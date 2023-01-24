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    • 24.01.2023 23:26
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    Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'dan CHP'ye Atatürk ültimatomu: "Sizin Atatürkçülükle ne alakanız kaldı?"

    Kandil'de köşeye sıkışan terörist elebaşı Duran Kalkan 2023 seçimleri için muhalefete destek mesajı vererek, muhalefete birleşme çağrısında bulundu. Muhafalefe birleşmeleri yönünde tavsiye veren teröristbaşı Kalkan, CHP'ye Atatürk'ü reddedin ültimatomu verdi. Kalkan, “CHP yöneticileri hala Kemalizmden, Atatürkçülükten söz ediyorlar. Ne kaldı? Sizin Atatürkçülükle ne alakanız kaldı?" dedi. Geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapan Rudaw'a röportaj veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuk ve siyasi işler başdanışmanı Nuşirevan Elçi, Genel Merkez'de yer alan salondaki Türk bayraklarını kaldırtmıştı. Daha önce Atatürk'ün ismini partiden silmek için yapılan çalışmalar basına yansımıştı.

    takvim.com.tr
    PKK elebaşından CHP’ye Atatürk ültimatomu!

    Türkiye'nin başarılı operasyonları ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü YPG/PKK, gözünü 2023 seçimlerine dikti. Muhalefete destek mesajları veren terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan, 2023 seçimlerinin çok önemli olduğunu söyledi.

    PKK ELEBAŞINDAN MUHALEFETE BİRLEŞİN ÇAĞRISI | VIDEO


    TERÖRİST ELEBAŞINDA MUHALEFETE ÇAĞRI
    Türkiye'nin köklü bir değişim sürecinde olduğundan söz eden terörist Duran Kalkan, "On yıllara değil belki yüzyıllara yön verecek bir değişim süreci yaşayacak. Buna herkes katılmalı, seferber olmalı. Muhalefet gerçekten bir demokratikleşme öngörebilmeli." dedi.




    Muhalefete tavsiyeler vererek çağrıda bulunan teröristbaşı, "Umut ediyoruz onlar da daha iyi tartışılırlar dersler çıkarırlar. 2023 yılı Türkiye'de demokratik devrim yılı. Dolayısıyla Türkiye'de büyük değişim değişim yılı. Kendisini böyle bir şeyi gerçekleştirmenin içinde görenler, aday görenler doğru anlasınlar iyi birleşsinler. Görev ve sorumlulukarının bilinciyle hareket etsinler." ifadelerini kullandı.



    "HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"
    Terörist Duran Kalkan, muhalefete destek vermekten geri durmayacaklarını "Böyle bir demokratik değişime yönelen herkese, her türlü desteği vereceğiz. Onlarla biriz, beraberiz." sözleriyle dile getirdi.



        CHP'YE ATATÜRKÇÜLÜK ÜZERİNDEN ÜLTİMATOM: "HALA ATATÜRKÇÜLÜKTEN SÖZ EDİYORLAR"
        Terörist elebaşı Kalkan, Atatürk üzerinden CHP'ye ültimatom verdi. Partiyle gizli görüşmeleri itiraf niteliğinde bir açıklama yapan Kalkan, "Aklı başında biraz Kemalist düşünen diyebilmeli ki sınırın dışında bizim askerimiz ne geziyor? Böyle diyemediler. CHP yöneticileri hala Kemalizmden, Atatürkçülükten söz ediyorlar. Ne kaldı? Sizin Atatürkçülükle ne alakanız kaldı? Ya deyin ki Atatürk'ün adına söylenen 'Yurtta sulh, cihanda sulh' bir yalandı, hileydi; anlayalım. O zaman onun da bir anlaşılırlığı olur. Ya da deyin ki biz oradan koptuk. Çünkü maske düşüyor. Birisi diyemiyor ki aileler, çocuklarımızı istiyoruz diyor. Ölülerini istiyoruz, cenazelerini istiyoruz, kemiklerini istiyoruz. Bize bilgi verilsin. Bilgi verilmiyor. Sen şehidim diyorsun, ailem diyorsun ama kandırıyorsun onları. Türkiye toplumu görmeli" sözlerini sarf etti.

        CHP'DEKİ ATATÜRK HAZIMSIZLIĞI
        Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini partiden silmek için yapılan çalışmalar basına yansımıştı. "Ben 'Atatürk değil, Gazi Mustafa Kemal derim" şeklindeki açıklamalarıyla partide gerginliğe yol açan Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk tablosu aldığını gösteren tweeti silmişti.



        ATATÜRK POSTERİNİ YASAKLADILAR
        Her fırsatta Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin arkasına saklanarak ve Atatürk'ü istismar ederek siyaset yapan CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 21 Mayıs 2022'de Maltepe'de gerçekleştirdiği miting ile bir kez daha patlamıştı.

        Partideki Atatürkçü isimleri tasfiye eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son olarak 'Atatürk Havalimanı' üzerinden 'Atatürk'ü istismar ederken taktığı maske bir kez daha düşmüştü. Kılıçdaroğlu mitinginde HDP, FETÖ ve Gezicilere selam gönderirken Atatürk'ün posterine bile yer verilmemişti.

            TÜRK BAYRAĞINI DA KALDIRDILAR
            Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuk ve siyasi işler başdanışmanı Nuşirevan Elçi, Rudaw'a verdiği röportajda CHP'nin projeleri arasında özerkliğin olduğunu dile getirmişti. Kamuoyunda büyük tepki çeken sözlerin ardından röportajda yaşanan rezaletin sadece bu sözlerle sınırlı kalmadığı röportajın yapıldığı ve CHP'nin basın açıklamalarının yapıldığı bölümde bulunan Türk bayraklarının kaldırıldığı ortaya çıkmıştı.



            DAHA ÖNCE DE MUHALEFETE DESTEK MESAJI VERMİŞTİ
            Geçtiğiniz aylarda da muhalefete destek mesajları gönderen terörist elebaşı Duran Kalkan, Türkiye'deki seçimlerin kritik olduğunu ve muhalefetin küçük şeyleri mesele yapmadan daha fazla ittifak ve ilişki içerisinde olması yönünde çağrıda bulunmuştu. Örgütün ağır darbe aldığını itiraf eden teröristbaşı Kalkan, "Türkiye'de gerçekten demokrasi olsun diyenler bu mücadeleye destek vermeliler" diye konuşmuştu.

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