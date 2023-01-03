Demirtaş'a özgürlük isteyip HDP'ye yanlaması boşuna değilmiş! Babacan'dan Akşener'i kızdıracak 'adaylık' hamlesi: En iyi şekilde yaparım

Türkiye, 2023 ile birlikte seçim sath-ı mailine girmiş bulunuyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken Millet İttifakı'ndaki aday belirsizliği sürüyor.



CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti'nin bir araya geldiği masada hala bir isim telaffuz edilmiş değil.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum ittifak ortaklarınca pek de karşılık görmüyor.