Saraçhane tiyatrosu sonrası ikinci bomba! İyi Parti afişleri astı bile: Akşener ve İmamoğlu yan yana

Tüm bu gerilimlerin ortasında onuncu kez bir araya gelen 6'lı masa liderleri, adaylık için 11'inci toplantıyı işaret etti. Liderler, 26 Ocak'ta İYİ Parti'nin ev sahipliğinde yapılacak 11'inci Altılı Masa toplantısının ardından 30 Ocak'ta adaylık konusunda açıklama yapacağını duyurdu.

Masanın ortaklarından Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Gültekin Uysal, adaylık için masayı işaret etti ve "Siyasi parti liderlerinin aday olması birinci öncelikli tercihimizdir. Doğru olandır." diye konuştu. Sözlerinin devamında Kılıçdaroğlu'nu öven Uysal, "En kuvvetli adaylardan birisidir Kemal Kılıçdaroğlu." dedi.