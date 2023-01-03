Demirtaş'a özgürlük isteyip HDP'ye yanlaması boşuna değilmiş! Babacan'dan Akşener'i kızdıracak 'adaylık' hamlesi: En iyi şekilde yaparım

Türkiye, 2023 ile birlikte seçim sath-ı mailine girmiş bulunuyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken Millet İttifakı'ndaki aday belirsizliği sürüyor.
CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti'nin bir araya geldiği masada hala bir isim telaffuz edilmiş değil.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum ittifak ortaklarınca pek de karşılık görmüyor.
Özellikle Meral Akşener, 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na karşı aleni bir şekilde İmamoğlu'nu destekliyor.
Son olarak Saraçhane'de İmamoğlu - Akşener ikilisinin sahnelediği adaylık tiyatrosu CHP ve İYİ Parti arasında ipleri iyiden iyiye gerdi. Kemal Kılıçdaroğlu, masa için sembolik değeri olan Ahlatlıbel'de Akşener ile 'kriz' masasına oturdu. İkilinin yaptığı görüşmede uzlaşı çıkmazken Kılıçdaroğlu 'çoklu aday' kartını açtı.
Bu hamleye İYİ Parti'den 'tek ve ortak aday' vurgulu bir yanıt geldi.
Bir yandan da masanın küçük ortaklarından, henüz seçim tartısına girmemiş olan DEVA Partisi'nin attığı adımlar tüm dikkatleri üzerine topluyor.
Önce "HDP ile yakın diyaloğumuz var" diyen Babacan geçtiğimiz gün açıkladığı eylem planında vatandaşlık tanımını değiştirmek ve Kürtçeyi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini açıkladı.
Anayasanın 66. maddesini yeniden ele alınmasını talep eden Babacan, "Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür vatandaşı hissetmesi, güçlü bir vatandaşlık anlayışının hakim kılınmasıyla mümkündür. Bu kapsamda Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.