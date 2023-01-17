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    • 17.01.2023 13:31
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    SİHA'ları hedef alan Ali Babacan'ın tehdidinin perde arkasında ne var?

    6'lı masanın küçük ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın SİHA'ları hedef almasına tepkiler dinmiyor. Birçok siyasi partiden tepki açıklamaları gelirken bazı sosyal medya kullanıcıları da Anayasa'daki "Türklük" maddesini kaldırmak isteyen Babacan'dan beklenen bir hareket olduğunu belirtti. Öte yandan son zamanlarda HDP'nin listesinden Meclis'e girecekleri konuşulurken Babacan'ın PKK'nın siyasi uzantısına şirin görünmeye çalıştığı yorumları yapıldı. A Haber canlı yayınında savunma sanayinin hedefte olduğunu söyleyen Güvenlik ve Terör uzmanı Coşkun Başbuğ, “Bu yaşananlar sürpriz değil. Durumun sadece Babacan üzerinden okunmasını eksik buluyorum. Çünkü ABD şuan dikkat edin bütün odakları devreye almış durumda. Rubin denilen Türk düşmanıyla yine Türklük kimliğiyle sorunu olan Babacan’ın eş zamanlı konuşması tesadüf değil” açıklamasında bulundu.

    Babacan’ın tehdidinin perde arkasında ne var?

    Türkiye'nin başta insansız hava araçları olmak üzere, savunma sanayii alanında dünyada söz sahibi olması hem içeride hem de dışarıda rahatsızlığa neden oluyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise katıldığı bir programda iktidara geldiklerinde bu projelere müdahale edeceklerini söyledi. Öte yandan İYİ Parti Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, "Bayraktar SİHA, İHA reklâmıdır gidiyor. Devletin tüm imkânları önüne serilmiş. Rakipsiz! Genç iş insanı da babasına benzememiş. Havasından geçilmiyor. Ama hiç kimse Vestel'in üretip de ihraç ettiği Karayel ve benzerlerinden söz etmiyor. Niye?" diyerek rahatsızlığını ortaya koydu. Peki Ali Babacan'ın Baykar'a tehdidinin perde arkasında ne var? SİHA ve İHA'lar neden hedefte? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Haber Müdür Nazif Karaman ile güvenlik ve terör uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.

    Türkiye'nin savunma sanayii alanında attığı adımlar içeride ve dışarıda rahatsızlığa yol açıyor. Savunma sanayiinde yerlilik oranı yüzde 80'lere kadar çıkarken ihracat rakamları da yükseliyor. Dışarıda terör örgütü FETÖ'ye desteği ile tanınan eski pentagon yetkilisi Michael Rubin, Türk Savunma Sanayii'ne yönelik kara propaganda yaparken kaleme aldığı makalesinde Türk SİHA'larını hedef aldı, "Türkiye'nin SİHA ihracatı ABD için tehdit" ifadelerini kullandı. ABD'nin Irak ve Afganistan gibi bölgelerde yol açtığı istikrarsızlığı görmezden gelen Rubin, bir de SİHA'ların istikrarı bozduğunu savundu.

    İçeride Başkanı Ali Babacan ise katıldığı bir programda iktidara geldiklerinde bu projelere müdahale edeceklerini söyledi. Türkiye'nin terörle mücadelesinde kritik öneme sahip Doğu Akdeniz'de Afrika'da Irak'ta Suriye'de Libya'da Karabağ'da söz sahibi olmasını sağlayan İHA ve SİHA'lar hedef alınıyor. Savunma Sanayii hedef alan açıklamalara tepkiler gecikmedi.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Londra'daki temaslarını tamamlayarak bugün Çekya'nın başkenti Prag'a geçti. "Savunma sanayii alanında Türkiye'nin ulaştığı seviyeden bazı kişiler rahatsız" diyen Bakan Akar, bunun açıkça dile getirilmesini kabul edilemez olarak niteledi. Akar, "Büyük bir talihsizlik, yerli ve milli emek ve başarıya saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, "İktidara gelirlerse Baykar projelerine müdahale edeceklerini söyleyen DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Baykar şirketini suçlayan selamsız babacan, yabancıların etki ajanlığı pozisyonunda sabitlenmiştir." dedi.

        Ali Babacan'ın İHA ve SİHA'larla ilgili iftiralarına Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar da yanıt verdi. Bayraktar "Konuyu 180 derece tersinde gösterme çabası. 2004 yılında biz ufacık bir firmaydık. Sonra savunma sanayi başkanlığı dedi ki bizim mini insansız hava aracına ihtiyacımız var. 4 firma katıldı, bir tanesi de üniversiteydi. Biz o işi aldık teslim ettik. En ufak bir AR - GE desteği yoktu. Türkiye için insansız hava aracı bir kıvılcımdır. İHA Türkiye için dönüm noktası diye 20 yıl önce söyledik. Siz sıfırdan bir teknolojik yapı geliştiriyorsanız belli aksaklıklar yaşanabilir. Biz Baykar'ın tarihi boyunca çok ince oyunlarla karşılaştık. Bu işleri durdurmak kolay, yapmak zor. Şu an öyle büyük iftiralarla karşıyayız ki... " şeklinde konuştu.

        Peki Ali Babacan'ın Baykar'a tehdidinin perde arkasında ne var? SİHA ve İHA'lar neden hedefte? Savunma sanayiindeki başarılar neden içeride ve dışarıda rahatsızlık veriyor? Amaçları ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Haber Müdür Nazif Karaman ile güvenlik ve terör uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.

        Coşkun Başbuğ'un canlı yayında öne çıkan değerlendirmeleri:

        Savunma sanayi hedef alınıyor. Ancak bana göre bu yaşananlar sürpriz değil. 2023 çok kritik bir seçim Bu seçim sadece 3-5 yıllık bir dönemi değil belki de bir asrın kaderini çizecek. Bu nedenle çok uyanık olmalıyız. Haya yapma şansımız olmadığına dair daha önce A Haber'e defalarca kez söyledik. İşte dışarıdaki yayınlar da 2023 yılının en kritik seçiminin Türkiye'de olacağını söylüyor. ABD'deki gazete 'Türkiye'deki seçimler Orta Doğu'nun, Uzak Doğu'nun, Balkanların ve Asya'nın kaderini etkileyecek' diyor.

        Bu tespitler çok doğru. Bunlara bakarak özellikle savunma sanayi ve enerjide ayağınızın yere basacağı sürece doğru hızla yol almanız lazım. İkisinde de çok başarılı şekilde gidiyoruz. Ancak bu başarılar ülkeni insanın mutlu ettiği gibi bazılarını ve bir yerleri mutlu etmiyor. Tam tersine endişeye ve büyük korkuya yol açıyor. Bu gelişmeyi durdurmak için her yolu deniyorlar. Savunma sanayii konusunda yapılan tehdidin Babacan üzerinden okunmasını eksik bulurum. Çünkü ABD şu anda bütün odakları devreye almış durumda. Türk düşmanı olan Rubin ile Türk kimliğiyle sorunu olan Ali Babacan'ın aynı anda eş zamanlı olarak konuşması tesadüf değil. Bunun altını çizmekte fayda var. Neticede ikisi de aynı işe hizmet ediyorlar.

        Bunlar ilk değil. Savunma sanayi ve Bayraktar ailesi ile ilgili bir yerlere kulluk ettiği belli olan Sezgin Tanrıkulu'nun söylemlerini hatırlayalım. 'Yargılayacağız' dedi, bunu başka bir ülkede duyamazsınız. Peki bu söylemler 7'li masada herhangi bir karşılık buldu mu? Bu söylenenleri yalayıp yuttular. 2023'te ters bir sonuç ortaya çıkarsa Atatürk'ten sonra olduğu gibi savunma sanayi yavaş yavaş sonlandırılacaktır. İşte bu söylediklerimi teyit eden sözler bu açıklamalardır. Babacan'ın açıklamaları ortada, zaten bu işin sonunda ABD'nin hedefi bu.

        ABD neden Türkiye'den seçimlere müdahale etmeliyiz diyor? Neden bizim savunma sanayimiz hedef alınıyor. Çünkü ABD'nin elinden devasa bir Pazar gidiyor. ABD'nin elinden Türkiye gibi yıllarca sömürdüğü bir ülke gidiyor. Üstelik Türkiye ABD'nin yıllarca kan kusturduğu coğrafyalara tam tersine daha kaliteli daha ucuz ve ABD gibi emperyal mantıkla değil siyasi süreçle iş yapıyor. İşte bunlar ABD'nin işine gelmiyor.

        Baykar ailesini ve çalışmalarını yakından takip ediyorum. Bu aile konuşmayı sevmez çalışır, yaptıklarıyla adeta bir çağ açıyor. Bu ailenin bir şehidi var bu yolda. Bunu da dillendirmezler. Bunu da araştıranlar görür. Bu aile büyük bir özveriyle işi bu noktaya getirmiş. Bu tür stratejik şirketler, ABD'ye ya da AB'ye gidin bunları devlet kurumu gibi koruma altına alırlar ve önün açmak için her yol denenir. Neden? Çünkü bunların katma değeri vardır. Rakamlar ortada sipariş alamıyorlar, yetmiyor.

            BABACAN'DAN ALENEN İFTİRA
            DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bu kez de özgün olarak ürettiği İHA, SİHA ve İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma ile dünyada büyük yankı uyandıran Baykar şirketini hedef aldı.

            Babacan, İHA ve SİHA üreticisi Baykar'a ilişkin soruya, "Burada yanlış şu, devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor" yanıtını vermişti.

            Türkiye'nin bütün imkanlarını BAYKAR'A aktarıldığını iddia ederek algı operasyonuna soyunan Ali Babacan "Devletin hemen hemen bütün imkanları neredeyse tek şirkete aktarılıyor; rekabetten korkmasınlar. Bizim iktidarımızda tam tersine, fırsat eşitliği içerisinde ama, fırsat eşitliği içerisinde iyi iş yapan firmaların önü açılır ama biraz da rekabet gelir. Muhtemelen bu arkadaşlar rekabetten korkuyor olabilir. Ya işte güzel güzel para kazanıyorduk bu iktidar değişirse rekabet olacak, başka firmaların da önünü açacaklar diye korkuyor olabilirler." iddiasında bulundu.

            HALUK BAYRAKTAR'DAN SERT TEPKİ
            Babacan'ın açıklamalarına BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar sert bir yanıt verdi.

            Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Haluk Bayraktar, "BAYKAR hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz." dedi.

            Bayraktar, "Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA'larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

            DÜNYADA BÖYLE BİR FİRMA YOK
            Bayraktar'ın açıklamalarının tamamı ise şöyle:

            "Sn. Babacan,

            BAYKAR hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz.

            Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA'larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz.

            Kuruluşumuzdan bugüne gelirlerimizin %75'ini ihracattan elde ettik. 2022'de ise sözleşmelerimizin %99.3'ü ihracat kaynaklı. Türkiye'yi bırakın dünyada dahi böyle bir firma bulamazsınız.

            Devlet kaynakları firmamıza akıtılmıyor. Bilakis; kuruluşumuzdan bu yana devletten tek kuruş nakit teşvik ya da hibe almadık. Banka kredisi dahi kullanmadık.

            Tüm projelerimizde olduğu gibi en son AKINCI ve KIZILELMA'yı da öz kaynaklarımızla geliştirdik...

            ERDEMLİ OLMAYI DENEYİN
            Yüksek teknolojiden, milli teknolojiden bihaber olmanız, size müfteri olma hakkı tanımaz.

            Kaportacılıkla, Hacı Murat arabalarla paradigma dönüştüren Milli SiHNIarın farkını TEKNOFEST'e gelen çocuklar size anlatabilir. Fitne fesat odakları yerine onlara kulak vermeniz hakikati duymanızı Sağlar.

            Özür dilemek erdemdir. Erdemli olmayı deneyin..."

                ALDIĞI CEVAP YETMEDİ YİNE SALDIRDI: DOKUNACAĞIZ
                Haluk Bayraktar'ın bilgili ve belgeli cevaplarına karşın Babacan, çirkin saldırılarını durdurmak bir yerine rezaleti bir üst perdeye taşıdı. Babacan, katıldığı bir canlı yayında, "SİHA'lar hükümetin en önemli propaganda projesi. Bunu kutsal hale getirdiler ama biz buna dokunacağız." ifadelerini kullandı.

                SELÇUK BAYRAKTAR'DAN TEPKİ
                Babacan'a bir tepki de Selçuk Bayraktar'dan geldi. Bayraktar, "Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz! İdeal ve değerlerimizden asla taviz vermeden mücadelemizi sürdürecek; Alçakça atılmış iftira ve yalanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız!" ifadelerini kullandı.

                BABACAN'A TEPKİLER YÜKSELDİ
                Ali Babacan'ın skandal ifadelerine tepki yağdı. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Dokundurtmayız" ifadeleriyle Babacan'ın skandallarını sıraladı.

                Çelebi şunları söyledi;

                "Ali Babacan… -Anayasadan Türklüğü kaldıracak… -Kumpas davaları yeniden açacak… -Fetöcülerin tamamını tekrar devlete dolduracak… Ve şimdi de son rezilliği SİHA programına dokunacak… Ordu düşmanı Şebnem Korur Fincancı mı söyledi son görüşmende! Başka kapıya!Dokundurtmayız!

                Fetönün sümüklü mendili Babacan… Hadi dokunsana Milli Savunma Sanayimizin gururlarına..."

                AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı. Çelebi, "6'lı masanın GÜL'ü Ali Babacan! Bunlarla yol yürüyene sadece ACINIR!" dedi. Çelebi, " -Anayasa ilk 4 maddeye(Resmi dil,Atatürk) dokunacak... -Anayasadan Türklüğü kaldıracak... -Kumpas davaları yeniden açacak... -Fetöcülerin tamamını tekrar devlete dolduracak... -SİHA'lara dokunacak..." ifadelerini kullandı.

                6'lı masanın GÜL'ü Ali Babacan!

                    -Anayasa ilk 4 maddeye(Resmi dil,Atatürk) dokunacak… -Anayasadan Türklüğü kaldıracak… -Kumpas davaları yeniden açacak… -Fetöcülerin tamamını tekrar devlete dolduracak… -SİHA'lara dokunacak… 6'lı masanın GÜL'ü Ali Babacan! Bunlarla yol yürüyene sadece ACINIR!

                    İSMAİL OK: BABACAN HDP'Yİ GERİDE BIRAKTI
                    SİHA'ları hedef alan Babacan'ı sert sözlerle eleştiren AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, "PKK'nın, SİHA'lardan rahatsız olduğunu biliyoruz. HDP'nin yine bundan rahatsız olduğunu biliyoruz. HDP de aynı şeyleri söylüyor. Son zamanlarda Ali Babacan HDP'yi geride bıraktı. Bu da neyi gösteriyor? Ali Babacan'ın Türk Milleti'nin menfaatine olan bu SİHA'lardan rahatsız olduğunu... Özerklik, ikinci dil gibi söylemler. HDP'nin söylemlerini geçtiler. Milletimiz bunların gerçek yüzünü görüyor ve değerlendiriyor. Millet İttifakı'nın ne olduğu artık ortaya çıktı. İYİ Parti de keyif alarak seyrediyor. Bu masayı terk ediyorum diyemiyor. Hepsi koltuk kapma derdindeler. Seçimlerde milletimiz bunlara haddini bildirecektir." dedi.

                    "BİZİ ABD'NİN VE AVRUPA'NIN ÇÖPE ATACAKLARI SAVUNMA ÜRÜNLERİNE MAHKUM EDECEKLER

                    Ok, olası bir 6'lı masa iktidarında yaşanacakları da özetledi, "Bunlar SİHA'ları, diğer savunma sanayii ürünlerini yok ederler. Hiç şüpheniz olmasın. Daha önce CHP'den de Sezgin Tanrıkulu benzer açıklamalar yapmıştı. Allah muhafaza bunlar gelirse İHA ve SİHA'lar başta olmak üzere savunma sanayiinde başa döneriz. Emperyalistlerin istediğini yapıyorlar. ABD ve Avrupa'nın demode olmuş, çöpe atacakları ürünlerine bizi mahkum edecekler. Savunma sanayiindeki gelişmeler ile kurulan oyunları bozan, yeni oyunlar kuran bir ülke olduk. Bunu biz değil, yabancılar söylüyor. Bizim içimizdekiler bundan daha fazla rahatsız oluyorlar. HDP'yi, PKK'yı biliyorduk da, Ali Babacan'ı bilmiyorduk! Millet bunlara fırsat vermeyecek." ifadelerini kullandı.

                    AKÇAY: BUNLAR DÜŞMANA ASKERLİK YAPIYOR

                    Ali Babacan'ın, Türkiye aleyhindeki sözlerle sık sık gündeme geldiğini hatırlatan MP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise şu sert ifadeleri kullandı:

                    Utanç verici. Babacan, her gün çirkin yüzüne bir yüz ekliyor. Tamamen yabancıların, Türkiye düşmanlarının sözcülüğünü yapan bölücü bir dil kullanmaya başladı. Bu sözleri Türkiye ve Türklük düşmanı kişiler söyleyebilir. Zillet İttifakı dediğimiz, CHP'si, HDP'si, İP'i, DEVA'sı bunların hepsi savunma sanayiinin gelişmesinden rahatsız. Bunlar artık düşmana askerlik yapıyor. Düşmanın kılıcını sallıyorlar.

                    "YAZIKLAR OLSUN, REZALET"

                    Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

                    Bunların yaptığı ne siyaset ne muhalefet. Böyle bir şey olamaz. Türkiye yeniden bir Ergenekon'dan çıkışı gerçekleştiriyor. Türkiye'nin düşmanları bundan çok rahatsız. Ama bunlar neden rahatsız, anlamıyorum. Bunlar yabancı ülkelere aidiyet besleyen işbirlikçiler. Artık bu da net şekilde görülüyor. Vallahi yazıklar olsun diyorum. Rezalet!

                        SARIGÜL: EKONOMİK MİLLİYETÇİLİK BUDUR

                        Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de, sabah.com.tr'ye bir değerlendirmede bulundu.

                        Sarıgül, "İHA/SİHA'ları ve bunları yapan Bayraktar ailesini hedef alan açıklamaları doğru bulmuyorum.Türkiye dışarıdan bu araçları almak zorunda kalmıyor, üstelik satarak döviz kazanıyor. Ekonomik milliyetçilik tam olarak budur. TDP ekonomik milliyetçilik yapan bir partidir. Bu araçlar Türkiye'nin dünyadaki gururudur. Türk savunma sanayini bugünkü önemli noktaya taşıyan da Bayraktar ailesidir. Türkiye için taş üstüne taş koyanların ellerini soğutmak değil desteklemek gerekir." dedi.

                        TURAN: BU BİLE KİMLERİN ELİNDE OYUNCAK OLDUKLARINI GÖSTERİYOR

                        AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da, sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada Babacan'a sert tepki gösterenler arasında yer aldı.

                        Turan, şu ifadeleri kullandı:

                        Deva Partisi Başkanı Ali Babacan durduk yerde Bayraktar'ı eleştirmedi veya hedef almadı. İlk önce bildiğiniz gibi Tescilli Türkiye düşmanı Michael Rubin'in Baykar'a yaptırım çağrısı yaptı. Arkasından kaçak FETÖ'cü hesaplar sosyal medya üzerinden saldırdılar sonra da Ali Babacan ve yardımcılarının iftiralarına başladı.

                        Bu bile "proje" partilerinin, proje adamlarının kimlerin elinde nasıl bir oyuncak olduğunu, kukla olduklarını göstermektedir.

                        MELİH GÖKÇEK: TALEP ABD'DEN Mİ, İNGİLTERE'DEN Mİ, PKK'DAN MI GELDİ?

                        ALİ BABACAN SİHALARI HEDEF ALDI; "Bu proje de öyle bir hale getirildi ki bu çok kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz falan filan ya. Kusura bakmayın ya dokunacağız tabii, doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz. ALİ, TALEP ABD'DEN Mİ, İNGİLTERE'DEN Mİ, PKK'DAN MI GELDİ?

                            ALPAY ÖZALAN: GÖZÜ DÖNMÜŞ DÜŞMAN ORDUSU
                            CHP ve İyi Parti'nin beslemesi Ali Babacan, "Kusura bakmayın, SİHA'lara da dokunacağız." diyerek tehditler savuruyor. Altılı Masa, Türkiye'yi işgal ve istila etmek isteyen gözü dönmüş bir düşman ordusuna benziyor. Tek planları yakmak, yıkmak, yok etmek.

                            MUHARREM İNCE: BU SİYASET ÜSTÜ MİLLİ BİR KONUDUR
                            6'lı masanın ortağı olan Babacan "SİHA'lara dokunacakmış." Hayır kardeşim. Biz Memleket Partisi olarak İHA ve SİHA'ları doğru buluyoruz. Cumhurbaşkanı olduğumda savunma sanayi yatırımlarını artırarak devam ettireceğiz. Bu siyaset üstü milli bir konudur.

                            MURAT TÜRKYILMAZ: BATI'YA SELAM VERENLER

                            Sandığa değil Batı'ya selam verenler: PKK'lılar için başsağlığı, Türklük tanımına itiraz, Anadilde eğitim, İHA/SİHA'lardan rahatsızlık Sizce kim ? Baş harfleri projesi olduğu topluluğu temsil ediyor : AB

                                BAYKAR'A KARŞI ŞER CEPHESİ
                                Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesindeki nokta operasyonlarında önemli görevleri başarıyla yerine getiren Bayraktar SİHA'lar HDPKK'nın hedefi haline geldi. Hem Meclis'te terör destekçileri, hem de Kandil'de terörist başları açıklamalarıyla Baykar'ı hedef haline getirdi. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'da yerli ve milli savunma sanayii başta olmak üzere özel olarak Baykar'a saldırmaktan çekinmedi.

                                Son olarak FETÖ başta olmak üzere Türkiye karşıtı her harekete can siparene destek veren ABD'li Michael Rubin, "Baykar'a ve diğer Türk firmalarına yaptırım düşünülmeli" diyerek nefretini kusmuştu. Babacan açıklamalarıyla bu kirli cepheyle aynı yerde buluştu.

                                BABACAN HDP'YE GÖZ KIRPIYOR!
                                Babacan'ın İHA ve SİHA üreticisi BAYKAR'ı hedef alması, "Babacan HDP' göz kırpıyor" yorumlarını da beraberinde getirdi. Öyle ki bir dönem Devlet Bakanlığı yapan CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, HDP'nin seçimlerden önce kapatılması durumunda HDP'li vekillerin seçime DEVA Partisi saflarından gireceğini iddia etmişti.

                                    Sevigen, iddiasının kaynağı olarak da Doğu ve Güney Doğu'daki aşiret liderlerini işaret etmişti.

                                    Ali Babacan geçtiğimiz hafta açıkladığı eylem planında ise vatandaşlık tanımını değiştirmek ve Kürtçeyi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini açıklamıştı.

                                    BABACAN PKK'YA NEDEN GÖZ KIRPIYOR?
                                    Sabah gazetesi yazarlarından Mehmet Barlas da Babacan'ın HDP'ye yönelik sıcak mesajlarını köşesine taşıdı.

                                    Barlas'ın dikkat çeken değerlendirmeleri şu şekilde:
                                    Geçtiğimiz günlerde "HDP ve DEVA Partisi seçime birlikte mi giriyor?" diye sormuştum. Bildiğiniz gibi HDP teşkilatı sahada DEVA ve Babacan'a çalışıyor. Babacan da bu ilgiyi karşılıksız bırakmıyor. Önce "Anayasa'dan Türklük tanımını çıkaralım" diyen Babacan daha sonra "TSK kimyasal silah kullanıyor" iftirasını atan Şebnem Fincancı Korur'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

                                    Şimdi de terörle mücadelede destan yazan Selçuk Bayraktar imzalı SİHA'ları hedef aldı. Babacan'a göre devlet tüm imkanları ile SİHA'lara destek oluyormuş.

                                    PKK'nın SİHA'lardan rahatsız olmasını anlayabiliyoruz. Peki Ali Babacan'a ne oluyor? Seçimlerde PKK sempatizanlarının iki tane oyunu almak için bunlara gerek var mı?

                                    Babacan'ın bu tuhaf çıkışına Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar "Devletten tek kuruş almadık, banka kredisi bile kullanmadık" diyerek cevap vermiş. "27 ülkeye ihracat yapıyoruz" sözleriyle ekonomiye katkıda bulunduklarına vurgu yapan Bayraktar "Yüksek teknolojiden, milli teknolojiden bihaber olmanız, size müfteri olma hakkı tanımaz" diyerek sözlerini tamamlamış.

                                        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Bayraktar SİHA, dünyanın önünde selam durduğun oyun değiştiricidir. Saldıranlar ya ajandır, ya haindir, ya da embesildir." diyerek Babacan'a cevap vermiş.

                                        Aynı saatlerde FETÖ ve Ermeni lobisinin en büyük destekçisi Michael Rubin de SİHA'lara yaptırım çağrısında bulundu. İlginç bir zamanlama değil mi?

                                        Babacan ve Davutoğlu'nun siyasi hırsları aklının önüne geçmiş durumda. Seçimler yaklaştıkça daha da şok edici açıklamalarına şahit olacağız. Kılıçdaroğlu bunlardan kurtulmadan rahat yüzü göremeyecek.

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                                        6'LI MASANIN ANLAŞTIĞI 2 KONU VAR!
                                        Öte yandan Babacan'ın ve 6'lı masayı destekleyen odakların SİHA düşmanlığı sosyal medyada da eleştirildi. "6'lı masa 2 konuda anlaştı 1) Metinlerde kullanılacak punto 2) SİHA'Llara çökmek" yorumları yapıldı.

                                        Öyle ki Ali Babacan geçtiğimiz aylarda 6'lı masanın amaçsız toplantılarına ilişkin "Ortak çalışma grubumuzu kurduk. O arkadaşlar ayın 8'inde ilk toplantısı yaptılar. Çalışma esas usullerini belirlediler. Yazılacak metinlerin ve kullanılacak font, punto, satır aralığı metinlerin dili belirlendi." ifadelerini kullanmıştı.

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                                        Babacan’ın tehdidinin perde arkasında ne var?
                                        Haberler Güncel SİHA'ları hedef alan Ali Babacan'ın tehdidinin perde arkasında ne var?
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