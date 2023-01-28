Başkan Erdoğan'dan Denizli'deki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar | 18 milyar lira değerindeki 232 tesis hizmete girdi

Altılı masaya eleştiriler yönelten Erdoğan, "İstiklal ve istikbal mücadelemizde Türkiye Yüzyılı iradesinin karşısında, rakamın soluna konan sıfırlar gibidir bunlar. Hiçbiri de karşımızdaki altılı masanın kifayetsizliğini, beceriksizliğini, içi boş tenekeden ibaret olduğu gerçeğini değiştirmeye kafi gelmez. Bırakın bu eski Türkiye oyunlarını da meydana çıkın. Zaman kaybediyorsunuz. Bırakın bu tek parti faşizmi özentisini, dalavereleri de sandığa gelin. Küresel emperyalizmin vesayet aracı olma hevesinden vazgeçin de millete gidin." değerlendirmesini yaptı.

Muhalefetin, Meclis'i kilitlemeye, devre dışı bırakmaya çalıştığını ancak başaramadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"FETÖ'cülerin kumpaslarına alet oldunuz başaramadınız. PKK'nın çukur eylemlerine umut bağladınız hüsrana uğradınız. Güney sınırlarımızdaki karmaşadan 'bir şey çıkar mı?' diye beklediniz o da olmadı. En son ekonomik tetikçilerin faiz-kur-enflasyon operasyonlarından medet umdunuz, hamdolsun bu badireyi de atlattık. Amerikası'ndan Avrupası'na kadar ülkemizin siyasi ve ekonomik etki alanını genişletmesinden rahatsızlık duyanların gözlerine bakıyorsunuz ama oradan da bir şey bulamıyorsunuz. Tüm bu süreçte bakmadıkları tek yer milletin gönlüydü, milletin gözüydü, milletin beklentisiydi, milletin talepleriydi. Biz hep milletimizle birlikte yol yürüdük. En sıkıntılı anlarda bile milli iradenin gücünün üzerinde güç tanımadığımızı söyledik. Derdimizi sadece milletimize anlattık, desteği sadece milletimizden istedik. Ülkemiz yeni bir süreç, yeni bir seçime doğru giderken biz bir yandan devlet işini yürüttük bir yandan da şehir şehir dolaşıyoruz, milletimizle dertleşiyoruz, kucaklaşıyoruz. Onların bir yuvarlak masanın etrafında dönüp durdukları son bir yılda biz ne yaptık biliyor musunuz? 49 il ziyareti yaparak ülkemizin yarısından fazlasını gezdik. Bununla kalmadık. 27 yurt dışı ziyaretiyle ülkemizin hak ve çıkarlarını dünyanın dört bir yanında savunan programlar gerçekleştirdik. Biz Türkiye'yi dört dolandık, dünyayı dört dolandık. Onlar bir masanın çevresinde tur atmanın ötesine geçemediler."

"DEDİK Kİ BUNLARA TÜM BU ZIRVALARI BIRAKIN"

Başkan Erdoğan, dün Bilecik'te olduğunu hatırlatarak, "Baktım Bilecik de gümbür gümbür geliyor. Çıkmışlar bir de 'biz altı kişi bir cumhurbaşkanını yöneteceğiz. O da ülkeyi yönetecek.' diye kabahatleriyle övünüyorlar. 'Türkiye'yi milli irade yerine kendi vesayet düzenimizle yönetmek istiyoruz.' dediler. Dedik ki bunlara tüm bu zırvaları bırakın. Denizli'ye bakın, şu anda sadece bu meydanda 80 bin kişi var. İşte tüm bu zırvalara, tüm bu ihtiras fırtınalarına karşı ne diyoruz? 'Yeter' diyoruz. Sözün de kararın da geleceğin de millete ait olduğunu söylüyorum." diye konuştu.

Erdoğan, alandakilere, "Denizli'den öyle bir ses verin ki altında ve üstündekiyle masadakilerin kulakları çınlasın. Denizli, bu vesayet heveslisi muhterislere 14 Mayıs'ta bir kez daha 'Yeter' diyor muyuz? Denizli, ülkemize diz çöktürmek için yanıp tutuşan küresel vesayetçilere ve onların içerideki maşalarına 14 Mayıs'ta bir kez daha 'Yeter söz milletindir.' diyor muyuz? Denizli, 14 Mayıs'ta 'Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir.' diyerek Türkiye Yüzyılını birlikte inşa ediyor muyuz? Denizli, güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu 14 Mayıs'ta bir kez daha açıyor muyuz? Denizli, Cumhuriyetimizin yeni asrını, bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak hep birlikte Türkiye olarak kucaklamaya hazır mıyız?" diye seslendi.