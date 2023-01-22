CHP'deki adaylık savaşlarında yeni perde! Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'na diz çöktü! Cumhurbaşkanı yakıştırması

CHP parti olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu koşulsuz desteklerken büyük ortak İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nu desteklemekten uzak bir konumda duruyor. İYİ Parti'nin gönlünde Ekrem İmamoğlu yatıyor. Öyle ki İmamoğlu, bir belediye başkanı olduğunu unutup henüz aday gösterilmemişken il il gezip mitingler düzenlemeye başladı bile.

YAVAŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA CUMHURBAŞKANI YAKIŞTIRMASI

Peki adaylık için adı geçen diğer isim Mansur Yavaş?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nun adaylığına diz çökmüş bile.