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    • Güncel
    • 22.01.2023 19:05
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    • 22.01.2023 19:20
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    CHP'deki adaylık savaşlarında yeni perde! Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'na diz çöktü! Cumhurbaşkanı yakıştırması

    Son dakika haberleri... 2023 seçimlerine geri sayıma geçmişken CHP içerisindeki adaylık çekişmesi bir hayli tuhaflaştı. Kılıçdaroğlu adaylık için bastırırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir aday edasıyla il il gezip miting yapmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığında adı geçen Mansur Yavaş ise Kılıçdaroğlu'na diz çöktü. Yavaş, Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı olarak görmek istediğini söyledi.

    takvim.com.tr
    Yavaş Kılıçdaroğlu’na diz çöktü!

    Seçimlere aylar kalmışken muhalefet kanadında ise adaylık bilmecesi sürüyor.

    CHP parti olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu koşulsuz desteklerken büyük ortak İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nu desteklemekten uzak bir konumda duruyor. İYİ Parti'nin gönlünde Ekrem İmamoğlu yatıyor. Öyle ki İmamoğlu, bir belediye başkanı olduğunu unutup henüz aday gösterilmemişken il il gezip mitingler düzenlemeye başladı bile.

    YAVAŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA CUMHURBAŞKANI YAKIŞTIRMASI
    Peki adaylık için adı geçen diğer isim Mansur Yavaş?

    Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nun adaylığına diz çökmüş bile.

    Batıkent Rekreasyon Alanı ile 10 Adet Parkın Temel Atma ve Açılış Töreni'nde konuşan Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na övgüler dizip, Cumhurbaşkanı yakıştırmasında bulundu.

    Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na "İnşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak teşrif edersiniz." ifadelerini kullandı.

    Mansur Yavaş'ın bu sözlerinin ardından açılışa katılanlar ayağa kalkarak uzun süre bu sözleri alkışladı.

        EKREM İMAMOĞLU İSE İL İL TURNEDE!
        Türkiye, 14 Mayıs 2023 olarak işaret edilen Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının dönüm noktası olacak seçimler için gün sayıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Erdoğan olarak karşımızı çıkarken Millet İttifakı'ndaki belirsizlik hala sürüyor.

        Bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kılıçlar çekilmiş vaziyette.



        KILIÇDAROĞLU'NU YİNE HİÇE SAYDI
        Geride bıraktığımız günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ele ele verip merkez üssü Saraçhane olan adaylık tiyatrosu sahneleyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe saydı.

        Kılıçdaroğlu'nun 'Senin yerin belediye, '16 milyona hizmet et' ikazını kulak ardı eden İmamoğlu, adaylığı yolundaki siyasi ikballeri doğrultusunda yurt içi gezilerine başlıyor.

        GÜNLER ÖNCESİNDEN DUYURMUŞTUK
        Bilindiği üzere takvim.com.tr, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı için il il gezeceğine dair kulisi "HAYIRSIZ EVLAT" manşetiyle 05 Ocak 2023 günü okuyacalarına duyurmuştu.

        Bu bağlamda İmamoğlu'nun ilk durağı Kastamonu olacak.



            TAKVİM.COM.TR İMAMOĞLU'NUN PROGRAMINA ULAŞTI
            CHP'li İBB Başkanı, karayolu önce Kastamonu'nun Araç ilçesine geçecek. Burada Araç Belediye Başkanı ile bir araya gelecek. İmamoğlu, cuma namazını Kastamonu'daki Hazreti Pir Şeyh Şabanı Veli Camisi'nde kılacak.

            İlerleyen saatlerde Daday ilçesindeki mitinge katılacak olan İmamoğlu geceyi Kastamonu'da geçirecek.

            Cumartesi günü Taşköprü ilçesini hareket edecek İmamoğlu'nun daha sonrasında Safranbolu'ya oradan da karayolu ile İstanbul'a geri dönmesi planlıyor.



            İLÇE İLÇE ESNAFLARI GEZECEK
            Öte yandan CHP'li İBB Başkanı Araç, Kastamonu, Daday, Taşköprü ve Safranbolu'dan oluşan adaylıkk ziyaretinde esnaflarla da bir araya gelecek.

            Ekrem İmamoğlu'nun böylesi başına buyruk hamleleri CHP Genel Merkezi ve Kemal Kılıçdaroğlu nezdinden nasıl karşılanacağı ise şimdiden merak konusu oldu.



            CHP'DE 'UMRE' RAHATSIZLIĞI: İMAMOĞLU'NA TEPKİ
            CHP'li İBB Başkanı, adaylık tartışmalarının gölgesinde 12 Ocak 2023'te Umre'ye gitti. Bu ziyaret sonrası İmamoğlu'nun Umre fotoğrafları servis edildi.

            İmamoğlu'nun bu hamlesi, CHP Genel Merkezince tepkiyle karşılandı.

            CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, Ekrem İmamoğlu'nun Umre ziyaretinde servis edilen fotoğraflarına ilişkin "Umre'ye gitmiştir, resim vermiştir, paylaşılmıştır... Eğer siyasi amaçla yaptığı ortaya çıkarsa bu İmamoğlu'na kaybettirir" ifadelerini kullandı.



                KILIÇDAROĞLU'NA 'PANOLU' OPERASYON
                Bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına set çeken Meral Akşener, her fırsatta İmamoğlu'nun önünü açıyor.

                Saraçhane'de el ele verip Kılıçdaroğlu'na operasyon çeken ikili tüm şehirlerde reklam panolarında boy gösterdi. Bununla da yetinmeyen Akşener'in İmamoğlu ile bir reklam filminde oynadığı ortaya çıktı.
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                Haberler Güncel CHP'deki adaylık savaşlarında yeni perde! Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'na diz çöktü! Cumhurbaşkanı yakıştırması
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