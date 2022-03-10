Diyarbakır annelerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: "Yalanla dolanla hiçbir yere varamayacaksın"





BİR - İKİ AİLE İLE GÖRÜŞTÜ, DİYARBAKIR ANNELERİ İLE DEĞİL

Kılıçdaroğlu'nun dün akşam çocuğu dağa kaçırılan bir iki aile ile çok kısa bir görüşme yaptığını, bu görüşmenin de "Kılıçdaroğlu Diyarbakır annelerini ziyaret etti" şeklinde lanse edildiğini dile getiren Canbey, bundan rahatsız olduklarını söyledi.

Yaklaşık 3 yıldır HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde Kılıçdaroğlu'nu beklediklerini ifade eden Canbey şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'a gelmeden CHP'li yetkililer bizimle iletişime geçti. Bize dediler ki sizinle otelde görüşebilir miyiz? Dün gece Kemal Kılıçdaroğlu otelimize baskın yapar gibi giriş yaptı. Biz aileler olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto ettik.

'Senin bizimle iletişime geçeceğin yer otel değil HDP il binasıdır' dedik. Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeye inmedik. İki arkadaşımızı gönderdik. Talebimizi onlara iletmelerini istedik. Onlar da bize ve arkadaşlarımıza kumpas hazırlayıp görüntü aldılar ve sanki Kemal Kılıçdaroğlu bizimle, ailelerle görüşmüş, bizim sorunlarımızı, taleplerimizi dinlemiş gibi gösterdiler ve o şekilde basına yaydılar."