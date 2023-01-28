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Başkan Erdoğan’dan AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan’dan AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda önemli açıklamalar
28.01.2023 19:56 - Son Güncelleme: 29.01.2023 01:32

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Denizli'de katıldığı toplu açılış töreninin ardından AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Gençlerin açtığı pankartı görerek 6'lı masaya seçim hatırlatması yapan Başkan Erdoğan, "Şu kızımıza bak kızımıza nereden bulmuş bunu, "Paradan altı sıfır attık masadan da atacağız" demiş. Maşallah bu ne zeka bu dört dörtlük. Bizim atmamıza gerek yok zaten biz altı sıfırları atmaya alıştık, onları da alıştırdık." dedi. Aday çıkaramayan 6'lı masayı çağrı yapan Erdoğan, "CHP ve şurekasına ipe un serme politikalarından vazgeçme çağrısında bulunuyorum. Beceremiyorlarsa elbette kendilerine yardımcı olmaya çalışırız." şeklinde konuştu. CHP'li Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı ziyaretleri ve Batı medyasının skandal manşetleriyle ilgili de konuşan Erdoğan, "14 Mayıs'ta Emperyalist tetikçilerine ve icazeti yurt dışında arayan mandacılara da bu millet "Yeter Söz Milletindir" diyecek." ifadelerini kullandı.

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