Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'dan CHP'ye Atatürk ültimatomu: "Sizin Atatürkçülükle ne alakanız kaldı?"

Türkiye'nin başarılı operasyonları ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü YPG/PKK, gözünü 2023 seçimlerine dikti. Muhalefete destek mesajları veren terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan, 2023 seçimlerinin çok önemli olduğunu söyledi.
PKK ELEBAŞINDAN MUHALEFETE BİRLEŞİN ÇAĞRISI | VIDEO
TERÖRİST ELEBAŞINDA MUHALEFETE ÇAĞRI
Türkiye'nin köklü bir değişim sürecinde olduğundan söz eden terörist Duran Kalkan, "On yıllara değil belki yüzyıllara yön verecek bir değişim süreci yaşayacak. Buna herkes katılmalı, seferber olmalı. Muhalefet gerçekten bir demokratikleşme öngörebilmeli." dedi.
Muhalefete tavsiyeler vererek çağrıda bulunan teröristbaşı, "Umut ediyoruz onlar da daha iyi tartışılırlar dersler çıkarırlar. 2023 yılı Türkiye'de demokratik devrim yılı. Dolayısıyla Türkiye'de büyük değişim değişim yılı. Kendisini böyle bir şeyi gerçekleştirmenin içinde görenler, aday görenler doğru anlasınlar iyi birleşsinler. Görev ve sorumlulukarının bilinciyle hareket etsinler." ifadelerini kullandı.
"HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"
Terörist Duran Kalkan, muhalefete destek vermekten geri durmayacaklarını "Böyle bir demokratik değişime yönelen herkese, her türlü desteği vereceğiz. Onlarla biriz, beraberiz." sözleriyle dile getirdi.