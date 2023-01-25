"Karne hediyesi et" manipülasyonu sonrası yeniden gündemde! İşte A Haber'in ortaya çıkardığı CHP'li fondaş medyanın yalanları

İstanbul'da bir ilkokul öğrencisine, mikrofon uzatan Habertürk, kurgu haberle büyük bir manipülasyona imza attı. "Annem karne hediyesi olarak et aldı" yalanına CHP yandaşı muhalif medya ve muhalefet liderleri sahip çıktı. Gerçek A Haber'in yaptığı çalışmalar neticesinde gerçeği ortaya çıktı ve Habertürk kurgu haberi kabul edip özür diledi.
A HABER'İN ORTAYA ÇIKARDIĞI YALANLAR | VİDEO İZLE
Şişli'de bulunan Kasap Zafer Kadife'ye ulaşarak görüşmüştü. Zafer Kadife yaptığı açıklamada çocuğun ailesini tanıdığını, ihtiyaç sahibi bir aile olmadıklarını, çocuğun ailesinin sürekli et alışverişi için dükkânlarına geldiğini ve karne hediyesi olarak ailenin çocuğa aslında tablet alacağını ifade etmişti.
Anne Nihal Güney, yalan haberlerle siyasete malzeme yapıldıklarını gerekçe göstererek şikâyetçi olduğunu söylemişti. Oğluna babasının karne hediyesi olarak tablet alacağının ifade eden Nihal Güney, oğluyla görüşen muhabirin ise oğlunu yönlendirdiğini ifade etmişti. Algı haberinin ardından Habertürk özür dileyip ham görüntüleri yayınladı. Haberin ham görüntülerinde muhabirin küçük çocuğa defalarca "'Annem bana karne hediyesi et aldı' der misin?" diyerek yönlendirme yaptığı görüldü.
İŞTE A HABER 'İN ORTAYA ÇIKARDIĞI YALAN HABERLER
Peki muhalif medya neden kurgu haber yapıyor? Toplum neden yalan haberler ile manipüle ediliyor? İşte A Haber 'in ortaya çıkardığı yalan haberler…
A Haber ekipleri bir haberi yaparken konuyla ilgili olarak kim varsa hepsine ulaşmaya çalışıyor. Habere konu olan herkese söz hakkı tanınıyor ve haberler bu şekliyle izleyicilerin karşısına çıkarılıyor.
"ÇİFTÇİYE DESTEK YOK YALANI"
"2021 yılında destek alamadık" diyen çiftçi yalanını FOX TV ortaya attı. FOX TV çiftçiye mikrofon uzattı ve hiçbir destek verildiği yalanını izleyicileri ile paylaştı. Ancak A Haber ekipleri araştırmasını yaptı ve kayıtlardan çiftçinin destek aldığını ortaya çıkardı. Çiftçinin 29 bin TL destek aldığı bunun yanında buzağı ve süt yardımının da yapıldığı ortaya çıkarıldı. Sonrasında bizim mikrofonlarımıza yanlış anlaşıldığını söyledi ama FOX'un yalanına ortak oldu.