Sezgin Tanrıkulu Halk TV'de CHP-HDP ittifakını yine tescilledi! Akıllara PKK'lı terörist elebaşı Mustafa Karasu'nun sözleri geldi! CHP ile Kandil ortak noktada

PKK'NIN SÖZDE ELEBAŞI İLE AYNI DİLDE BULUŞTULAR

PKK'nın sözde elebaşlarından Mustafa Karasu da yaptığı açıklamada, AK Parti ve MHP iktidarına son vermezsek bizi yok edecekler ifadelerini kullanmıştı. Karasu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Saldırılar daha da gelişebilir yani. Bu yönüyle biz halka çağrı yapıyoruz. Halkımız bütün kurumlarına sahip çıkmalı, demokrasi mücadelesine katılmalı. AKP, MHP faşizmini yıkmak için saldırılar ne olursa olsun bu mücadele ısrar etmeli. Yoksa yok edecekler bizi."

PKK'lı Murat Karayılan da daha önce yaptığı bir açıklamada, CHP ile aynı fikirde olduklarını dile getirmişti. Karayılan yaptığı açıklamada, "AK Parti-MHP (Cumhur İttifakı) ittifakına karşı oldukları için diğer meselelerde biz CHP ile aynı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE BİRÇOK KEZ DEVLETİ HEDEF ALMIŞTI

CHP'li Sezgin Tanrıkulu daha önce de her fırsatta devleti hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye Savunma Sanayi dünya çapında parmakla gösterilen projelere imza atarken, Tanrıkulu İHA ve SİHA'ları hedef almış ve "Savaş sanayi ve teknolojisi amaçladığı hedef ne olursa olsun insanların ölümü sonucunu doğurmaktadır. Tarihten bugüne bu teknolojiyi geliştirenleri kimse rahmetle anmamıştır" ifadelerini kullanmıştı.