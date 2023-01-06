Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'ndan metroda ilginç diyalog: Otomatik kapısı var... Çok güzel Paris'tekiler gibi

Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiği 2019'dan itibaren mesaisini 2023 emelleri doğrultusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile savaşmaya ayırdı.
İstanbul'a hizmet üretmek yerine kendi PR'ını yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti döneminde temelleri atılan projeleri de sahiplenerek kendi projesiymiş gibi göstermeye çalıştı.
AKŞENER, DAVUTOĞLU VE KILIÇDAROĞLU AÇILIŞA KATILDI
Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti döneminde temeli atılan ve sahiplendiği projelerden sonuncusu Dudullu-Bostancı Metro Hattı oldu.
Yapımı tamamlanan Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nın açılışı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle gerçekleştirildi.
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU DUYURDU: BİZ 2019'DA YÜZDE 70'LE TESLİM ETMİŞTİK
İBB'nin şov yaparak açtığı metronun AK Parti tarafından 2019 yılında yüzde 70'i tamamlanarak teslim edildiği öğrenildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu şu ifadelerle gerçeği duyurdu:
"İstanbul genelinde bugün 270 kilometre hizmet veren metro yatırımlarının hepsi 2019 yılı öncesi yapıldı ve hizmete girdi. Bizim derdimiz hizmettir ama görüyoruz ki maalesef o bırakılan hizmetler olduğu gibi yerinde duruyor. Bugün Bostancı-Dudullu metro hattının açılışlarını yapacaklar. Biz 2019 yılında burayı yüzde 70'lik ilerleme oranıyla devretmiştik, aradan dört yıl geçti, şimdiye kadar çoktan bitirilmesi gereken bir hattı bugün bitiriyorlar. Ona da şükür diyoruz, darısı diğerlerinin başına ama devam eden yatırımlara baktığımızda, bu hızla giderse maalesef bunlar onlarca yıl sürecek."
Tören sonrası metroya binen Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan diyalog şaşkına çevirdi.
AK Parti tarafında 2017'de hizmete alınan M5 Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı gibi makinistsiz ve otomatik olarak çalışan yeni metro hattı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ilginç bulundu.
"PARİS'TEKİLER GİBİ"
Kemal Kılıçdaroğlu aracın nasıl durduğunu anlayamayıp "Durma işi nasıl oluyor?" derken Ekrem İmamoğlu ise durumu ileri noktaya taşıyarak "Otomatik kapı da var. Gelince açılıyor." dedi.