti, daha sonra hizmete alınacak projelerin bulunduğu noktalara canlı bağlantı yaparak açılışları gerçekleştirdi.

                Honaz Tüneli açılışında, "Honaz Tüneli güzel olmuş mu? Bunun adı eser ve hizmet siyasetidir. Laf ola beri gele yok, icraat. Denizli'den altılı masaya selam. 28 kilometrelik yol 14 kilometreye düştü hayır olsun. Şu güzelliğe bak." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, İçme Suyu Arıtma Tesisinin açılışında da "Bunların olduğu yerde kuraklık var, bizim olduğumuz yerde Allah'ın izniyle bereket var. Rabbim, bereketini bizlerden uzak eylemesin." dedi.

                Beraberindekilerle kurdele keserek, Denizli Çevre Yolu 2. Kısım ve Honaz Tüneli, TOKİ 1449 Konut, 50 Dükkan, Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projeleri hizmete alan Erdoğan, "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

                Tören alanında, "Pamukkale beyazı Togg'a yakıştı", "Sen yürüyeceksin Denizli yürüyecek", "Cumhur İttifakı Türkiye'dir" afişleri yer aldı.

                Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de katıldı.

                Başkan Erdoğan, tören alanına gelişi sırasında yol boyunca kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı, çocuklara oyuncak dağıttı.

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                Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Denizli'deki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar | 18 milyar lira değerindeki 232 tesis hizmete girdi
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