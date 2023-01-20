Sezgin Tanrıkulu Halk TV'de CHP-HDP ittifakını yine tescilledi! Akıllara PKK'lı terörist elebaşı Mustafa Karasu'nun sözleri geldi! CHP ile Kandil ortak noktada

Halk TV'de yayınlanan bir programa katılan CHP'li Sezgin Tanrıkulu skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. HDP'li Garo Paylan ile katıldığı yayında, HDP ile mutlaka bir kavşakta buluşacaklarını dile getiren Tanrıkulu, Altılı masanın gizli ittifakının HDP olduğunu bir kez daha itiraf etmiş oldu. Öte yandan Tanrıkulu'nun 'zalim düzene son vereceğiz' sözleri ise tepki çekti.
ORTAK BİR KAVŞAKTA BULUŞACAĞIZ
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile HDP Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan'ın katıldığı yayında kullandığı ortak ifadeler CHP-HDP ittifakını açıkça gözler önüne serdi.
Paylan, "Hepimizin üzerinde tabanın bir baskısı var. Ancak ortak yolun bir noktada bulunacağına inanıyorum" derken CHP'li Tanrıkulu ise "Bizi izleyenler bu konuda içlerinin rahat olabileceği sözler duymak istiyorlar. Onları rahatlatmak amacıyla söylemiyorum ama kesinlikle ve kesinlikle bir kavşakta buluşacağız." ifadelerini kullandı. Ayrıca Tanrıkulu, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kast ederek "İşimiz gerçekten çok zor. Önümüzde zorlu bir süreç var." dedi
"ZALİM DÜZENE SON VERECEĞİZ"
Tanrıkulu'nun ortak noktada buluşacağız açıklamasının ardından kurduğu "zalim düzene son vereceğiz" ifadeleri ise tepki çekti. Her fırsatta devleti, savunma sanayini hedef alan, terör sözcülüğü yapmaktan geri durmayan, terörist cenazelerine katılan Tanrıkulu yeni bir skandala imza attı.