CHP'deki adaylık savaşlarında yeni perde! Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'na diz çöktü! Cumhurbaşkanı yakıştırması

Seçimlere aylar kalmışken muhalefet kanadında ise adaylık bilmecesi sürüyor.
CHP parti olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu koşulsuz desteklerken büyük ortak İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nu desteklemekten uzak bir konumda duruyor. İYİ Parti'nin gönlünde Ekrem İmamoğlu yatıyor. Öyle ki İmamoğlu, bir belediye başkanı olduğunu unutup henüz aday gösterilmemişken il il gezip mitingler düzenlemeye başladı bile.
YAVAŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA CUMHURBAŞKANI YAKIŞTIRMASI
Peki adaylık için adı geçen diğer isim Mansur Yavaş?
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nun adaylığına diz çökmüş bile.
Batıkent Rekreasyon Alanı ile 10 Adet Parkın Temel Atma ve Açılış Töreni'nde konuşan Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na övgüler dizip, Cumhurbaşkanı yakıştırmasında bulundu.
Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na "İnşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak teşrif edersiniz." ifadelerini kullandı.
Mansur Yavaş'ın bu sözlerinin ardından açılışa katılanlar ayağa kalkarak uzun süre bu sözleri alkışladı.