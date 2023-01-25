Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemli davada, partinin "sözlü savunma dahil tüm yargılama faaliyetlerinin Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri sonrası bir tarihe ertelenmesi" başvurusunu yarın karara bağlayacak.



HDP Hukuk Komisyonu, partinin kapatılması istemli davada kararın Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden sonraya bırakılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu.



Anayasa Mahkemesi, HDP'nin "sözlü savunma dahil tüm yargılama faaliyetlerinin Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri sonrası bir tarihe ertelenmesi" talebini yarın Genel Kurul'da görüşüp karara bağlayacak.



Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tedbir talebi üzerine, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta bloke konulmasına karar vermişti.



Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sunulan ek bilgi ve belgeler kapsamında partiye savunma yapması için ayrıca 30 gün süre vermişti.



Anayasa Mahkemesi, davalı partinin 30 gün içerisinde savunma hazırlanabilmesinin mümkün olmaması sebebiyle 2 aydan az olmamak üzere ek süre verilmesi talebini de görüşüp karara bağlayacak.

PKK'NIN ASKERE ALMA DAİRESİ GİBİ ÇALIŞIYOR

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin terör örgütüyle bağının bilinen bir gerçek olduğunu belirterek, "Davalı partinin devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiğini tüm delillerle ortaya koyduğumuzu bildirdik." demişti. Şahin, "Davalı parti, terör örgütünün sözde askere alma dairesi gibi faaliyet göstermektedir. Bunun en önemli delili olarak yıllardır zorla ya da kandırılarak örgüte götürülen çocukların ve gençlerin annelerinin 3 yılı aşkın süredir Diyarbakır il binası ve bazı illerde tuttukları evlat nöbetleri gösterilebilir." ifadelerini kullandı.