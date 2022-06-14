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    • 14.06.2022 17:24
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    Takvim.com.tr açıklıyor: Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerden yere vurduğu CHP'li gazeteci kim? CHP liderinin sözlerinin şifreleri...

    CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki cumhurbaşkanlığı adaylık yarışında kılıçlar bir kez daha çekildi. Kılıçdaroğlu bugünkü grup toplantısında öyle sözler sarfetti ki, isim yoktu ama tarif vardı. Tarifi de, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını destekleyen ve kendisini açıkça "tehdit eden" bir muhalif gazeteciye uyuyordu. Peki, bu gazeteci kim? Takvim.com.tr herkesin merak ettiği gazeteciyi açıklıyor. İşte Kılıçdaroğlu-İmamoğlu savaşında yepyeni bir sayfa açan konuşmanın şifreleri...

    Özel haber
    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’nu hangi CHP’li gazeteci tehdit etti?

    CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık yarışında kılıçlar bir kez daha çekildi.

    Kılıçdaroğlu bugünkü grup toplantısında "Siz kimsiniz?" diyerek muhalif medyya yönelik tehdit dolu sözler sarfetti. İsim vermediği konuşmasında tarifler tek bir ismi işaret etti. O da Ekrem İmamoğlu'nun medya "Fon"eri olarak da bilinen Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın. Takvim.com.tr, Kılıçdaroğlu'nun kürsüden esip gürlediği konuşmasının şifrelerini çözüyor.

    İMAMOĞLU'NU DESTEKLEYEN CHP'Lİ GAZETECİYİ HEDEF ALDI
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında parti üyelerinin ve kameraların karşısına geçti. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, konuşmasında kendisini eleştirerek muhalefet dersi veren ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını destekleyen gazeteciyi hedef aldı.



    Kendisini köşesinden tehdit eden gazeteciye sert çıkan Kılıçdaroğlu, "Son zamanlarda sureti kendinden menkul bazıları türedi. Bazıları gazeteci, bazıları araştırmacı olarak karşımıza çıkıyor. Kendisine muhalefet dersi Muhaliflik dersi bize verenler, şunu unutmasınlar; yahu biz daha ölmedik. Sizin ne mal olduğunuzu gayet iyi biliyoruz. Muhalefet ahlakla yapılır. Bütün ahlaksızlar karşısında kalemini oynatmayan, yazı yazmayan, televizyona çıkıp konuşmayan adam bize muhalefet dersi veriyor. Biz kelle koltukta muhalefetimizi halkımız için sonuna kadar yapacağız." diyerek kendisine muhalefet dersi vermeye kalkışıldığını vurguladı.

        "KELLE KOLTUKTA GEZEN BANA..."
        Muhalefet yapmayı kimseden öğrenmeyeceğini belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu, ilginç bir fıkra ile de durumu anlatmaya çalışarak, "Kelle koltukta muhalefet yapan bana muhalefeti öğretmeye çalışıyorlar. Durun size bir hikaye anlatayayım; bir kadın ve kızı evde oturuyorlar. İşleri dedikodu yapmak bunların. Bütün komşuları hakkında bir sürü dedikodu uyduruyorlar. Akşam oluyor ve yoruluyorlar. Anne kızına diyor ki; aman kızım biz bunları konuşuyoruz ama başkalarının yanında bunları söylemeyelim. Bizi bilenler de daha ölmedi diyor." dedi.

        O GAZETECİ SONER YALÇIN
        Takvim.com.tr açıklıyor... Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında bahsettiği gazeteci Soner Yalçın. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını destekleyen ve muhalif medyada Kılıçdaroğlu'na karşı kampanyanın da aktif isimlerinden biri olan Soner Yalçın'ın 24 Mayıs 2022 tarihinde kaleme aldığı yazı dikkat çekici. Kılıçdaroğlu'na karşı bugüne kadar yazılmış CHP medyasındaki üstü örtülü tehditlerle dolu en sert yazı, Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkardı. Zaman zaman "dost uyarısı" ifadeleriyle hedef aldığı Kılıçdaroğlu'na karşı en sert "aday olmaz" yazısına imza atan Soner Yalçın, "Böylesine zor süreçte Kılıçdaroğlu'nun kendini ortaya atmasının faturasını iyi tahlil etmesi gerekir. Onun için hayat memat meselesi Çevresindeki bir avuç insana inanıp kendisine yazık etmemelidir. Bilmelidir ki; sırf kendi aklına dayanan, hatalardan kurtulamaz!

        Toparlarsam:

        Umarım, ben yanılıyorumdur.

        Umarım, CHP genel merkezi yanılmıyordur.

        Bu uyarıyı yazmak zorundaydım; aksi takdirde susarak ağabeyime karşı ikiyüzlü davranmış olurdum.

        Bu sadece Kılıçdaroğlu'na bir kardeş tavsiyesidir; umarım nihai kararını verirken bu yazdıklarımı da göz önünde bulundurur…

        Şunu da eklemeliyim: Yazdıklarıma bakarak kimse niyet okuması yapmasın. Kalemim, ağzım, düşüncem birdir benim… Her daim olduğu gibi kendime zararı olacağını bilsem de inandıklarımı yazdım." ifadelerini kullanmıştı.

        Altılı masada adaylık krizinde taraflar arasındaki kavga en çok medyada kendini gösteriyor. İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Soner Yalçın'ın "Aday olma Kılıçdaroğlu" yazısına, CHP liderinin bugün ismini vermeden "Sen kimsin?" uyarısı en çok Ekrem İmamoğlu'na da "Önümden çekil, medyadaki adamlarını da çek" mesajı olarak yorumlandı.

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Soner Yalçın'ı tarif ettiği cümleleri ise şu:

        "Muhalefet ahlakla yapılır. Bütün ahlaksızlar karşısında kalemini oynatmayan, yazı yazmayan, televizyona çıkıp konuşmayan adam bize muhalefet dersi veriyor."

        Sözcü yazarı Soner Yalçın, televizyonlara çıkmaması ile biliniyor.

        İşte Soner Yalçın'ın Kılıçdaroğlu'nu çıldırtan yazısı;

        KILIÇDAROĞLU İÇİN ENDİŞELİYİM
        Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığına aday mı?

        Hafta sonu yapılan Maltepe mitinginde "adaylığını üstü örtülü duyurdu" deniyor.

        Son günlerde yapılan etnik kimliği üzerine polemikler bu iddiayı güçlendiriyor (Kılıçdaroğlu'na -etnik kimliği nedeniyle- "Türkiye'nin Obama'sı" diyebilir miyiz?)

        Gittiğim her yerde Kılıçdaroğlu "aday olmalı mı", "aday olmamalı mı" tartışmaları yapılıyor. Ki seçime bir yıl kala bu tartışmalardan uzak durmak imkânsız hale geldi.

        Herkes tek soruya odaklanmış durumda: "Kılıçdaroğlu kazanır mı?"

        Haklılar. Siyaset, sonuç odaklıdır. Temel hedefi, kazanmaktır…

        Ben ise soruya tersten yaklaşıyorum. Şöyle:

        Tarih, 18 Haziran 2023. Sandıkları açıldı. Sonuç belli oldu: Kılıçdaroğlu kazanamadı!

        Kutuplaşmanın/ çatışmanın doruğa çıkacağı/çıkarılacağı seçim sonucunda Kılıçdaroğlu galip gelmezse ne olacak?

        Kılıçdaroğlu için bu sıradan seçim değil kuşkusuz:

        –Ekmeleddin İhsanoğlu'nu aday gösterdi, kazanamadı.

        –Muharrem İnce'yi aday gösterdi, kazanamadı.

        Kazanılamayan genel seçimlere veya referandumlara hiç girmeyeyim…

        Ve şimdi de kendini ortaya koyuyor…

        Peki, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu kaybederse ne olacak?

        Bakınız:

        Yazdıklarımdan yola çıkarak Kılıçdaroğlu adaylığına karşıyım anlamı çıkarmayınız. Samimi olarak yazıyorum; Kılıçdaroğlu'nun aday olup kazanmasının Türkiye'deki kutuplaşmayı bitireceğine, sağduyunun ülkeye hâkim olacağını düşünüyorum. Hele son dönemdeki neoliberalizm karşıtı sözlerini alkışlıyorum…

        İÇİMİ KEMİREN SORU
        Evet:

        Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başında olmasının toplumsal barış için faydalı olduğuna inanıyorum.

        Kılıçdaroğlu; insani, hukuki, ahlaki değerleri hep üstün tutan/ yücelten bir siyasetçidir.

        Saygındır. Dürüsttür. Mütevazidir. Çalışkandır. Anlayışlıdır. Mazlumun daima yanındadır…

        Eminim seçilmesi halinde, çatışmaları iyi yöneten kabiliyetiyle- bir sakin güç olarak Türkiye'ye iyi gelecektir.

        Ancak… İşte o soru hep içimi kemiriyor: 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamazsa ne olacak?

        Salt siyasi hayatı bitmez. Hakaretlere, saldırılara uğrar. Ağır iftiralar ile karşılaşır. Yıllarca sürecek komplo teorilerin merkezinde yer alır. Ağır bedeller öder. Yaşamı allak bullak olur…

        Bu sonuçların sebebi, ülkenin bugün geldiği/getirildiği siyasi travmadır!

        Ağabey gibi sevdiğim, ülkenin yararına olacak bir politikacının bu hale düşmesinden endişe duyuyorum. Bunu kimse görmüyor mu, hissetmiyor mu? Kimleri sadece koltuk kapma peşinde mi?

        Şurası gerçek; Ekmeleddin İhsanoğlu yerine 2014 yılında kendi aday olup kaybetseydi; bunun sonucu 2023 seçim mağlubiyeti gibi olmazdı. Durum bugün çok farklı…

        Kılıçdaroğlu'nun seçimleri/adayları hep kaybetti. Partisinin oylarını da pek artıramadı. Maalesef, bu hatalar tekerrür etti! Ve, 2023'te -sembol olmuş Erdoğan karşısında- kaybederse bunun yaratacağı duygusal kırılma sel olup taşmaz mı? Bu sebeple diyorum ki; siyaset acımasızdır, Kılıçdaroğlu bu kez imkanı yok affedilmez. Hatasının cezası kıyamete kadar çektirilir…

        2023 seçimi sıradan seçim değildir; başta CHP seçmeni olmak üzere muhalifler için "olmak ya da olmamak" ikilemi gibi algılanıyor!

        EN ZOR SINAVI
        Görüşüm şudur:

        Türkiye'nin önümüzdeki dönemde Kılıçdaroğlu gibi değerli- tecrübeli lidere ihtiyacı var. CHP'nin başında kalmaya devam etmesi ülkenin yararınadır…

        Öte yandan:

        Cumhurbaşkanlı seçimini kaybetmesi halinde sadece CHP seçmeni değil, siyaset de büyük darbe alır, muhaliflerin seçimlere olan inancı kaybolur, demokrasi yara alır, partisi bile dağılabilir…

        Yani: 2023 seçimi sadece cumhurbaşkanını seçmeyecek, -örneğin- muhaliflerin anlayışına göre ülkenin kaderi oylanacak…

        Böylesine zor süreçte Kılıçdaroğlu'nun kendini ortaya atmasının faturasını iyi tahlil etmesi gerekir. Onun için hayat memat meselesi Çevresindeki bir avuç insana inanıp kendisine yazık etmemelidir. Bilmelidir ki; sırf kendi aklına dayanan, hatalardan kurtulamaz!




            MUHALEFETİN ANKETÇİSİ DE O YAZI ÜZERİNDEN ELEŞTİRMİŞTİ
            Öte yandan muhalefeti destekleyen anketleriyle bilinen Metropol'ün sahibi Özer Sencar da Yalçın'ın yazısını paylaşarak, "Akl-ı selimin sesi olmuş Soner Yalçın. Soner gibi düşündüğü halde gelecek endişesi ile konuşmayan aydınlara duyurulur." ifadelerini kullanmıştı.

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