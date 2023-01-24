Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'dan CHP'ye Atatürk ültimatomu: "Sizin Atatürkçülükle ne alakanız kaldı?"





CHP'YE ATATÜRKÇÜLÜK ÜZERİNDEN ÜLTİMATOM: "HALA ATATÜRKÇÜLÜKTEN SÖZ EDİYORLAR"

Terörist elebaşı Kalkan, Atatürk üzerinden CHP'ye ültimatom verdi. Partiyle gizli görüşmeleri itiraf niteliğinde bir açıklama yapan Kalkan, "Aklı başında biraz Kemalist düşünen diyebilmeli ki sınırın dışında bizim askerimiz ne geziyor? Böyle diyemediler. CHP yöneticileri hala Kemalizmden, Atatürkçülükten söz ediyorlar. Ne kaldı? Sizin Atatürkçülükle ne alakanız kaldı? Ya deyin ki Atatürk'ün adına söylenen 'Yurtta sulh, cihanda sulh' bir yalandı, hileydi; anlayalım. O zaman onun da bir anlaşılırlığı olur. Ya da deyin ki biz oradan koptuk. Çünkü maske düşüyor. Birisi diyemiyor ki aileler, çocuklarımızı istiyoruz diyor. Ölülerini istiyoruz, cenazelerini istiyoruz, kemiklerini istiyoruz. Bize bilgi verilsin. Bilgi verilmiyor. Sen şehidim diyorsun, ailem diyorsun ama kandırıyorsun onları. Türkiye toplumu görmeli" sözlerini sarf etti.