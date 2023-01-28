CHP'li Mehmet Bekaroğlu'ndan CHP'lilerin tepkisini çeken tweet! Hemen sildi: Tek parti faşizmi

Kullandığı sloganın kendi partisine karşı bir slogan olduğunu kendi ağzıyla itiraf eden Bekaroğlu durumu toplarlamak için, "Bu paylaşımı ben yaptım ve bir kaç dakika sonra yine ben kaldırdım. Kaldırmamın nedeni sonradan gelen eleştiriler değil, ülkeyi çok partili demokrasiye taşıyan ve seçimi kaybedince, "Biz kaybettik ama ülke kazandı" diyen insanlara haksızlık yaptığımı düşündüğüm için kaldırdım." paylaşımını yapsa da tepkilerden kurtulamadı.

CHP YANDAŞI İSMAİL SAYMAZ DA SLOGANA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: DPP'NİN CHP İKTİDARINI DEVİRMESİNİ SEMBOLİZE EDİYOR

CHP'nin yaptığı slogan hırsızlığı CHP yandaşı İsmail Saymaz'ın da tepkisini çekmişti.

İsmail Saymaz CHP yönetimini ağır bir şekilde eleştirirken bu kullanımın hatalı olduğunu savundu.