Devletin aldığı kredi destek tedbirlerini delmeye çalışan bankalardan kredi kartı oyunu: Limitleri 1 milyar TL'yi buldu!





Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Bankalar ise ihtiyati tedbirleri delmek için hemen hemen her gün yeni yöntemler keşfediyor. Merkez Bankası ya da BDDK da bunları tespit ettiğinde o kanalları tıkıyor. Geçenlerde duydum… Şimdi de bankalar dövizi olan müşterisine kredi engelini aşmak için kurumsal kredi kartı çıkarma yoluna gidiyorlar… 700 milyon, 800 milyon hatta 1 milyar TL'lik limitli kartlar işadamlarına dağıtılıyor. Ya da tahvil ihraçları yoluyla kaynak yaratıyorlar." ifadelerini kullandı.

İşte Dilek Göngür'ün bugünkü yazısı:



2021 sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından hayatımıza giren Kur Korumalı Mevduat arkasından Merkez Bankası'nın açıkladığı 'Liralaşma Stratejisi' çerçevesinde aldığı makro ihtiyati tedbirler herhalde geçen seneden bu yana finans ve iş dünyasının en çok tartıştığı konuların başında geliyor.