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    • 28.01.2023 17:17
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    CHP'li Mehmet Bekaroğlu'ndan CHP'lilerin tepkisini çeken tweet! Hemen sildi: Tek parti faşizmi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2023 seçimleri için Demokrat Parti'nin Adnan Menderes liderliğinde "Yeter Söz Milletindir" diyerek CHP'yi devirdiği ve tek başına iktidara geldiği 14 Mayıs 1950'ye atıfta bulunarak, "Milletimiz aynı gün, bu darbe şakşakçılarına 'yeter' diyecektir" ifadesini kullandı. CHP tam bir akıl tutulması içinde bu söylemi sahiplenmeye çalışırken Mehmet Bekaroğlu kendi partisinin geçmişini hatırlatan bir tweet attı. "73 yıl önce Rahmetli Menderes tek parti faşizmine karşı “Yeter, söz milletindir” demişti." ifadelerini kullanınca CHP'lilerin tepkisini çekti. Slogana çökmek isteyen Mehmet Bekraoğlu işi eline yüzüne bulaştırınca yeni bir tweet atarak durumu toplarlamaya çalışsa da başarılı olamadı.

    takvim.com.tr
    Bekaroğlu bacağına sıktı

    Cumhuriyet Halk Partisi Adnan Menderes ve Başkan Erdoğan ile özdeşleşen "Yeter Söz Millettindir" sloganına çökmeye çalışıyor...

    BAŞKAN ERDOĞAN MESAJI VERDİ: 73 YIL ÖNCE OLDUĞU GİBİ YETER SÖZ MİLLETİNDİR
    18 Ocak'ta AK Parti grup toplantısında tarihi bir konuşma yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2023 seçimleri için 14 Mayıs'ı işaret etti.

    Erdoğan şunları söyledi:
    "Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletindir.' diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Aynı şekilde rahmetli Özal, darbenin gölgesinde girdiği seçimde 'Türkiye'ye çağ atlatma' vaadiyle önemli bir başarı kazanmıştı. Biz de 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' diyerek özgürlük ve refah özlemi içindeki milletimizin büyük desteği ile hükümete gelmiştik. Şimdi de 'Yeter söz de karar da gelecek de milletindir.' diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz.

    Sözü de kararı da geleceğini tayin hakkını da milletimize bırakmak istemeyen vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine 'yeter' diyecektir."

    TAM BİR AKIL TUTULMASI: CHP İKTİDARINI SONLADIRAN SLOGAN CHP BİNASINA ASILDI
    Başkan Erdoğan, Menderes'in CHP iktidarına karşı aldığı zaferi hatırlatarak verdiği bu mesaja CHP büyük bir akıl tutulması içinde sahip çıkmaya kalktı.

    73 yıl önce CHP iktidarını sonlandıran "Yeter Söz Milletinindir" sloganı CHP'nin Parti genel merkezine ve il ilçe başkanlıklarının binalarına asıldı. Söz konusu slogan ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı da yer aldı.

    CHP'nin iktidarını bitiren bu sloganı CHP'li vekillerde benzer bir akıl tutulmasıyla sahiplenerek "Yeter Söz Milletindir" paylaşımları yaptı.

    CHP'Lİ MEHMET BEKAROĞLU ELİNE YÜZÜNE BULAŞTIRDI: TEK PARTİ FAŞİZMİ
    Slogana çökmek isteyen CHP'lilerden Mehmet Bekaroğlu ise attığı tweetle CHP'lilerin tepkisini çekti.

        CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, kendi partisine "Tek parti faşizmi" dediği paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

        "73 yıl önce Rahmetli Menderes tek parti faşizmine karşı "Yeter, söz milletindir" demişti. Tarih tekerrürdür. Bide 73 yıl sonra iki partinin kurmakta olduğu faşizme karşı "Yeter söz milletindir" diyoruz. AKP-MHP faşizmi bu sloganı kime karşı kullanacak, birbirlerine mi?"

        Bekaroğlu bu sözlerinin ardından tepkilerin hedefi oldu.

        Kullandığı sloganın kendi partisine karşı bir slogan olduğunu kendi ağzıyla itiraf eden Bekaroğlu durumu toplarlamak için, "Bu paylaşımı ben yaptım ve bir kaç dakika sonra yine ben kaldırdım. Kaldırmamın nedeni sonradan gelen eleştiriler değil, ülkeyi çok partili demokrasiye taşıyan ve seçimi kaybedince, "Biz kaybettik ama ülke kazandı" diyen insanlara haksızlık yaptığımı düşündüğüm için kaldırdım." paylaşımını yapsa da tepkilerden kurtulamadı.

        CHP YANDAŞI İSMAİL SAYMAZ DA SLOGANA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: DPP'NİN CHP İKTİDARINI DEVİRMESİNİ SEMBOLİZE EDİYOR
        CHP'nin yaptığı slogan hırsızlığı CHP yandaşı İsmail Saymaz'ın da tepkisini çekmişti.

        İsmail Saymaz CHP yönetimini ağır bir şekilde eleştirirken bu kullanımın hatalı olduğunu savundu.

        "BU SLOGAN VE İŞARET DP'NİN CHP İKTİDARINI DEVİRMESİNİ SEMBOLİZE EDİYOR"

        Saymaz şunu yazdı;

        "CHP'nin "Yeter söz milletindir" sloganı ve işaretini kullanmasını hatalı buluyorum. Bu slogan ve işaret DP'nin CHP iktidarını devirmesini sembolize ediyor. Bugünkü CHP reddi miras yapmadığına göre neden yenilgisini ifade eden sloganı benimser? Yenilginin sloganıyla zafer olmaz."

            BAŞKAN ERDOĞAN ELEŞTİRDİ: CHP ÇIKMIŞ BİZİ TAKLİT EDİYOR
            CHP'nin "Yeter Söz Milletindir" sloganına çökme girişimini Başkan Erdoğan da eleştirmişti.

            Erdoğan dün Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada CHP'ye şu sözlerle yüklendi;

            "Rahmetli Menderes, 73 yıl önce emperyalistlerin ülkemize operasyon aracına dönüşen tek parti faşizmine karşı ne demişti. 'Yeter, söz milletindir.' demişti. Her ne kadar Menderes'in sonu idam sehpasında bitmiş olsa da bu söz yıllardır milletimizin yüreğinde yankılanmaya devam etmiştir. Şimdi bu CHP, çıkmış bizi taklit ediyor; 'Yeter, söz milletindir.' Bay Kemal, bunu biz söyleyeli ne kadar oldu, haberin yok mu? Bunlar darbeci, darbeci. Bunlar vesayetçi. Şimdi hep birlikte öyle bir haykıralım ki Türkiye duysun. Kaldıralım elleri. Hanımlar sizden çok şey bekliyorum. Kale içeriden fethedilir. Onun için göreviniz ağır. Hazırız; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet; bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Yolumuz açık olsun."

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