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    • 15.01.2023 01:18
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    • 15.01.2023 01:22
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    Saraçhane tiyatrosu sonrası ikinci bomba! İyi Parti afişleri astı bile: Akşener ve İmamoğlu yan yana

    Son dakika haberi! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasını Saraçhane'de adaylık PR'ına dönüştüren Meral Akşener, yeni bir krizin fitilini daha ateşledi. İmamoğlu'nun adaylığını veto eden Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yeni bir 'Saraçhane' operasyonuna girişen Akşener, tüm şehirlerde İBB Başkanı ile olan fotoğraflarını reklam panolarına astırdı. Bununla da yetinmeyen Akşener'in İmamoğlu ile bir reklam filminde oynadığı ortaya çıktı. İyi Parti'nin astığı afişler siyaset kulislerinde, "Akşener 30 Ocak'ı bekleyemedi İmamoğlu'nu aday ilan etti" olarak yorumlandı.

    takvim.com.tr
    Bay Kemal koş evladın elden gidiyor!

    Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği 6+1'li masada adaylık tartışmaları üzerinden derin bir kriz baş gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir de beni deneyin, geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını resmen ilan etse de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu çıkışı açık şekilde veto etmişti.

    CHP-İYİ PARTİ ARASINDA 'SARAÇHANE' KAVGASI
    Akşener, adaylık için "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a hayır demeyiz" diyerek Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapattı.

    KILIÇDAROĞLU VETO ETTİ: "SEN İSTANBUL'DA DEVAM ET"
    İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret etmesi sonrası 2 yıl 7 ay hapis cezası almasını fırsat bilen Akşener, Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olmasını da lehine çevirerek Saraçhane'de büyük bir şova girişmişti. Kılıçdaroğlu, Almanya dönüşü soluğu İmamoğlu'nun yanında alarak, "Sen İstanbul'a hizmet et" diyerek adaylığını veto etmişti. Bu gelişme üzerine İYİ Parti-CHP arasında ipler bir hayli gerilmişti.

    KILIÇDAROĞLU-AKŞENER GERİLİMİ: "FENA ÇARPARIM"
    Kılıçdaroğlu, Akşener'i kendi iç işlerine karışmakla suçlamış, İYİ Parti lideri ise bu sözlere, "Kimse bana karışamaz, bunu söyleyeni çok fena çarparım" diyerek kavgayı daha da alevlendirmişti.

        LİDERLER GÖRÜŞTÜ, AÇIKLAMA YAPMADI
        Geçtiğimiz ay, Ankara Ahlatlıbel'de bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve Akşener, yaklaşık iki buçuk saat süren görüşme sonrasında açıklama yapmadan ayrılmıştı.

        GERİLİM ÇÖZÜLEMEDİ
        Toplantı sonrası bir açıklama yapılmamasına rağmen iki lider zirvenin içeriği hakkında fondaş medyadan isimlere konuştu. Toplantının ana teması Meral Hanım'ın kırgınlıklarını gidermeye yönelik olduğu bildirilirken Meral Hanım ile Kemal Bey arasındaki kırgınlık ve soğukluk bu görüşme ile çözülmediği gelen bilgiler arasında.

        Tüm bu gerilimlerin ortasında onuncu kez bir araya gelen 6'lı masa liderleri, adaylık için 11'inci toplantıyı işaret etti. Liderler, 26 Ocak'ta İYİ Parti'nin ev sahipliğinde yapılacak 11'inci Altılı Masa toplantısının ardından 30 Ocak'ta adaylık konusunda açıklama yapacağını duyurdu.

        Masanın ortaklarından Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Gültekin Uysal, adaylık için masayı işaret etti ve "Siyasi parti liderlerinin aday olması birinci öncelikli tercihimizdir. Doğru olandır." diye konuştu. Sözlerinin devamında Kılıçdaroğlu'nu öven Uysal, "En kuvvetli adaylardan birisidir Kemal Kılıçdaroğlu." dedi.

            AKŞENER 30 OCAK'I BEKLEYEMEDİ: İMAMOĞLU'NU PARLATMA SEANSI
            CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Saraçhane'de birlikte şova girişen İmamoğlu ile Akşener'in ortak bir reklam filminde boy gösterdiğini söyledi.

            Akşener'in, İmamoğlu ile fotoğrafının yer aldığı billboard'ları tüm şehirlere astırdığını söyleyen Saymaz, "Bugün tüm şehirlerde İyi Parti'nin 'Az Kaldı' afişleri asıldı. Bir afişte, Akşener'le İmamoğlu'nun yan yana olduğu Saraçhane fotoğrafı var." ifadelerini kullandı.

            ÖNCE AFİŞ SONRA REKLAM FİLMİ
            Saymaz, akşam saatlerinde yaptığı yeni açıklamada da, "İyi Parti, Akşener-İmamoğlu afişinden sonra bu kez adalet ve İmamoğlu temalı video hazırlıyor Videoda İmamoğlu'nun İstanbul'u kazandığı ve ceza aldığı günün, Saraçhane'nin, Akşener'le sarıldıkları ve kürsüde yan yana oldukları anların görüntüleri olacak. Video yarın yayınlanacak." dedi.

            30 OCAK'I BEKLEYEMEDİ İMAMOĞLU'NU ADAY İLAN ETTİ
            İyi Parti'nin astığı afişler siyaset kulislerinde, "Akşener 30 Ocak'ı bekleyemedi İmamoğlu'nu aday ilan etti" olarak yorumlandı.

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            Haberler Güncel Saraçhane tiyatrosu sonrası ikinci bomba! İyi Parti afişleri astı bile: Akşener ve İmamoğlu yan yana
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