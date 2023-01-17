SİHA'ları hedef alan Ali Babacan'ın tehdidinin perde arkasında ne var?

Coşkun Başbuğ'un canlı yayında öne çıkan değerlendirmeleri:

Savunma sanayi hedef alınıyor. Ancak bana göre bu yaşananlar sürpriz değil. 2023 çok kritik bir seçim Bu seçim sadece 3-5 yıllık bir dönemi değil belki de bir asrın kaderini çizecek. Bu nedenle çok uyanık olmalıyız. Haya yapma şansımız olmadığına dair daha önce A Haber'e defalarca kez söyledik. İşte dışarıdaki yayınlar da 2023 yılının en kritik seçiminin Türkiye'de olacağını söylüyor. ABD'deki gazete 'Türkiye'deki seçimler Orta Doğu'nun, Uzak Doğu'nun, Balkanların ve Asya'nın kaderini etkileyecek' diyor.

Bu tespitler çok doğru. Bunlara bakarak özellikle savunma sanayi ve enerjide ayağınızın yere basacağı sürece doğru hızla yol almanız lazım. İkisinde de çok başarılı şekilde gidiyoruz. Ancak bu başarılar ülkeni insanın mutlu ettiği gibi bazılarını ve bir yerleri mutlu etmiyor. Tam tersine endişeye ve büyük korkuya yol açıyor. Bu gelişmeyi durdurmak için her yolu deniyorlar. Savunma sanayii konusunda yapılan tehdidin Babacan üzerinden okunmasını eksik bulurum. Çünkü ABD şu anda bütün odakları devreye almış durumda. Türk düşmanı olan Rubin ile Türk kimliğiyle sorunu olan Ali Babacan'ın aynı anda eş zamanlı olarak konuşması tesadüf değil. Bunun altını çizmekte fayda var. Neticede ikisi de aynı işe hizmet ediyorlar.

Bunlar ilk değil. Savunma sanayi ve Bayraktar ailesi ile ilgili bir yerlere kulluk ettiği belli olan Sezgin Tanrıkulu'nun söylemlerini hatırlayalım. 'Yargılayacağız' dedi, bunu başka bir ülkede duyamazsınız. Peki bu söylemler 7'li masada herhangi bir karşılık buldu mu? Bu söylenenleri yalayıp yuttular. 2023'te ters bir sonuç ortaya çıkarsa Atatürk'ten sonra olduğu gibi savunma sanayi yavaş yavaş sonlandırılacaktır. İşte bu söylediklerimi teyit eden sözler bu açıklamalardır. Babacan'ın açıklamaları ortada, zaten bu işin sonunda ABD'nin hedefi bu.