Diyarbakır annelerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: "Yalanla dolanla hiçbir yere varamayacaksın"

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan evlatları için oturma eylemi yaptıkları HDP il başkanlığı önüne gelmeyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğluna tepki gösterdi.
Ellerinde çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler adına açıklama yapan Ruken Canbey, Kılıçdaroğlu'nun, dün Diyarbakır'a geldiğini ve birçok yeri ziyaret ettiğini hatırlattı.
BİR - İKİ AİLE İLE GÖRÜŞTÜ, DİYARBAKIR ANNELERİ İLE DEĞİL
Kılıçdaroğlu'nun dün akşam çocuğu dağa kaçırılan bir iki aile ile çok kısa bir görüşme yaptığını, bu görüşmenin de "Kılıçdaroğlu Diyarbakır annelerini ziyaret etti" şeklinde lanse edildiğini dile getiren Canbey, bundan rahatsız olduklarını söyledi.
Yaklaşık 3 yıldır HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde Kılıçdaroğlu'nu beklediklerini ifade eden Canbey şöyle konuştu:
"Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'a gelmeden CHP'li yetkililer bizimle iletişime geçti. Bize dediler ki sizinle otelde görüşebilir miyiz? Dün gece Kemal Kılıçdaroğlu otelimize baskın yapar gibi giriş yaptı. Biz aileler olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto ettik.
'Senin bizimle iletişime geçeceğin yer otel değil HDP il binasıdır' dedik. Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeye inmedik. İki arkadaşımızı gönderdik. Talebimizi onlara iletmelerini istedik. Onlar da bize ve arkadaşlarımıza kumpas hazırlayıp görüntü aldılar ve sanki Kemal Kılıçdaroğlu bizimle, ailelerle görüşmüş, bizim sorunlarımızı, taleplerimizi dinlemiş gibi gösterdiler ve o şekilde basına yaydılar."
"HDP İL BİNASI ÖNÜNE BEKLİYORUZ"
Kılıçdaroğlu'na seslenen Canbey, şöyle devam etti:
"Biz seni buraya HDP Diyarbakır il binası önüne bekliyoruz. Otele beklemiyoruz. Bizim çocuklarımızın kaçırıldığı yer burası. Otel değil. Görüşeceğimiz, sorunlarımızı anlatacağımız yer burası. Burada 260 ailenin çocuğu HDP il binasından kaçırıldı. Buraya gel, bizi burada dinle. Demokrasi diyorsun sabahtandır. Diyarbakır'ın her yerinde hak, hukuk adalet, demokrasi diyorsun bunlara uyuyorsan gelirsin burada ailelerin talebini, bizlerin talebini dinlersin."