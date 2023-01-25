"Karne hediyesi et" manipülasyonu sonrası yeniden gündemde! İşte A Haber'in ortaya çıkardığı CHP'li fondaş medyanın yalanları

Anne Nihal Güney, yalan haberlerle siyasete malzeme yapıldıklarını gerekçe göstererek şikâyetçi olduğunu söylemişti. Oğluna babasının karne hediyesi olarak tablet alacağının ifade eden Nihal Güney, oğluyla görüşen muhabirin ise oğlunu yönlendirdiğini ifade etmişti. Algı haberinin ardından Habertürk özür dileyip ham görüntüleri yayınladı. Haberin ham görüntülerinde muhabirin küçük çocuğa defalarca "'Annem bana karne hediyesi et aldı' der misin?" diyerek yönlendirme yaptığı görüldü.



İŞTE A HABER 'İN ORTAYA ÇIKARDIĞI YALAN HABERLER

Peki muhalif medya neden kurgu haber yapıyor? Toplum neden yalan haberler ile manipüle ediliyor? İşte A Haber 'in ortaya çıkardığı yalan haberler…

A Haber ekipleri bir haberi yaparken konuyla ilgili olarak kim varsa hepsine ulaşmaya çalışıyor. Habere konu olan herkese söz hakkı tanınıyor ve haberler bu şekliyle izleyicilerin karşısına çıkarılıyor.