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    • 25.01.2023 12:17
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    Soner Yalçın Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu! Ekrem İmamoğlu'nun medya ayağı ateşe devam ediyor... Mansur Yavaş detayı...

    Soner Yalçın'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık savaşı tarafların medyadaki kalemşörleri üzerinden de sürüyor. Ekrem İmamoğlu tarafından desteklendiği bilinen Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın, Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunu eleştirenlerin hedef tahtasına konduğunu söyleyen Yalçın bu durumun cadı avına döndüğünü belirterek adeta diktatör göndermesi yaptı. Yalçın Mansur Yavaş'ın söz konusu baskılarla adaylıktan geri adım attırıldığını iddia ederken benzer baskının Ekrem İmamoğlu için de sürdüğünü söyledi.

    takvim.com.tr
    Ekrem’in ’Fon’erinden Bay Kemal’e ateş!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte seçim tarihi 14 Mayıs 2023 olarak kesinleşti...

    MASA 10 KERE TOPLANTI ADAY AÇIKLAYAMADI
    Seçimlere geri sayım başlarken CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı HDP'nin de dışarıdan destek verdiği muhalefet masasının adayı ise henüz adayını belirleyemedi. Masa son olarak 5 Ocak'ta toplanırken adaylık meselesini konuşmaya daha yeni başlayacaklarını da itiraf etti.

    Masanın toplan-dağıl zirveleri sürerken diğer yandan adaylık için yaşanan savaş da devam ediyor.

    KILIÇDAROĞLU DAYATIYOR AKŞENER VETO EDİYOR
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendi adaylığını masaya dayatmaya çalışırken Meral Akşener ise özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı cepheye sürerek Kılıçdaroğlu'nu veto ediyor.

    MANSUR YAVAŞ ŞİMDİLİK ÇEKİLDİ EKREM İMAMOĞLU ADAYLIK HAMLELERİ YAPIYOR
    Yavaş geçtiğimiz haftasonu katıldıkları programda Kılıçdaroğlu'na yönelik "İnşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak teşrif edersiniz" ifadeleriyle şimdlilik bir destek mesajı verdi.

    AKŞENER İLE BİRLİKTE HAREKET ETTİ
    Ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adaylık hevesinden ve savaşından vazgeçmiyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte Saraçhane'de 'mağduriyet' algısıyla giriştikleri operasyon ve Akşener'in 'pankart' hamlesi bunun son dönemdeki en büyük kanıtlarından biri olurken Ekrem İmamoğlu bir de il il turlara başladı.

    MEDYA ÜZERİNDEN DE SAVAŞI SÜRDÜRÜYOR
    İmamoğlu bu savaşı medya üzerinden de sürdürüyor.

    EKREM'İN 'FON'ERİ SONER YALÇIN ATEŞE BAŞLADI
    Ekrem İmamoğlu'nun medya "Fon"eri olarak da bilinen Oda TV'nin sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık dayatmasını ve eleştiri kabul etmemesini hedef alan sert bir yazı kaleme aldı.

    Filozof Adorno'nun protestolarını eleştirmesine kızan öğrencilerin Frankfurt Okulu'nu basmasını örnek gösteren Yalçın, "Solcu öğrenciler eylemlerinde haklı olduğuna inanmaktadır ve eleştiriye tahammülleri yoktur." ifadeleriyle konuyu CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na getirdi.

    Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunu eleştirenlerin hedef tahtasına konduğunu söyleyen Yalçın bu durumun 'cadı avına' döndüğünü belirterek adeta diktatör göndermesi yaptı.

    Soner Yalçın'ın CHP Genel Merkezini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan yazısının ilgili kısmı şu şekilde;

    "Asıl sorun, CHP yönetiminin de totaliterliğe kayma tehlikesi değil mi?

    -Kılıçdaroğlu, Ekmeleddin'i aday yaptı; "tıpış tıpış sandığa gideceksiniz" dedi. Seçim ilk turda kaybedildi.

    -Kılıçdaroğlu, "gel bakalım Muharrem İnce" dedi. Seçim ilk turda kaybedildi.

    Kılıçdaroğlu bu seçimde kendisi aday olmak istiyor. Olabilir, kendi tercihi… 6'lı Masa'da konsensüs /uzlaşma sağlanır mı göreceğiz?

    Karşı çıktığım; Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusuna eleştiri getiren herkesin suçlanır olması. Yeniden seçilmeyi garanti altına almak isteyen milletvekilleri, koltuğunu korumak isteyen parti yöneticileri, belediye başkanları veya sahiden Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını düşünenler el üstünde tutulurken, eleştirenlere akıldan vicdandan uzak "cadı avı" yapılıyor!

    Adorno'nun okulunu basan üniversiteli ergenler gibi farklı söz duymak istemiyorlar. Ölçüsüz övgü peşindeler

    YAVAŞ BASKIYLA GERİ ADIM ATTI İDDİASI
    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kafasında-gönlünde cumhurbaşkanı adayı olmak vardı kuşkusuz. Hatta en son, HDP seçmeninin kendisini desteklediğine dair kamuoyu araştırma sonucunu bile paylaştı. Fakat, öylesine yoğun baskı altına alındı ki, "adayım Kılıçdaroğlu" demek zorunda bırakıldı!

    İMAMOĞLU'NA DA AYNISI YAPILIYOR
    Benzer tahakküm bugünlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yapılıyor. İmamoğlu haklı olarak sürekli 6'lı Masa'yı işaret ediyor. Ama bu genel merkeze yetmiyor, "Kılıçdaroğlu" adını duymak istiyor ısrarla!

    Ne acıklı siyasi atmosfer bu:

    Bir kişi, parti meclisini belirleyecek.

    Bir kişi, genel merkez yönetimini seçecek.

    Bir kişi, milletvekili listesini yapacak.

    Bir kişi, il ilçe yöneticilerini atayacak.

    Bir kişi, cumhurbaşkanı adayını belirleyecek. (Ah! Hep aynı siyasi manzara; ne Ekmeleddin ne Muharrem İnce adaylığını konuşturtmadı, tartıştırtmadı. Dünü aynen bugün de yaşıyoruz.)

    AKP totaliterliğinden farkı ne?

    Eleştirel siyaset, tek tipçi dayatmaya karşı çıkan anti-faşizmdir.

    Eleştirmek, insanın özgürleşmesidir.

    Eleştirmek, sorgulayarak dönüştürmektir.

    Bakınız… Kritik bir dönemden geçiyoruz; eleştiri felce uğratılırsa/ eleştiriye düşmanlık edilirse demokratik bir düzene geçiş tamamen hayal olur.

    Bırakın herkes konuşsun, herkes yazsın…

    Ki:

    Eleştirmek, yazarın sorumluluğudur."

        KEMAL KILIÇDAROĞLU SONER YALÇIN'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
        Takvim.com.tr daha önce Halk TV, Oda TV, Sözcü ve Tele 1 gibi CHP yandaşı yayın organlarının ve yandaş isimlerinin Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında cepheleşerek birbirlerine kılıç salladıklarını yazmıştı.

        Bu kapsamda Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz aylarda Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen Soner Yalçın'ı TBMM kürsüsünden isim vermeden sert sözlerle hedef almıştı.

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Haziran'da partisinin grup toplantısında parti üyelerinin ve kameraların karşısına geçti.

        Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, konuşmasında kendisini aday olma ihtimalini eleştirerek muhalefet dersi veren ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını destekleyen Soner Yalçın'ı isim vermeden hedef aldı.



        Kılıçdaroğlu, "Son zamanlarda sureti kendinden menkul bazıları türedi. Bazıları gazeteci, bazıları araştırmacı olarak karşımıza çıkıyor. Kendisine muhalefet dersi Muhaliflik dersi bize verenler, şunu unutmasınlar; yahu biz daha ölmedik. Sizin ne mal olduğunuzu gayet iyi biliyoruz. Muhalefet ahlakla yapılır. Bütün ahlaksızlar karşısında kalemini oynatmayan, yazı yazmayan, televizyona çıkıp konuşmayan adam bize muhalefet dersi veriyor. Biz kelle koltukta muhalefetimizi halkımız için sonuna kadar yapacağız." diyerek kendisine muhalefet dersi vermeye kalkışıldığını vurguladı.

        "KELLE KOLTUKTA GEZEN BANA..."
        Muhalefet yapmayı kimseden öğrenmeyeceğini belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu, ilginç bir fıkra ile de durumu anlatmaya çalışarak, "Kelle koltukta muhalefet yapan bana muhalefeti öğretmeye çalışıyorlar. Durun size bir hikaye anlatayayım; bir kadın ve kızı evde oturuyorlar. İşleri dedikodu yapmak bunların. Bütün komşuları hakkında bir sürü dedikodu uyduruyorlar. Akşam oluyor ve yoruluyorlar. Anne kızına diyor ki; aman kızım biz bunları konuşuyoruz ama başkalarının yanında bunları söylemeyelim. Bizi bilenler de daha ölmedi diyor." dedi.

            O GAZETECİ SONER YALÇIN
            Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında isim vermeden bahsettiği gazetecinin Soner Yalçın olduğunu Takvim.com.tr yazmıştı.

            CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını destekleyen ve muhalif medyada Kılıçdaroğlu'na karşı kampanyanın da aktif isimlerinden biri olan Soner Yalçın'ın 24 Mayıs 2022 tarihinde kaleme aldığı yazı dikkat çekiciydi.

            Soner Yalçın, "Böylesine zor süreçte Kılıçdaroğlu'nun kendini ortaya atmasının faturasını iyi tahlil etmesi gerekir. Onun için hayat memat meselesi Çevresindeki bir avuç insana inanıp kendisine yazık etmemelidir. Bilmelidir ki; sırf kendi aklına dayanan, hatalardan kurtulamaz!" ifadeleri yer almıştı.

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