Takvim.com.tr açıklıyor: Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerden yere vurduğu CHP'li gazeteci kim? CHP liderinin sözlerinin şifreleri...

O GAZETECİ SONER YALÇIN

Takvim.com.tr açıklıyor... Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında bahsettiği gazeteci Soner Yalçın. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını destekleyen ve muhalif medyada Kılıçdaroğlu'na karşı kampanyanın da aktif isimlerinden biri olan Soner Yalçın'ın 24 Mayıs 2022 tarihinde kaleme aldığı yazı dikkat çekici. Kılıçdaroğlu'na karşı bugüne kadar yazılmış CHP medyasındaki üstü örtülü tehditlerle dolu en sert yazı, Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkardı. Zaman zaman "dost uyarısı" ifadeleriyle hedef aldığı Kılıçdaroğlu'na karşı en sert "aday olmaz" yazısına imza atan Soner Yalçın, "Böylesine zor süreçte Kılıçdaroğlu'nun kendini ortaya atmasının faturasını iyi tahlil etmesi gerekir. Onun için hayat memat meselesi Çevresindeki bir avuç insana inanıp kendisine yazık etmemelidir. Bilmelidir ki; sırf kendi aklına dayanan, hatalardan kurtulamaz!

Toparlarsam:

Umarım, ben yanılıyorumdur.

Umarım, CHP genel merkezi yanılmıyordur.

Bu uyarıyı yazmak zorundaydım; aksi takdirde susarak ağabeyime karşı ikiyüzlü davranmış olurdum.

Bu sadece Kılıçdaroğlu'na bir kardeş tavsiyesidir; umarım nihai kararını verirken bu yazdıklarımı da göz önünde bulundurur…

Şunu da eklemeliyim: Yazdıklarıma bakarak kimse niyet okuması yapmasın. Kalemim, ağzım, düşüncem birdir benim… Her daim olduğu gibi kendime zararı olacağını bilsem de inandıklarımı yazdım." ifadelerini kullanmıştı.

Altılı masada adaylık krizinde taraflar arasındaki kavga en çok medyada kendini gösteriyor. İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Soner Yalçın'ın "Aday olma Kılıçdaroğlu" yazısına, CHP liderinin bugün ismini vermeden "Sen kimsin?" uyarısı en çok Ekrem İmamoğlu'na da "Önümden çekil, medyadaki adamlarını da çek" mesajı olarak yorumlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Soner Yalçın'ı tarif ettiği cümleleri ise şu:

"Muhalefet ahlakla yapılır. Bütün ahlaksızlar karşısında kalemini oynatmayan, yazı yazmayan, televizyona çıkıp konuşmayan adam bize muhalefet dersi veriyor."

Sözcü yazarı Soner Yalçın, televizyonlara çıkmaması ile biliniyor.

İşte Soner Yalçın'ın Kılıçdaroğlu'nu çıldırtan yazısı;



KILIÇDAROĞLU İÇİN ENDİŞELİYİM

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığına aday mı?

Hafta sonu yapılan Maltepe mitinginde "adaylığını üstü örtülü duyurdu" deniyor.

Son günlerde yapılan etnik kimliği üzerine polemikler bu iddiayı güçlendiriyor (Kılıçdaroğlu'na -etnik kimliği nedeniyle- "Türkiye'nin Obama'sı" diyebilir miyiz?)

Gittiğim her yerde Kılıçdaroğlu "aday olmalı mı", "aday olmamalı mı" tartışmaları yapılıyor. Ki seçime bir yıl kala bu tartışmalardan uzak durmak imkânsız hale geldi.

Herkes tek soruya odaklanmış durumda: "Kılıçdaroğlu kazanır mı?"

Haklılar. Siyaset, sonuç odaklıdır. Temel hedefi, kazanmaktır…

Ben ise soruya tersten yaklaşıyorum. Şöyle:

Tarih, 18 Haziran 2023. Sandıkları açıldı. Sonuç belli oldu: Kılıçdaroğlu kazanamadı!

Kutuplaşmanın/ çatışmanın doruğa çıkacağı/çıkarılacağı seçim sonucunda Kılıçdaroğlu galip gelmezse ne olacak?

Kılıçdaroğlu için bu sıradan seçim değil kuşkusuz:

–Ekmeleddin İhsanoğlu'nu aday gösterdi, kazanamadı.

–Muharrem İnce'yi aday gösterdi, kazanamadı.

Kazanılamayan genel seçimlere veya referandumlara hiç girmeyeyim…

Ve şimdi de kendini ortaya koyuyor…

Peki, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu kaybederse ne olacak?

Bakınız:

Yazdıklarımdan yola çıkarak Kılıçdaroğlu adaylığına karşıyım anlamı çıkarmayınız. Samimi olarak yazıyorum; Kılıçdaroğlu'nun aday olup kazanmasının Türkiye'deki kutuplaşmayı bitireceğine, sağduyunun ülkeye hâkim olacağını düşünüyorum. Hele son dönemdeki neoliberalizm karşıtı sözlerini alkışlıyorum…