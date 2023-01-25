Soner Yalçın Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu! Ekrem İmamoğlu'nun medya ayağı ateşe devam ediyor... Mansur Yavaş detayı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte seçim tarihi 14 Mayıs 2023 olarak kesinleşti...

MASA 10 KERE TOPLANTI ADAY AÇIKLAYAMADI

Seçimlere geri sayım başlarken CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı HDP'nin de dışarıdan destek verdiği muhalefet masasının adayı ise henüz adayını belirleyemedi. Masa son olarak 5 Ocak'ta toplanırken adaylık meselesini konuşmaya daha yeni başlayacaklarını da itiraf etti.

Masanın toplan-dağıl zirveleri sürerken diğer yandan adaylık için yaşanan savaş da devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU DAYATIYOR AKŞENER VETO EDİYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendi adaylığını masaya dayatmaya çalışırken Meral Akşener ise özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı cepheye sürerek Kılıçdaroğlu'nu veto ediyor.