CHP'li Mehmet Bekaroğlu'ndan CHP'lilerin tepkisini çeken tweet! Hemen sildi: Tek parti faşizmi

Cumhuriyet Halk Partisi Adnan Menderes ve Başkan Erdoğan ile özdeşleşen "Yeter Söz Millettindir" sloganına çökmeye çalışıyor...
BAŞKAN ERDOĞAN MESAJI VERDİ: 73 YIL ÖNCE OLDUĞU GİBİ YETER SÖZ MİLLETİNDİR
18 Ocak'ta AK Parti grup toplantısında tarihi bir konuşma yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2023 seçimleri için 14 Mayıs'ı işaret etti.
Erdoğan şunları söyledi:
"Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletindir.' diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Aynı şekilde rahmetli Özal, darbenin gölgesinde girdiği seçimde 'Türkiye'ye çağ atlatma' vaadiyle önemli bir başarı kazanmıştı. Biz de 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' diyerek özgürlük ve refah özlemi içindeki milletimizin büyük desteği ile hükümete gelmiştik. Şimdi de 'Yeter söz de karar da gelecek de milletindir.' diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz.
Sözü de kararı da geleceğini tayin hakkını da milletimize bırakmak istemeyen vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine 'yeter' diyecektir."
TAM BİR AKIL TUTULMASI: CHP İKTİDARINI SONLADIRAN SLOGAN CHP BİNASINA ASILDI
Başkan Erdoğan, Menderes'in CHP iktidarına karşı aldığı zaferi hatırlatarak verdiği bu mesaja CHP büyük bir akıl tutulması içinde sahip çıkmaya kalktı.
73 yıl önce CHP iktidarını sonlandıran "Yeter Söz Milletinindir" sloganı CHP'nin Parti genel merkezine ve il ilçe başkanlıklarının binalarına asıldı. Söz konusu slogan ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı da yer aldı.
CHP'nin iktidarını bitiren bu sloganı CHP'li vekillerde benzer bir akıl tutulmasıyla sahiplenerek "Yeter Söz Milletindir" paylaşımları yaptı.
CHP'Lİ MEHMET BEKAROĞLU ELİNE YÜZÜNE BULAŞTIRDI: TEK PARTİ FAŞİZMİ
Slogana çökmek isteyen CHP'lilerden Mehmet Bekaroğlu ise attığı tweetle CHP'lilerin tepkisini çekti.