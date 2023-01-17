SİHA'ları hedef alan Ali Babacan'ın tehdidinin perde arkasında ne var?

Türkiye'nin başta insansız hava araçları olmak üzere, savunma sanayii alanında dünyada söz sahibi olması hem içeride hem de dışarıda rahatsızlığa neden oluyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise katıldığı bir programda iktidara geldiklerinde bu projelere müdahale edeceklerini söyledi. Öte yandan İYİ Parti Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, "Bayraktar SİHA, İHA reklâmıdır gidiyor. Devletin tüm imkânları önüne serilmiş. Rakipsiz! Genç iş insanı da babasına benzememiş. Havasından geçilmiyor. Ama hiç kimse Vestel'in üretip de ihraç ettiği Karayel ve benzerlerinden söz etmiyor. Niye?" diyerek rahatsızlığını ortaya koydu. Peki Ali Babacan'ın Baykar'a tehdidinin perde arkasında ne var? SİHA ve İHA'lar neden hedefte? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Haber Müdür Nazif Karaman ile güvenlik ve terör uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.
Türkiye'nin savunma sanayii alanında attığı adımlar içeride ve dışarıda rahatsızlığa yol açıyor. Savunma sanayiinde yerlilik oranı yüzde 80'lere kadar çıkarken ihracat rakamları da yükseliyor. Dışarıda terör örgütü FETÖ'ye desteği ile tanınan eski pentagon yetkilisi Michael Rubin, Türk Savunma Sanayii'ne yönelik kara propaganda yaparken kaleme aldığı makalesinde Türk SİHA'larını hedef aldı, "Türkiye'nin SİHA ihracatı ABD için tehdit" ifadelerini kullandı. ABD'nin Irak ve Afganistan gibi bölgelerde yol açtığı istikrarsızlığı görmezden gelen Rubin, bir de SİHA'ların istikrarı bozduğunu savundu.
İçeride Başkanı Ali Babacan ise katıldığı bir programda iktidara geldiklerinde bu projelere müdahale edeceklerini söyledi. Türkiye'nin terörle mücadelesinde kritik öneme sahip Doğu Akdeniz'de Afrika'da Irak'ta Suriye'de Libya'da Karabağ'da söz sahibi olmasını sağlayan İHA ve SİHA'lar hedef alınıyor. Savunma Sanayii hedef alan açıklamalara tepkiler gecikmedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Londra'daki temaslarını tamamlayarak bugün Çekya'nın başkenti Prag'a geçti. "Savunma sanayii alanında Türkiye'nin ulaştığı seviyeden bazı kişiler rahatsız" diyen Bakan Akar, bunun açıkça dile getirilmesini kabul edilemez olarak niteledi. Akar, "Büyük bir talihsizlik, yerli ve milli emek ve başarıya saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, "İktidara gelirlerse Baykar projelerine müdahale edeceklerini söyleyen DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Baykar şirketini suçlayan selamsız babacan, yabancıların etki ajanlığı pozisyonunda sabitlenmiştir." dedi.