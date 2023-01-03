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    • 03.01.2023 23:18
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    • 03.01.2023 23:36
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    Demirtaş'a özgürlük isteyip HDP'ye yanlaması boşuna değilmiş! Babacan'dan Akşener'i kızdıracak 'adaylık' hamlesi: En iyi şekilde yaparım

    Saraçhane'de terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyip, HDP ile yakın diyalog içerisinde olduklarını itiraf eden Ali Babacan sonunda ağzındaki baklayı çıkardı. Adaylık sinyali veren Babacan, "Altılı masa mutabakata varırsa en iyi şekilde yaparım. Hiç sorun yok.” ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrası "Babacan'ın HDP'ye yakınlaşması adaylık nedeniyle mi?" sorusu soruldu. Akıllara gazeteci Şaban Sevinç'in "Bir İYİ Partili söyledi; Kemal Bey adaylıktan çekilirse Ali Babacan'ı önerecek" iddiası geldi. Öte yandan Ali Babacan'a yakın bir zaman önce oyunuz kadar konuşun mesajı veren Akşener'in bu açıklamaya ne tepki vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Ali Babacan’dan ’adaylık’ sinyali!

    Türkiye, 2023 ile birlikte seçim sath-ı mailine girmiş bulunuyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken Millet İttifakı'ndaki aday belirsizliği sürüyor.

    CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti'nin bir araya geldiği masada hala bir isim telaffuz edilmiş değil.

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum ittifak ortaklarınca pek de karşılık görmüyor.



    Özellikle Meral Akşener, 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na karşı aleni bir şekilde İmamoğlu'nu destekliyor.

    Son olarak Saraçhane'de İmamoğlu - Akşener ikilisinin sahnelediği adaylık tiyatrosu CHP ve İYİ Parti arasında ipleri iyiden iyiye gerdi. Kemal Kılıçdaroğlu, masa için sembolik değeri olan Ahlatlıbel'de Akşener ile 'kriz' masasına oturdu. İkilinin yaptığı görüşmede uzlaşı çıkmazken Kılıçdaroğlu 'çoklu aday' kartını açtı.

    Bu hamleye İYİ Parti'den 'tek ve ortak aday' vurgulu bir yanıt geldi.

    Bir yandan da masanın küçük ortaklarından, henüz seçim tartısına girmemiş olan DEVA Partisi'nin attığı adımlar tüm dikkatleri üzerine topluyor.

    Önce "HDP ile yakın diyaloğumuz var" diyen Babacan geçtiğimiz gün açıkladığı eylem planında vatandaşlık tanımını değiştirmek ve Kürtçeyi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini açıkladı.

    Anayasanın 66. maddesini yeniden ele alınmasını talep eden Babacan, "Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür vatandaşı hissetmesi, güçlü bir vatandaşlık anlayışının hakim kılınmasıyla mümkündür. Bu kapsamda Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.


        "KILIÇDAROĞLU ÇEKİLİRSE BABACAN'I ÖNERECEK"
        Öte yandan CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç bomba bir iddia ortaya attı.

        Kılıçdaroğlu'nun adaylığı çok istediğini, risk görmesi durumunda adaylıktan vazgeçeceğini öne süren Sevinç, "Bir İYİ Partili söyledi; Kemal Bey adaylıktan çekilirse Ali Babacan'ı önerecek" şeklinde konuştu.



        Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan 'adaylık' adımı geldi.

        Bir televizyon kanalının canlı yayınında açıklamalarda bulunan Babacan, "Altılı masa mutabakata varırsa (adaylıkta) hem seçilebilme sorunu olmaz hem de en iyi şekilde yaparım. Hiç sorun yok." ifadelerini kullandı.



        AKŞENER'DEN DAVUTOĞLU VE BABACAN'A: "OYUNUZ KADAR KONUŞUN"
        Babacan'ın bu tepkisine masadaki diğer ittifak ortaklarının ne tepki vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.

        Bilindiği üzere İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin henüz seçim tartısına girmediğini belirterek Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a oyunuz kadar konuşun mesajı vermişti.

            BABACAN HDP YAKINLAŞMASI ADAYLIK NEDENİYLE Mİ?
            Öte yandan HDP'nin seçimlerden önce kapatılması durumunda HDP'lilerin DEVA Partisi listelerinden seçime gireceği iddia edilmişti.

            CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Sevigen, sürecin detaylarını "Doğu ve Güney Doğu'da belirli gruplarla toplantılar ve planlar yapıldı" ifadeleriyle takvim.com.tr'de duyurmuştu.

            Süreci dikkatle ele aldığımızda Babacan'dan manidar adımlar peş peşe geldi.

            Önce "HDP ile yakın diyaloğumuz var" diyen Babacan bugün açıkladığı eylem planında vatandaşlık tanımını değiştirmek ve Kürtçeyi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini açıkladı.

            Geride bıraktığımız günlerde HDP ile diyalog sürecinde olduklarını duyuran Babacan, "HDP ile bizim yakın bir diyalog sürecimiz var. Bu DEVA olarak bizim tercihimiz. Bunu 6'lı masanın tercihi haline getirmek masanın ve ortak adayın oturup konuşmasından sonra alınacak bir karardır" açıklamasını yapmıştı.

            TERÖR TUTUKLUSU DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK İSTEMİŞTİ
            Babacan, Saraçhane'de düzenlenen mitingde de terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'a selam göndermiş ve 'özgürlük' istemişti.
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            Haberler Güncel Demirtaş'a özgürlük isteyip HDP'ye yanlaması boşuna değilmiş! Babacan'dan Akşener'i kızdıracak 'adaylık' hamlesi: En iyi şekilde yaparım
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