Muhalefetin adaylık bilmecesi fondaşı da çıldırttı! Sözcü'den olay manşet: Eyy aday! Geldiysen 6 kez masaya vur

Muhalefetin etrafında toplandığı yuvarlak masa 11. toplantının ardından yine aday çıkaramadı...
İYİ Parti Genel Merkezinde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı toplantı 9,5 saat sürdü.
ADAYLIK MESELESİNİ GEÇİŞTİRİP BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR
Toplantı sonrası 6'lıdan yapılan ortak açıklamada, "Millet İttifakı'nın seçeceği cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceğimizi de konuştuk. Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda altı siyasi partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihlerini yansıtacak şekilde çalıştığını buradan duyurmak isteriz." ifadelerine yer verildi.
Adaylık meselesi isim verilmeden geçiştirilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak bir algıya giriştiler. Erdoğan'ın adaylığının önünde hukuki bir engel olmamasına rağmen algı yapan muhalefet eğer Meclis'in seçim kararı almazsa Başkan Erdoğan'ın aday olamayacağını iddia etti.
6'lı masa liderlerinin daha önce Erdoğan'ın adaylığı konusunda engel olmadığını belirten açıklamaları ortaya çıkarken bunun beceriksizliklerini perdelemek için giriştikleri algı operasyonu olduğu açıkça görüldü.
CHP YANDAŞI SÖZCÜ BİLE ÇILDIRDI
Yaklaşık 1 yıldır toplanan 6'lı masanın aday çıkaramaması masanın yandaşlarını da çıldırtırken masanın ümitsizliği Sözcü'yü goygoy yapmaya itti.
CHP'nin yayın organı Sözcü "Eyy aday! Geldiysen 6 kez masaya vur" manşetiyle masanın geç kaldığına gönderme yaparak eleştirisini de sürdürdü.